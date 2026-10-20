АС Рома — Слован Братислава: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги АС Рома — Слован Братислава учрашуви 21 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
АС Рома бошланғич таркиби: 95. Голлини П., 26. Балерди Л., 15. Де Рон М., 87. Гиларди Д., 22. Эрмосо М., 14. Мален Д., 20. Молина Н., 86. Мора Р., 7. Пеллегрини Ло. (капитан), 61. Пизилли Н., 43. Уэсли Франса.
АС Рома бош мураббийи: Гасперини Дж.
Слован Братислава бошланғич таркиби: 71. Такач Д., 12. Байрич К., 11. Барсегян Т. (капитан), 28. Блэкман К., 21. Камара С., 57. Крус С., 8. Гайдош А., 5. Ибрагим Р., 10. Марцелли Н., 15. Маркович С., 3. Покорны П.
Слован Братислава бош мураббийи: Туре Я.
Изоҳлар 0
…