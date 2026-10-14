АС Рома — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги АС Рома — Реал Мадрид учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
АС Рома бошланғич таркиби: 95. Голлини П., 23. Манчини Дж. (капитан), 5. Ндика Э., 22. Эрмосо М., 20. Молина Н., 15. Де Рон М., 17. Коне М., 43. Уэсли Франса, 21. Дибала П., 18. Суле М., 14. Мален Д.
АС Рома захирадагилари: 26. Балерди Л., 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 87. Гиларди Д., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 86. Мора Р., 7. Пеллегрини Ло., 61. Пизилли Н., 2. Ренс Д., 32. Васкес Льяч Д. С.
АС Рома бош мураббийи: Гасперини Дж.
Реал Мадрид бошланғич таркиби: 1. Куртуа Т., 24. Дюмфрис Д., 16. Конате И., 22. Рюдигер А., 17. Кукурелья М., 8. Вальверде Ф. (капитан), 14. Тчуамени О., 25. Диоманде И., 5. Беллингем Дж., 10. Мбаппе К., 7. Винисиус Жуниор.
Реал Мадрид захирадагилари: 12. Александер-Арнольд Т., 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 9. Эндрик, 19. Эспи К., 15. Гюлер А., 4. Хёйсен Д., 13. Лунин А., 26. Местре С., 27. Питарч Т., 20. Силва Б.
Реал Мадрид бош мураббийи: Моуринью Ж.
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