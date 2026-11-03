Барселона — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матн

·29·Спорт
Барселона — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Барселона — Астон Вилла учрашуви 4 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Барселона бошланғич таркиби: 1. Гарсия Ж., 4. Фариньяс Б., 5. Кубарси П., 18. Мартин Г., 2. Канселу Ж., 16. Родри, 8. Педри, 10. Ламин Ямал, 7. Фермин, 17. Гордон А., 11. Рафинья (капитан).

Барселона захирадагилари: 29. Абделкарим Ҳ., 14. Адейеми К., 3. Бальде А., 22. Берналь М., 41. Кампос А., 21. де Йонг Ф., 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, 32. Горен О., 25. Ливакович Д., 13. Шенсни В., 40. Виктор Г.

Барселона бош мураббийи: Флик Х.

Астон Вилла бошланғич таркиби: 1. Сузуки З., 2. Кэш М., 3. Линделеф В., 14. Торрес П., 22. Маатсен И., 8. Камара Б., 35. Жоао Гомес, 7. Макгинн Дж. (капитан), 44. Манзамби Дж., 10. Буэндия Э., 11. Джексон Н.

Астон Вилла захирадагилари: 18. Абрахам Т., 47. Алиссон, 6. Баркли Р., 40. Бизот М., 17. Гарначо А., 27. Горецка Л., 4. Харвуд-Беллис Т., 53. Хеммингс Г., 19. Мбайе И., 5. Мингз Т., 42. Райт Дж.

Астон Вилла бош мураббийи: Эмери У.

БарселонаАстон ВиллаЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?Кеча 16:28Ҳанси Флик ЕЧЛ тўқнашуви олдидан “Астон Вилла” ва Унаи Эмерига юқори баҳо бердиҲанси Флик ЕЧЛ тўқнашуви олдидан “Астон Вилла” ва Унаи Эмерига юқори баҳо бердиКеча 06:59Астон Вилла — Викинг: таркиблар ва жонли матнАстон Вилла — Викинг: таркиблар ва жонли матн21 октябр 22:49Астон Вилла — Фенербахче: таркиблар ва жонли матнАстон Вилла — Фенербахче: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41ПСЖ — Барселона: таркиблар ва жонли матнПСЖ — Барселона: таркиблар ва жонли матн20 октябр 23:01“Барселона”нинг “ПСЖ”га қарши қайдномаси эълон қилинди — йўқотишлар ва кутилмаган номлар“Барселона”нинг “ПСЖ”га қарши қайдномаси эълон қилинди — йўқотишлар ва кутилмаган номлар20 октябр 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози