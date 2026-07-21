Тоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат Лондонда
Англиянинг Тоттенхем клуби аёллар жамоаси Франциянинг Лион клуби ҳимоячиси Алис Сомбатни ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер Лондон клуби тарихидаги энг қиммат харид сифатида қайд этилди. 22 ёшли марказий ҳимоячининг трансфер суммаси ошкор қилинмаган бўлса-да, у январ ойида Сигне Гаупсет учун тўланган 375 минг фунт стерлинглик рекордни янгилагани маълум қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Алис Сомбат Тоттенхем учун ёзги трансфер ойнасидаги олтинчи янги ўйинчи бўлди. Франциялик иқтидорли ҳимоячи Лион таркибида катта тажриба тўплаган бўлиб, у 16 ёшидаёқ профессионал футболда дебют қилган эди. Унинг келиши жамоанинг мудофаа чизиғини сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда.
Тарихий натижалар ва янги чақирувСомбат нафақат ўз маҳорати, балки эришган ютуқлари билан ҳам ажралиб туради. У аёллар ўртасидаги Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган келиб чиқиши таиландлик бўлган илк футболчи сифатида тарихга кирган. Шунингдек, у Франция терма жамоаси сафида Евро-2025 саралаш босқичларида ҳам иштирок этиб келмоқда.
Клуб расмий сайтига берган интервюсида футболчи шундай дейди: "Яқинларим билан маслаҳатлашган ҳолда, фаолиятимда янги қадам ташлаш ва ўзимни синаб кўриш вақти келди деб қарор қилдим. Лиондаги олти йиллик фаолиятимдан сўнг бу мен учун катта чақирувдир. Англия чемпионати жуда рақобатбардош ва мен айнан мана шундай қийин ўйинларда иштирок этишни интизорлик билан кутмоқдаман".
Тоттенхем бош мураббийи Мартин Ҳо янги трансфер ҳақида тўхталар экан, Алиснинг жамоа фалсафасига тўла мос келишини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, Сомбат тўп билан ишлашда ўзига ишонадиган, дуелларда агрессив ва ҳар куни ўсишга интиладиган профессионалдир.
Клубнинг ёзги трансфер кампаниясиУшбу трансфер билан Тоттенхем раҳбарияти мураббий томонидан белгиланган барча асосий мақсадларни амалга оширди. Жамоа таркиби ёз давомида қуйидаги футболчилар билан тўлдирилди:
- Шекиера Мартинез
- Кирстй Ҳансон
- Викториа Пелова
- Кайтлин Дижкстра
- Селма Паненгстуен
- Алисе Сомбат
…