АС Рома — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матн

·144·Спорт
АС Рома — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги АС РомаРеал Мадрид учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

АС Рома бошланғич таркиби: 95. Голлини П., 23. Манчини Дж. (капитан), 5. Ндика Э., 22. Эрмосо М., 20. Молина Н., 15. Де Рон М., 17. Коне М., 43. Уэсли Франса, 21. Дибала П., 18. Суле М., 14. Мален Д.

АС Рома захирадагилари: 26. Балерди Л., 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 87. Гиларди Д., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 86. Мора Р., 7. Пеллегрини Ло., 61. Пизилли Н., 2. Ренс Д., 32. Васкес Льяч Д. С.

АС Рома бош мураббийи: Гасперини Дж.

Реал Мадрид бошланғич таркиби: 1. Куртуа Т., 24. Дюмфрис Д., 16. Конате И., 22. Рюдигер А., 17. Кукурелья М., 8. Вальверде Ф. (капитан), 14. Тчуамени О., 25. Диоманде И., 5. Беллингем Дж., 10. Мбаппе К., 7. Винисиус Жуниор.

Реал Мадрид захирадагилари: 12. Александер-Арнольд Т., 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 9. Эндрик, 19. Эспи К., 15. Гюлер А., 4. Хёйсен Д., 13. Лунин А., 26. Местре С., 27. Питарч Т., 20. Силва Б.

Реал Мадрид бош мураббийи: Моуринью Ж.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
12
Хавфли вазият! Пауло Дибала (АС Рома) бўш зонада тўпни қабул қилиб олди ва жарима майдони ичидан йўллаган зарбаси чап устун ёнидан озгина фарқ билан ўтиб кетди.
11
Дониелл Мален (АС Рома) бўш турган жамоадошини кўриб қолди ва унга пастдан узатма бермоқчи бўлди. Бироқ, ҳимоячилардан бири ўйинни жуда яхши ўқиди ва хавфни бартараф этди.
9
Тибо Куртуа (Реал Мадрид) Федерико Вальвердега ажойиб узатма берди, аммо иккинчиси зарба бериш учун етарлича бўш ҳудуд ярата олмади.
5
Аниқ узатма Матиас Суле (АС Рома)ни бўш ҳудудда топиб олди. У иккиланмай узоқ масофадан дарвоза тўрининг юқори қисмига кучли зарба йўллади, аммо Тибо Куртуа ажойиб сейв билан тўпни қайтарди.
4
Пауло Дибала (АС Рома) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо тўпни ҳимоячилар узоқлаштиришди.
4
Марио Эрмосо (АС Рома) қайтган тўпни эгаллаб олди ва унинг хавфли зарбаси дарвозанинг чап томонига йўналтирилди, аммо Тибо Куртуа ажойиб сейв билан тўпни қайтарди. АС Рома бурчак зарбасини амалга оширади. Бош ҳакам ва унинг ёрдамчиларидан бири бурчак байроқчасини кўрсатишди.
4
Пауло Дибала (АС Рома) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо рақиб ҳимоячилари тўпни майдондан узоқлаштиришди.
3
Науэль Молина (Рома) жарима майдони ташқарисидан шеригига пас беришга уринди, аммо рақиб ҳимоячилари тезкорлик билан ҳаракат қилиб, ҳужумни бартараф этишди. Рома бурчак зарбасини амалга оширади.
1
Матиас Суле (АС Рома) алдамчи ҳаракатлар билан жарима майдончаси чизиғигача етиб борди ва дарвоза томон зарба берди. Дарвозабон тўпни қайтаришга уринди, аммо у чап устун ёнидан ўтиб кетди.
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Мартен де Рон (АС Рома) майдон бўйлаб узун пас узатди, аммо тўп ўз манзилига етиб бормади.
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Ўйин эндигина бошланди.
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Ўйинни «Рома» бошлаб беради.
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Франсуа Летексье ушбу ўйин учун бош ҳакам этиб тайинланди.
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Ўйин бошланишидан олдин, бугунги тўқнашув учун бошланғич таркибларни кўришингиз мумкин.
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Бизнинг матнли жонли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеалар ҳақида батафсил маълумот беришга ҳаракат қиламиз. Ўйин бошланишига жуда оз вақт қолди.
АС РомаРеал МадридЧемпионлар лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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