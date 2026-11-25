ПСЖ — АС Рома: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги ПСЖ — АС Рома учрашуви 26 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
ПСЖ бошланғич таркиби: 39. Сафонов М., 2. Хакими А. (капитан), 6. Забарный И., 51. Пачо В., 25. Мендеш Н., 87. Невеш Ж., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 11. Аклиуш М., 9. Торрес Ф., 24. Маюлу С.
ПСЖ захирадагилари: 90. Бар А., 4. Бералдо Л., 42. Боли Д., 30. Шевалье Л., 10. Дембеле У., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 21. Эрнандес Л., 5. Маркиньос, 47. Нжанту К., 33. Заир-Эмери У.
ПСЖ бош мураббийи: Луис Энрике.
АС Рома бошланғич таркиби: 99. Свилар М., 23. Манчини Дж. (капитан), 5. Ндика Э., 22. Эрмосо М., 43. Уэсли Франса, 15. Де Рон М., 17. Коне М., 20. Молина Н., 61. Пизилли Н., 18. Суле М., 9. Кастро С.
АС Рома захирадагилари: 26. Балерди Л., 4. Кристанте Б., 70. Де Марци Дж., 21. Дибала П., 87. Гиларди Д., 95. Голлини П., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 14. Мален Д., 86. Мора Р.
АС Рома бош мураббийи: Гасперини Дж.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…