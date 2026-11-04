«Барселона»нинг «Астон Вилла» устидан йирик ғалабасини таъминлаган энг яхши 4 футболчи

·4·Спорт
«Барселона»нинг «Астон Вилла» устидан йирик ғалабасини таъминлаган энг яхши 4 футболчи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона»
  • Чемпионлар лигаси доирасида «Астон Вилла» устидан қозонилган йирик ғалаба билан ўзига нисбатан бўлган шубҳаларни тарқатиб юборди.
  • «Евро-футбол» нашри ушбу баҳсда энг юқори баҳоланган тўрт нафар футболчи рейтингини эълон қилди.
  • Рафиня Диас ва Фермин Лопес 8,5 балл билан энг яхши натижани қайд этган бўлса, Ламин Ямал ҳамда Жоау Канселу 7,5 баллга лойиқ кўрилди.

«ПСЖ» ва «Реал»дан учралган кетма-кет мағлубиятлардан сўнг, «Астон Вилла»га қарши Чемпионлар лигаси баҳси олдидан «Барселона» атрофида маълум хавотирлар бор эди. Тўғри, каталонияликлар ички чемпионатда «Алавес» каби ўртамиёна рақиблар дарвозасига 6 та гол уриб, осонликча йирик ғалабаларга эришаётган бўлса-да, топ-клублар билан баҳсларда оқсаётганди. Бироқ Англия премьер-лигасининг жипслашган ва жисмоний жиҳатдан кучли жамоаси устидан қозонилган йирик ғалаба барча шубҳаларни тарқатиб юборди.

«Евро-футбол» нашри Ханс-Дитер Флик шогирдларининг ушбу баҳсдаги ҳаракатларини ўн баллик тизим асосида баҳолаб, беллашув тақдирини ҳал қилган энг яхши тўрт нафар футболчи рейтингини эълон қилди.

«Барселона» — «Астон Вилла» ўйинининг энг яхши футболчилари рейтинги

Футболчи

Позицияси

Балл (10 дан)

Майдондаги асосий ҳаракатлари ва фойдаси

Рафинья Диас

Ҳужумчи

8,5

2 та аниқ зарбадан 2 та гол (дубль), юқори прессингда бенуқсон ҳаракат, Пау Торрес устидан тўлиқ устунлик

Фермин Лопес

Яримҳимоячи

8,5

1 та голли узатма, 3 та тўпни олиб қўйиш, 3 та тўпни қайтариб олиш ва марказда улкан ҳажмдаги қора иш

Ламин Ямал

Ҳужумчи (Вингер)

7,5

Ҳисобни очган муҳим гол, прессинг орқали рақиб хатосини жазолаш ва кескин дриблинглар

Жоау Канселу

Ҳимоячи

7,5

Чап қанотни тўлиқ назорат қилиш, 4 та муваффақиятли дриблинг, 3-гол учун «шведка» услубидаги ажойиб ассист

Қаҳрамонларнинг майдондаги фойдали ҳаракатлари таҳлили

  • Рафинья (8,5 балл) — 100 фоизлик самарадорлик: Бразилиялик футболчи тўлиқ маҳорат эвазига дубль қайд этди. У рақиб марказий ҳимоячиси Пау Торресга ҳеч қандай имконият қолдирмади: аввал уни дриблинг билан алдаб ўтиб дарвозани ишғол қилган бўлса, кейин эса ҳимоячидан қочиб кетиб, Канселунинг узатмасини голга айлантирди.

  • Фермин Лопес (8,5 балл) — яширин мотор: Фақатгина Рафиньяга берган голли паси билан чекланиб қолмади. У прессингда ҳимояни ёриб ўтишда асосий фигура бўлди — 3 та тўпни тортиб олиш ва 3 та тўпни қайтариш билан «Барса»нинг барча хавфли қарши ҳужумларига дебоча яратиб берди.

  • Ламин Ямал (7,5 балл) — руҳий устунлик омили: Баҳсни жуда фаол бошлаб, Гомеснинг узатмасини блоклаб ҳисобни очди. Ўйинни рақиб жарима майдони ичига кўчиришда унинг дриблинглари катта рол ўйнади.

  • Жоау Канселу (7,5 балл) — қанотдаги етакчи: Айниқса иккинчи таймда португалиялик қанот ҳимоячиси порлади. У рақибларни 4 марта алдаб ўтди ва учинчи голдаги «шведка» услубидаги бетакрор паси билан мухлислар олқишига сазовор бўлди.

Сизнингча, мазкур ўйинда «Барселона» сафида қайси футболчининг ўйини сизга кўпроқ манзур бўлди — дубль муаллифи Рафиньями ёки прессинг асосчиси Фермин Лопес?

Ўз таҳлилий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барселона» ихлосмандларига ушбу батафсил шарҳни дарҳол улашинг!

БарселонаАстон ВиллаЧемпионлар лигасиХанс-Дитер Флик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханс-Дитер Флик «Астон Вилла» устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалаба ҳақида гапирдиХанс-Дитер Флик «Астон Вилла» устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалаба ҳақида гапирдиБугун 10:27Барселона — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матнБарселона — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матнКеча 23:52Флик кимни хоҳлаяпти? “Барселона”нинг январдаги асосий трансфер мақсадлари фош бўлдиФлик кимни хоҳлаяпти? “Барселона”нинг январдаги асосий трансфер мақсадлари фош бўлди31 октябр 17:32Рафинья ва Ямал бенефиси: “Барселона” “Астон Вилла”ни йирик ҳисобда тор-мор этдиРафинья ва Ямал бенефиси: “Барселона” “Астон Вилла”ни йирик ҳисобда тор-мор этдиБугун 07:13Флик ва Деку янги трансфер устида бош қотирмоқда: “Барселона” қишда кимни олиб келади?Флик ва Деку янги трансфер устида бош қотирмоқда: “Барселона” қишда кимни олиб келади?30 октябр 18:24Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?Кеча 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози