Астон Вилла — Фенербахче: таркиблар ва жонли матн

·37·Спорт
Астон Вилла — Фенербахче: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Астон ВиллаФенербахче учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Астон Вилла бошланғич таркиби: 1. Сузуки З., 2. Кэш М., 3. Линделеф В., 14. Торрес П., 29. Уан-Биссака А., 8. Камара Б., 6. Баркли Р., 7. Макгинн Дж. (капитан), 44. Манзамби Дж., 19. Мбайе И., 11. Джексон Н.

Астон Вилла захирадагилари: 18. Абрахам Т., 47. Алиссон, 40. Бизот М., 26. Богард Л., 10. Буэндия Э., 17. Гарначо А., 27. Горецка Л., 35. Жоао Гомес, 5. Мингз Т., 42. Райт Дж.

Астон Вилла бош мураббийи: Эмери У.

Фенербахче бошланғич таркиби: 31. Эдерсон, 27. Семеду Н., 37. Шкриньяр М. (капитан), 15. Аке Н., 3. Браун А., 6. Гендузи М., 5. Юксек И., 11. Гринвуд М., 17. Кахведжи И., 70. Айдын О., 19. Мурики В.

Фенербахче захирадагилари: 7. Актюркоглу К., 13. Четин Т., 14. Демир Й. Э., 28. Элмаз Б., 34. Гюнок М., 91. Канте Н., 9. Лукаку Р., 22. Мержан Л., 77. Мимович О., 45. Нене Д., 21. Пепра К.

Фенербахче бош мураббийи: Картал И.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
12
Николас Жексон Йохан Манзамбидан (Астон Вилла) қисқа узатмани қабул қилиб олди, аммо рақиб ҳимояси унинг ҳаракатини бартараф этди. Астон Вилла бурчак зарбасини амалга оширади.
11
Қисқа узатма Ведат Мурикига (Фенербахче) зарба бериш учун қулай имконият яратишига сал қолди, аммо у тўпни ҳимоячилардан бирига бой берди.
11
Фенербахче ўйинга мослашиб олаётгандек кўринмоқда ва тўпни назорат қилмоқда. Улар янги ҳужум имкониятларини яратиш учун қулай вазиятни кутишмоқда.
10
Жон Макгинн (Астон Вилла) тўпга қўли билан тегиниб юборди. Фенербахче жарима зарбаси тепиш ҳуқуқини қўлга киритди.
9
Жохан Манзамби (Астон Вилла) жарима майдончаси ичида тўпни қабул қилиб олди ва зарба йўллади, аммо ҳимоячи уни ажойиб тарзда қайтарди.
8
Эдерсон ажойиб сейв намойиш этди! Ибрагим Мбайе (Астон Вилла) ҳимоячиларни осонлик билан алдаб ўтди ва ўрта масофадан зарба йўллади. Унинг пастлаб борган зарбаси дарвоза марказига йўналтирилди, аммо дарвозабон тўпни қайтариб қолди!
7
Оғуз Айдин (Фенербахче) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, бу ёмон қарор эмасди, аммо шерикларидан ҳеч бири тўпга етиб кела олмади.
7
Арчи Браун (Фенербахче) ҳимоячи билан тўқнашувдан сўнг йиқилгач, пенальти сўралмоқда. Барча ўйинчилар ҳакам томон югуришди, аммо у пенальти белгилашдан бош тортди. Ўйин давом этмоқда.
6
Ирфан Кахвежи (Фенербахче) бундай хулқ-атвор қоидаларга зид эканини билиши керак эди. У рақибига қарши жуда эҳтиётсизлик билан ўйнади ва Иван Кружлякда ҳуштак чалишдан бошқа илож қолмади. Астон Вилла жарима зарбаси тепиш ҳуқуқига эга бўлди.
6
Росс Баркли (Астон Вилла) Виктор Линделефнинг узатмасига биринчи бўлиб етиб келди ва жарима майдончаси яқинидан дарвоза томон кучли бош зарбасини йўллади, аммо тўп дарвоза тўсини устидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Фенербахче дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
5
Иброҳим Мбайе (Астон Вилла) бурчак зарбасини қисқа масофага амалга оширди.
5
Жоан Манзамби (Астон Вилла) дарвоза томон югурди, аммо ҳимоячи ўз вақтида қайтиб, тўпни олиб қўйди. Ён ҳакам бурчак зарбасини кўрсатди, Астон Вилла уни ижро этади.
3
Жон Макгинн (Астон Вилла) қайтган тўпни эгаллаб олди ва узоқ масофадан зарба берди, аммо тўп чап устундан анчагина узоқликда ўтиб кетди. Дарвозабон бу вазиятда хавотирланишига ҳожат йўқ эди. Жуда суст уриниш. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Фенербахче дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
3
Жон Макгинн (Астон Вилла) олдинга узатилган тўпга етиб олиш учун бор кучини ишга солди, аммо тўп жуда кучли узатилган эди.
2
Нелсон Семеду (Фенербахче) ва Ведат Мурики бир қатор қисқа паслар орқали рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга уринишди, аммо ҳимоячилардан бири вазиятга аралашиб, ҳужумни тўхтатиб қолди.
1
Биринчи бўлим эндигина бошланди.
00:01
Ўйинчилар майдонда ва Фенербахче ўйинни бошлаб беради.
00:00
Иван Кружляк ушбу ўйин учун бош ҳакам этиб тайинланди.
00:00
Ушбу учрашув тафсилотларида ўйин бошланиши арафасида жамоаларнинг таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин.
00:00
Салом, жонли матнли шарҳларимизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва завқланинг.
Астон ВиллаФенербахчеЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи10 август 11:39Александро Гарначо Челсидан Астон Виллага кўчиб ўтдиАлександро Гарначо Челсидан Астон Виллага кўчиб ўтди27 июл 17:18Мейсон Гринвуд келаси мавсумда Чемпионлар лигасида ўйнаши мумкинМейсон Гринвуд келаси мавсумда Чемпионлар лигасида ўйнаши мумкин2 июн 13:56Челси учун Чемпионлар лигасига чиқиш имконияти ҳали ҳам сақланиб қолмоқдаЧелси учун Чемпионлар лигасига чиқиш имконияти ҳали ҳам сақланиб қолмоқда6 май 01:34«Астон Вилла» ва «Сандерленд» жамоалари 19 апрель куни ўзаро баҳс олиб боришади«Астон Вилла» ва «Сандерленд» жамоалари 19 апрель куни ўзаро баҳс олиб боришади28 апрел 05:56«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади19 сентябр 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...