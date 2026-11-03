Барселона — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Барселона — Астон Вилла учрашуви 4 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Барселона бошланғич таркиби: 1. Гарсия Ж., 4. Фариньяс Б., 5. Кубарси П., 18. Мартин Г., 2. Канселу Ж., 16. Родри, 8. Педри, 10. Ламин Ямал, 7. Фермин, 17. Гордон А., 11. Рафинья (капитан).
Барселона захирадагилари: 29. Абделкарим Ҳ., 14. Адейеми К., 3. Бальде А., 22. Берналь М., 41. Кампос А., 21. де Йонг Ф., 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, 32. Горен О., 25. Ливакович Д., 13. Шенсни В., 40. Виктор Г.
Барселона бош мураббийи: Флик Х.
Астон Вилла бошланғич таркиби: 1. Сузуки З., 2. Кэш М., 3. Линделеф В., 14. Торрес П., 22. Маатсен И., 8. Камара Б., 35. Жоао Гомес, 7. Макгинн Дж. (капитан), 44. Манзамби Дж., 10. Буэндия Э., 11. Джексон Н.
Астон Вилла захирадагилари: 18. Абрахам Т., 47. Алиссон, 6. Баркли Р., 40. Бизот М., 17. Гарначо А., 27. Горецка Л., 4. Харвуд-Беллис Т., 53. Хеммингс Г., 19. Мбайе И., 5. Мингз Т., 42. Райт Дж.
Астон Вилла бош мураббийи: Эмери У.
Изоҳлар 0
…