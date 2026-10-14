Астон Вилла — Фенербахче: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Астон Вилла — Фенербахче учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Астон Вилла бошланғич таркиби: 1. Сузуки З., 2. Кэш М., 3. Линделеф В., 14. Торрес П., 29. Уан-Биссака А., 8. Камара Б., 6. Баркли Р., 7. Макгинн Дж. (капитан), 44. Манзамби Дж., 19. Мбайе И., 11. Джексон Н.
Астон Вилла захирадагилари: 18. Абрахам Т., 47. Алиссон, 40. Бизот М., 26. Богард Л., 10. Буэндия Э., 17. Гарначо А., 27. Горецка Л., 35. Жоао Гомес, 5. Мингз Т., 42. Райт Дж.
Астон Вилла бош мураббийи: Эмери У.
Фенербахче бошланғич таркиби: 31. Эдерсон, 27. Семеду Н., 37. Шкриньяр М. (капитан), 15. Аке Н., 3. Браун А., 6. Гендузи М., 5. Юксек И., 11. Гринвуд М., 17. Кахведжи И., 70. Айдын О., 19. Мурики В.
Фенербахче захирадагилари: 7. Актюркоглу К., 13. Четин Т., 14. Демир Й. Э., 28. Элмаз Б., 34. Гюнок М., 91. Канте Н., 9. Лукаку Р., 22. Мержан Л., 77. Мимович О., 45. Нене Д., 21. Пепра К.
Фенербахче бош мураббийи: Картал И.
Изоҳлар 0
…