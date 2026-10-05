Гасперини Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Аргентина учун сафарига қарши чиқди

·8·Спорт
Гасперини Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Аргентина учун сафарига қарши чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Рома бош мураббийи Жан Перо Гасперини, Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Аргентина терма жамоасининг хайрлашув ўйинига боришига рухсат бермади, чунки узоқ масофали сафар жамоанинг муҳим ўйинлар олдидаги тайёргарлигини издан чиқариши мумкин эди.
  • Италиянинг Sky Sport Италиа нашрига кўра, Гасперини жамоа олдида турган қийин тақвим ва муҳим ички мусобақалар сабабли футболчиларнинг узоқ парвоз қилишига вақт йўқлигини таъкидлади.

Рома бош мураббийи Жан Перо Гасперини Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Лионель Мессининг Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйинига боришига нима учун рухсат бермаганини маълум қилди. Мутахассиснинг фикрича, узоқ масофали трансатлантик сафар клубнинг муҳим ўйинлар олдидаги тайёргарлигини издан чиқариши мумкин эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport Италиа нашрига берган интервюсига кўра, Лионель Месси чоршанба куни Бенин терма жамоасига қарши ўртоқлик ўйинида ўзининг халқаро фаолиятига якун ясаши режалаштирилган. Ушбу баҳс афсонавий ҳужумчининг терма жамоадаги сўнгги учрашуви бўлиши кутилмоқда. Гарчи Дибала ва Молина жорий халқаро танаффус учун терма жамоага расман чақирилмаган бўлса-да, улар ушбу ҳиссиётларга бой тарихий воқеани стадион трибуналаридан туриб кузатишни ният қилишган эди.

Муҳим учрашувлар олдидан логистик муаммолар

Биргаликда 105 та халқаро ўйинни ўтказган ва Месси билан яқин дўстона алоқаларга эга бўлган ҳар икки футболчи ҳам Жанубий Америкага бормоқчи бўлган. Бироқ бош мураббий Жан Перо Гасперини ушбу сафарни расман тақиқлаб қўйди. Италян мутахассиси жамоа олдида турган жиддий ички мусобақа ўйинлари сабабли футболчиларнинг узоқ масофага парвоз қилишига вақт йўқлигини таъкидлади.

Гиаллороссилар халқаро танаффусдан сўнг жуда қийин тақвимга дуч келмоқда. Римликлар якшанба куни Комо жамоасига қарши баҳс билан ўйинларни давом эттирадилар, шундан сўнг эса Чемпионлар лигасида Реал Мадридга қарши ўта масъулиятли синов уларни кутиб турибди.

«Биз якшанба кунги муҳим ўйинга жуда яқин турибмиз», — дея тушунтирди Гасперини ўз қарорини. Унинг сўзларига кўра, Аргентина жуда олисда жойлашган бўлиб, футболчиларни у ерга юбориш кўп соатлик парвозларни талаб қилади ва клуб бу хавфга боришни истамаган.

Афсонанинг халқаро майдондаги мероси

Лионель Месси ўзининг бой халқаро фаолияти давомида икки бор Америка кубогини қўлга киритди, кетма-кет жаҳон чемпионати финалига чиқди ва охир-оқибат жаҳон тахтини забт этди. Футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири сифатида эътироф этилган ҳужумчининг бу қадами бутун дунё эътиборида турибди.

Жан Перо Гасперини ҳам аргентиналик суперюлдузнинг жаҳон футболидаги улкан ҳиссаси ва меросини юқори баҳолаган ҳолда, унинг терма жамоадаги фаолиятига ҳурмат кўрсатди. Бироқ мураббийнинг асосий вазифаси клуб манфаатларини ҳимоя қилиш ва олдинда турган қийин мавсум олдидан таркибни сақлаб қолиш эканини яна бир бор тасдиқлади.

АС РомаГиан Пиеро ГаспериниПауло ДибалаЛионель МессиРеал Мадрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рома трансфер бозорида янги ҳужумчи изламоқдаРома трансфер бозорида янги ҳужумчи изламоқда9 август 16:14Пауло Дибала Аргентина терма жамоаси хайрлашув ўйинига боролмадиПауло Дибала Аргентина терма жамоаси хайрлашув ўйинига боролмади26 сентябр 12:35Расман: Клаудио Раньери — Италия терма жамоасининг янги техник директориРасман: Клаудио Раньери — Италия терма жамоасининг янги техник директори28 июл 21:24Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигачаТотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача18 июл 12:04Жанлука Манчини: «Жаҳон чемпионатини кўрсам, кайфиятим тушиб кетади»Жанлука Манчини: «Жаҳон чемпионатини кўрсам, кайфиятим тушиб кетади»22 июн 13:36Донелл Мален: Римдаги янги қаҳрамон ва Гасперини тактикасиДонелл Мален: Римдаги янги қаҳрамон ва Гасперини тактикаси13 май 15:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди