«Барселона»нинг «Астон Вилла» устидан йирик ғалабасини таъминлаган энг яхши 4 футболчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона»
- Чемпионлар лигаси доирасида «Астон Вилла» устидан қозонилган йирик ғалаба билан ўзига нисбатан бўлган шубҳаларни тарқатиб юборди.
- «Евро-футбол» нашри ушбу баҳсда энг юқори баҳоланган тўрт нафар футболчи рейтингини эълон қилди.
- Рафиня Диас ва Фермин Лопес 8,5 балл билан энг яхши натижани қайд этган бўлса, Ламин Ямал ҳамда Жоау Канселу 7,5 баллга лойиқ кўрилди.
«ПСЖ» ва «Реал»дан учралган кетма-кет мағлубиятлардан сўнг, «Астон Вилла»га қарши Чемпионлар лигаси баҳси олдидан «Барселона» атрофида маълум хавотирлар бор эди. Тўғри, каталонияликлар ички чемпионатда «Алавес» каби ўртамиёна рақиблар дарвозасига 6 та гол уриб, осонликча йирик ғалабаларга эришаётган бўлса-да, топ-клублар билан баҳсларда оқсаётганди. Бироқ Англия премьер-лигасининг жипслашган ва жисмоний жиҳатдан кучли жамоаси устидан қозонилган йирик ғалаба барча шубҳаларни тарқатиб юборди.
«Евро-футбол» нашри Ханс-Дитер Флик шогирдларининг ушбу баҳсдаги ҳаракатларини ўн баллик тизим асосида баҳолаб, беллашув тақдирини ҳал қилган энг яхши тўрт нафар футболчи рейтингини эълон қилди.
«Барселона» — «Астон Вилла» ўйинининг энг яхши футболчилари рейтинги
Футболчи
Позицияси
Балл (10 дан)
Майдондаги асосий ҳаракатлари ва фойдаси
Рафинья Диас
Ҳужумчи
8,5
2 та аниқ зарбадан 2 та гол (дубль), юқори прессингда бенуқсон ҳаракат, Пау Торрес устидан тўлиқ устунлик
Фермин Лопес
Яримҳимоячи
8,5
1 та голли узатма, 3 та тўпни олиб қўйиш, 3 та тўпни қайтариб олиш ва марказда улкан ҳажмдаги қора иш
Ламин Ямал
Ҳужумчи (Вингер)
7,5
Ҳисобни очган муҳим гол, прессинг орқали рақиб хатосини жазолаш ва кескин дриблинглар
Жоау Канселу
Ҳимоячи
7,5
Чап қанотни тўлиқ назорат қилиш, 4 та муваффақиятли дриблинг, 3-гол учун «шведка» услубидаги ажойиб ассист
Қаҳрамонларнинг майдондаги фойдали ҳаракатлари таҳлили
Рафинья (8,5 балл) — 100 фоизлик самарадорлик: Бразилиялик футболчи тўлиқ маҳорат эвазига дубль қайд этди. У рақиб марказий ҳимоячиси Пау Торресга ҳеч қандай имконият қолдирмади: аввал уни дриблинг билан алдаб ўтиб дарвозани ишғол қилган бўлса, кейин эса ҳимоячидан қочиб кетиб, Канселунинг узатмасини голга айлантирди.
Фермин Лопес (8,5 балл) — яширин мотор: Фақатгина Рафиньяга берган голли паси билан чекланиб қолмади. У прессингда ҳимояни ёриб ўтишда асосий фигура бўлди — 3 та тўпни тортиб олиш ва 3 та тўпни қайтариш билан «Барса»нинг барча хавфли қарши ҳужумларига дебоча яратиб берди.
Ламин Ямал (7,5 балл) — руҳий устунлик омили: Баҳсни жуда фаол бошлаб, Гомеснинг узатмасини блоклаб ҳисобни очди. Ўйинни рақиб жарима майдони ичига кўчиришда унинг дриблинглари катта рол ўйнади.
Жоау Канселу (7,5 балл) — қанотдаги етакчи: Айниқса иккинчи таймда португалиялик қанот ҳимоячиси порлади. У рақибларни 4 марта алдаб ўтди ва учинчи голдаги «шведка» услубидаги бетакрор паси билан мухлислар олқишига сазовор бўлди.
Сизнингча, мазкур ўйинда «Барселона» сафида қайси футболчининг ўйини сизга кўпроқ манзур бўлди — дубль муаллифи Рафиньями ёки прессинг асосчиси Фермин Лопес?
Ўз таҳлилий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барселона» ихлосмандларига ушбу батафсил шарҳни дарҳол улашинг!
Изоҳлар 0
…