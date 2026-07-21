Тоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат Лондонда

·0·Спорт
Тоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат Лондонда

Англиянинг Тоттенхем клуби аёллар жамоаси Франциянинг Лион клуби ҳимоячиси Алис Сомбатни ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Лондон клуби тарихидаги энг қиммат харид сифатида қайд этилди. 22 ёшли марказий ҳимоячининг трансфер суммаси ошкор қилинмаган бўлса-да, у январ ойида Сигне Гаупсет учун тўланган 375 минг фунт стерлинглик рекордни янгилагани маълум қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Алис Сомбат Тоттенхем учун ёзги трансфер ойнасидаги олтинчи янги ўйинчи бўлди. Франциялик иқтидорли ҳимоячи Лион таркибида катта тажриба тўплаган бўлиб, у 16 ёшидаёқ профессионал футболда дебют қилган эди. Унинг келиши жамоанинг мудофаа чизиғини сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда.

Тарихий натижалар ва янги чақирув

Сомбат нафақат ўз маҳорати, балки эришган ютуқлари билан ҳам ажралиб туради. У аёллар ўртасидаги Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган келиб чиқиши таиландлик бўлган илк футболчи сифатида тарихга кирган. Шунингдек, у Франция терма жамоаси сафида Евро-2025 саралаш босқичларида ҳам иштирок этиб келмоқда.

Клуб расмий сайтига берган интервюсида футболчи шундай дейди: "Яқинларим билан маслаҳатлашган ҳолда, фаолиятимда янги қадам ташлаш ва ўзимни синаб кўриш вақти келди деб қарор қилдим. Лиондаги олти йиллик фаолиятимдан сўнг бу мен учун катта чақирувдир. Англия чемпионати жуда рақобатбардош ва мен айнан мана шундай қийин ўйинларда иштирок этишни интизорлик билан кутмоқдаман".

Тоттенхем бош мураббийи Мартин Ҳо янги трансфер ҳақида тўхталар экан, Алиснинг жамоа фалсафасига тўла мос келишини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, Сомбат тўп билан ишлашда ўзига ишонадиган, дуелларда агрессив ва ҳар куни ўсишга интиладиган профессионалдир.

Клубнинг ёзги трансфер кампанияси

Ушбу трансфер билан Тоттенхем раҳбарияти мураббий томонидан белгиланган барча асосий мақсадларни амалга оширди. Жамоа таркиби ёз давомида қуйидаги футболчилар билан тўлдирилди:

  • Шекиера Мартинез
  • Кирстй Ҳансон
  • Викториа Пелова
  • Кайтлин Дижкстра
  • Селма Паненгстуен
  • Алисе Сомбат
Ўзининг қисқа фаолияти давомида беш марта Франция чемпиони ва Европа тахтини забт этган Алис Сомбат, эндиликда Лондон клубининг Англия Суперлигасидаги муваффақиятларига ҳисса қўшишга ҳаракат қилади. Бу каби йирик трансферлар Англия аёллар футболига бўлган қизиқиш ва инвестицияларнинг ортиб бораётганидан далолат беради.

ТоттенхемФутболТрансферАёллар ФутболиАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтардиРодриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтардиБугун, 15:16Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқладиЛамин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқладиБугун, 15:08Зидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқдаЗидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқдаБугун, 15:04«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилди«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилдиБугун, 15:00Рияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этдиРияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этдиБугун, 14:58Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)Бугун, 14:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди