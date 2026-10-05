Гасперини Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Аргентина учун сафарига қарши чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Рома бош мураббийи Жан Перо Гасперини, Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Аргентина терма жамоасининг хайрлашув ўйинига боришига рухсат бермади, чунки узоқ масофали сафар жамоанинг муҳим ўйинлар олдидаги тайёргарлигини издан чиқариши мумкин эди.
- Италиянинг Sky Sport Италиа нашрига кўра, Гасперини жамоа олдида турган қийин тақвим ва муҳим ички мусобақалар сабабли футболчиларнинг узоқ парвоз қилишига вақт йўқлигини таъкидлади.
Рома бош мураббийи Жан Перо Гасперини Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Лионель Мессининг Аргентина терма жамоасидаги хайрлашув ўйинига боришига нима учун рухсат бермаганини маълум қилди. Мутахассиснинг фикрича, узоқ масофали трансатлантик сафар клубнинг муҳим ўйинлар олдидаги тайёргарлигини издан чиқариши мумкин эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport Италиа нашрига берган интервюсига кўра, Лионель Месси чоршанба куни Бенин терма жамоасига қарши ўртоқлик ўйинида ўзининг халқаро фаолиятига якун ясаши режалаштирилган. Ушбу баҳс афсонавий ҳужумчининг терма жамоадаги сўнгги учрашуви бўлиши кутилмоқда. Гарчи Дибала ва Молина жорий халқаро танаффус учун терма жамоага расман чақирилмаган бўлса-да, улар ушбу ҳиссиётларга бой тарихий воқеани стадион трибуналаридан туриб кузатишни ният қилишган эди.
Муҳим учрашувлар олдидан логистик муаммоларБиргаликда 105 та халқаро ўйинни ўтказган ва Месси билан яқин дўстона алоқаларга эга бўлган ҳар икки футболчи ҳам Жанубий Америкага бормоқчи бўлган. Бироқ бош мураббий Жан Перо Гасперини ушбу сафарни расман тақиқлаб қўйди. Италян мутахассиси жамоа олдида турган жиддий ички мусобақа ўйинлари сабабли футболчиларнинг узоқ масофага парвоз қилишига вақт йўқлигини таъкидлади.
Гиаллороссилар халқаро танаффусдан сўнг жуда қийин тақвимга дуч келмоқда. Римликлар якшанба куни Комо жамоасига қарши баҳс билан ўйинларни давом эттирадилар, шундан сўнг эса Чемпионлар лигасида Реал Мадридга қарши ўта масъулиятли синов уларни кутиб турибди.
«Биз якшанба кунги муҳим ўйинга жуда яқин турибмиз», — дея тушунтирди Гасперини ўз қарорини. Унинг сўзларига кўра, Аргентина жуда олисда жойлашган бўлиб, футболчиларни у ерга юбориш кўп соатлик парвозларни талаб қилади ва клуб бу хавфга боришни истамаган.
Афсонанинг халқаро майдондаги меросиЛионель Месси ўзининг бой халқаро фаолияти давомида икки бор Америка кубогини қўлга киритди, кетма-кет жаҳон чемпионати финалига чиқди ва охир-оқибат жаҳон тахтини забт этди. Футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири сифатида эътироф этилган ҳужумчининг бу қадами бутун дунё эътиборида турибди.
Жан Перо Гасперини ҳам аргентиналик суперюлдузнинг жаҳон футболидаги улкан ҳиссаси ва меросини юқори баҳолаган ҳолда, унинг терма жамоадаги фаолиятига ҳурмат кўрсатди. Бироқ мураббийнинг асосий вазифаси клуб манфаатларини ҳимоя қилиш ва олдинда турган қийин мавсум олдидан таркибни сақлаб қолиш эканини яна бир бор тасдиқлади.
Изоҳлар 0
…