Алекс Перейра синглисининг UFC саралашидаги мағлубияти ортидан таъсирли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC чемпиони Алекс Перейра, синглиси Алин Перейра ДВКСъда мағлуб бўлганидан сўнг, унинг жасоратини ва матонатни юқори баҳолаб, таъсирли баёнот берди.
- Алекс синглисининг ММАъдаги кичик тажрибасига қарамай, дунёнинг энг яхши спортчиларидан бирига қарши курашда катта тараққиёт кўрсатганини таъкидлади.
- Унинг фикрича, битта жанг спортчининг асл даражасини белгиламайди ва Алин энг юқори даражада чиқиш қилишга ҳақли эканини исботлаган.
UFC юлдузи ва собиқ икки вазн тоифаси чемпиони Алекс Перейра синглиси Алин Перейранинг Дана Уайтнинг саралаш турнири — Dana White’s Contender Series (DWCS) доирасидаги мағлубиятига муносабат билдирди.
Алин UFC шартномаси учун кечган драматик тўқнашувда муай-тай бўйича жаҳон даражасидаги юлдузга қарши саккизбурчакка кўтарилди. Баҳсда омад кулиб боқмаган бўлса-да, машҳур акаси унинг жасоратини юксак эътироф этди.
«Сен билан фахрланаман»: Алекс Перейранинг таъсирли сўзлари
Бразилиялик UFC жангчиси ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида синглисига далда бериб, муҳим фикрларни билдирди:
Матонат ва жасорат эътирофи: «Мен сен билан фахрланаман, синглим. Сен дунёнинг энг яхши спортчиларидан бири билан учрашдинг ҳамда MMA’даги кичик тажрибангга қарамай, улкан тараққиёт, матонат ва жасорат кўрсатдинг;
Натижа меҳнатни камситмайди: Тўғри, керакли натижага эриша олмадинг, лекин бу қилган улкан меҳнатингни заррача қадрсизлантирмайди. Сўнгги йилларда машғулотларингда фаол қатнаша олмадим, аммо бу ҳам сенга ўз йўлингни топишга ва мустақил ўсишингга ёрдам берди, деб ўйлайман;
Асосий хулоса: Битта жанг спортчининг асл даражасини белгиламайди. Сен энг юқори даражада чиқиш қилишга тўлиқ ҳақли эканингни кўрсатдинг. Тўхтаб қолма, тинимсиз ишла! Ака сифатида сен билан доим фахрланаман», — деб ёзди Перейра.
Октагондаги чемпионлар тўқнашуви
DWCS доирасидаги ушбу беллашув жанг санъати ихлосмандлари учун катта қизиқиш уйғотди:
Рақиблар мақоми: Баҳсда Karate Combat лигаси чемпиони саналган Алин Перейра муай-тай бўйича машҳур ONE FC промоушени чемпиони Смилла Сунделл билан тўқнаш келди;
Жанг якуни: Швеция вакиласи бўлган Сунделл уч раунд якунларига кўра ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонди ва UFC билан шартнома тузиш имкониятига эга чиқди.
Алин Перейра профессионал аралаш жанг санъатларига нисбатан яқинда ўтган бўлса-да, бундай кучли рақибга қарши кўрсатган қаршилиги унинг келажакда катта лигаларда ўз ўрнини топиши мумкинлигини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…