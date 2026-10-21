Астон Вилла — Викинг: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Астон Вилла — Викинг учрашуви 22 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Астон Вилла бошланғич таркиби: 1. Сузуки З., 19. Мбайе И., 3. Линделеф В., 14. Торрес П., 5. Мингз Т., 7. Макгинн Дж. (капитан), 6. Баркли Р., 35. Жоао Гомес, 10. Буэндия Э., 47. Алиссон, 11. Джексон Н.
Астон Вилла захирадагилари: 18. Абрахам Т., 40. Бизот М., 26. Богард Л., 2. Кэш М., 17. Гарначо А., 27. Горецка Л., 4. Харвуд-Беллис Т., 53. Хеммингс Г., 8. Камара Б., 22. Маатсен И., 42. Райт Дж.
Астон Вилла бош мураббийи: Эмери У.
Викинг бошланғич таркиби: 1. Остбо А., 2. Хауген Х. Й., 27. Даланд Й., 6. Стенснесс Г., 5. Хеггхейм Х., 7. Аскилдсен К., 8. Белл Й., 29. Мои Т., 20. Кристиансен П., 22. Ботхейм Э., 10. Трипич З. (капитан).
Викинг захирадагилари: 24. Аукленд В., 17. Басси Э., 30. Белко Л., 16. Бьордал Х., 19. Чосич А., 25. Фалкенер Х., 23. Фуглестад Н., 33. Хансен Й., 28. Хауген К., 26. Квиа-Эгеског С., 11. Постема Р., 3. Веватне В.
Викинг бош мураббийи: Арсхейм Б.
Изоҳлар 0
…