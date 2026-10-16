Алекс Перейра синглисининг UFC саралашидаги мағлубияти ортидан таъсирли баёнот берди

·17·Спорт
Алекс Перейра синглисининг UFC саралашидаги мағлубияти ортидан таъсирли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC чемпиони Алекс Перейра, синглиси Алин Перейра ДВКСъда мағлуб бўлганидан сўнг, унинг жасоратини ва матонатни юқори баҳолаб, таъсирли баёнот берди.
  • Алекс синглисининг ММАъдаги кичик тажрибасига қарамай, дунёнинг энг яхши спортчиларидан бирига қарши курашда катта тараққиёт кўрсатганини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, битта жанг спортчининг асл даражасини белгиламайди ва Алин энг юқори даражада чиқиш қилишга ҳақли эканини исботлаган.

UFC юлдузи ва собиқ икки вазн тоифаси чемпиони Алекс Перейра синглиси Алин Перейранинг Дана Уайтнинг саралаш турнириDana White’s Contender Series (DWCS) доирасидаги мағлубиятига муносабат билдирди.

Алин UFC шартномаси учун кечган драматик тўқнашувда муай-тай бўйича жаҳон даражасидаги юлдузга қарши саккизбурчакка кўтарилди. Баҳсда омад кулиб боқмаган бўлса-да, машҳур акаси унинг жасоратини юксак эътироф этди.

«Сен билан фахрланаман»: Алекс Перейранинг таъсирли сўзлари

Бразилиялик UFC жангчиси ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида синглисига далда бериб, муҳим фикрларни билдирди:

  • Матонат ва жасорат эътирофи: «Мен сен билан фахрланаман, синглим. Сен дунёнинг энг яхши спортчиларидан бири билан учрашдинг ҳамда MMA’даги кичик тажрибангга қарамай, улкан тараққиёт, матонат ва жасорат кўрсатдинг;

  • Натижа меҳнатни камситмайди: Тўғри, керакли натижага эриша олмадинг, лекин бу қилган улкан меҳнатингни заррача қадрсизлантирмайди. Сўнгги йилларда машғулотларингда фаол қатнаша олмадим, аммо бу ҳам сенга ўз йўлингни топишга ва мустақил ўсишингга ёрдам берди, деб ўйлайман;

  • Асосий хулоса: Битта жанг спортчининг асл даражасини белгиламайди. Сен энг юқори даражада чиқиш қилишга тўлиқ ҳақли эканингни кўрсатдинг. Тўхтаб қолма, тинимсиз ишла! Ака сифатида сен билан доим фахрланаман», — деб ёзди Перейра.

Октагондаги чемпионлар тўқнашуви

DWCS доирасидаги ушбу беллашув жанг санъати ихлосмандлари учун катта қизиқиш уйғотди:

  • Рақиблар мақоми: Баҳсда Karate Combat лигаси чемпиони саналган Алин Перейра муай-тай бўйича машҳур ONE FC промоушени чемпиони Смилла Сунделл билан тўқнаш келди;

  • Жанг якуни: Швеция вакиласи бўлган Сунделл уч раунд якунларига кўра ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди ва UFC билан шартнома тузиш имкониятига эга чиқди.

Алин Перейра профессионал аралаш жанг санъатларига нисбатан яқинда ўтган бўлса-да, бундай кучли рақибга қарши кўрсатган қаршилиги унинг келажакда катта лигаларда ўз ўрнини топиши мумкинлигини кўрсатди.

Алин ПерейраДана Уайтнинг Саралаш ТурнириСмилла СунделлONE FC
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оғир вазнда даҳшатли тўқнашув: Алекс Перейра Сергей Павловичга қарши жангга киришадиОғир вазнда даҳшатли тўқнашув: Алекс Перейра Сергей Павловичга қарши жангга киришади5 октябр 13:59«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!17 сентябр 09:20Оқ уйда бўлиб ўтган UFC турнири промоушенга $30 млн зарар келтирдиОқ уйда бўлиб ўтган UFC турнири промоушенга $30 млн зарар келтирди5 август 10:14«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади24 сентябр 06:19Арман Царукян UFC 331даги нокаутдан сўнг октагонга қайтиш муддатини эълон қилдиАрман Царукян UFC 331даги нокаутдан сўнг октагонга қайтиш муддатини эълон қилди22 сентябр 06:10Дана Уайт бир сўз билан ишора қилди: Усмон UFCга яқинми?Дана Уайт бир сўз билан ишора қилди: Усмон UFCга яқинми?4 август 06:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди