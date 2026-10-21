Астон Вилла — Викинг: таркиблар ва жонли матн

·25·Спорт
Астон Вилла — Викинг: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Астон ВиллаВикинг учрашуви 22 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Астон Вилла бошланғич таркиби: 1. Сузуки З., 19. Мбайе И., 3. Линделеф В., 14. Торрес П., 5. Мингз Т., 7. Макгинн Дж. (капитан), 6. Баркли Р., 35. Жоао Гомес, 10. Буэндия Э., 47. Алиссон, 11. Джексон Н.

Астон Вилла захирадагилари: 18. Абрахам Т., 40. Бизот М., 26. Богард Л., 2. Кэш М., 17. Гарначо А., 27. Горецка Л., 4. Харвуд-Беллис Т., 53. Хеммингс Г., 8. Камара Б., 22. Маатсен И., 42. Райт Дж.

Астон Вилла бош мураббийи: Эмери У.

Викинг бошланғич таркиби: 1. Остбо А., 2. Хауген Х. Й., 27. Даланд Й., 6. Стенснесс Г., 5. Хеггхейм Х., 7. Аскилдсен К., 8. Белл Й., 29. Мои Т., 20. Кристиансен П., 22. Ботхейм Э., 10. Трипич З. (капитан).

Викинг захирадагилари: 24. Аукленд В., 17. Басси Э., 30. Белко Л., 16. Бьордал Х., 19. Чосич А., 25. Фалкенер Х., 23. Фуглестад Н., 33. Хансен Й., 28. Хауген К., 26. Квиа-Эгеског С., 11. Постема Р., 3. Веватне В.

Викинг бош мураббийи: Арсхейм Б.

Астон ВиллаВикингЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бавария» «Викинг» билан дуранг ўйнади«Бавария» «Викинг» билан дуранг ўйнади14 октябр 06:00Астон Вилла — Фенербахче: таркиблар ва жонли матнАстон Вилла — Фенербахче: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Астон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Реал Мадрид ҳужумчисини ижара асосида таркибига қўшиб олмоқчи10 август 11:39Александро Гарначо Челсидан Астон Виллага кўчиб ўтдиАлександро Гарначо Челсидан Астон Виллага кўчиб ўтди27 июл 17:18Челси учун Чемпионлар лигасига чиқиш имконияти ҳали ҳам сақланиб қолмоқдаЧелси учун Чемпионлар лигасига чиқиш имконияти ҳали ҳам сақланиб қолмоқда6 май 01:34«Астон Вилла» ва «Сандерленд» жамоалари 19 апрель куни ўзаро баҳс олиб боришади«Астон Вилла» ва «Сандерленд» жамоалари 19 апрель куни ўзаро баҳс олиб боришади28 апрел 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди