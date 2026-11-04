Манчестер Юнайтед — АС Рома: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Манчестер Юнайтед — АС Рома учрашуви 4 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Манчестер Юнайтед бошланғич таркиби: 1. Ламменс С., 15. Йоро Л., 5. Магуайр Г., 26. Хевен А., 2. Далот Д., 37. Майну К., 20. Балеба К., 19. Мбемо Б., 8. Фернандеш Б. (капитан), 16. Диалло А., 10. Кунья М.
Манчестер Юнайтед захирадагилари: 41. Амасс Х., 17. Андрей Сантос, 12. Дарлоу К., 4. де Лигт М., 39. Флетчер Т., 22. Хитон Т., 31. Лейси С., 6. Мартинес Ли., 3. Мазрауи Н., 7. Маунт М., 18. Тилеманс Ю., 11. Зиркзее Ж.
Манчестер Юнайтед бош мураббийи: Каррик М.
АС Рома бошланғич таркиби: 32. Васкес Льяч Д. С., 23. Манчини Дж., 22. Эрмосо М., 26. Балерди Л., 2. Ренс Д., 4. Кристанте Б. (капитан), 15. Де Рон М., 43. Уэсли Франса, 18. Суле М., 86. Мора Р., 14. Мален Д.
АС Рома захирадагилари: 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 63. Ди Нунцио А., 87. Гиларди Д., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 20. Молина Н., 5. Ндика Э., 61. Пизилли Н.
АС Рома бош мураббийи: Гасперини Дж.
Изоҳлар 0
…