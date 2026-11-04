Манчестер Юнайтед — АС Рома: таркиблар ва жонли матн

·9·Спорт
Манчестер Юнайтед — АС Рома: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Манчестер Юнайтед — АС Рома учрашуви 4 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Манчестер Юнайтед бошланғич таркиби: 1. Ламменс С., 15. Йоро Л., 5. Магуайр Г., 26. Хевен А., 2. Далот Д., 37. Майну К., 20. Балеба К., 19. Мбемо Б., 8. Фернандеш Б. (капитан), 16. Диалло А., 10. Кунья М.

Манчестер Юнайтед захирадагилари: 41. Амасс Х., 17. Андрей Сантос, 12. Дарлоу К., 4. де Лигт М., 39. Флетчер Т., 22. Хитон Т., 31. Лейси С., 6. Мартинес Ли., 3. Мазрауи Н., 7. Маунт М., 18. Тилеманс Ю., 11. Зиркзее Ж.

Манчестер Юнайтед бош мураббийи: Каррик М.

АС Рома бошланғич таркиби: 32. Васкес Льяч Д. С., 23. Манчини Дж., 22. Эрмосо М., 26. Балерди Л., 2. Ренс Д., 4. Кристанте Б. (капитан), 15. Де Рон М., 43. Уэсли Франса, 18. Суле М., 86. Мора Р., 14. Мален Д.

АС Рома захирадагилари: 9. Кастро С., 70. Де Марци Дж., 63. Ди Нунцио А., 87. Гиларди Д., 3. Кульеракис К., 77. Лулли Э., 20. Молина Н., 5. Ндика Э., 61. Пизилли Н.

АС Рома бош мураббийи: Гасперини Дж.

Манчестер ЮнайтедАС РомаЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АС Рома — Слован Братислава: таркиблар ва жонли матнАС Рома — Слован Братислава: таркиблар ва жонли матн20 октябр 22:46АС Рома — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матнАС Рома — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Удинезе — АС Рома: таркиблар ва жонли матнУдинезе — АС Рома: таркиблар ва жонли матн31 октябр 21:02АС Рома — Кальяри: таркиблар ва жонли матнАС Рома — Кальяри: таркиблар ва жонли матн27 октябр 23:51АС Рома — Женоа: таркиблар ва жонли матнАС Рома — Женоа: таркиблар ва жонли матн17 октябр 22:50Гасперини Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Аргентина учун сафарига қарши чиқдиГасперини Пауло Дибала ва Наҳуел Молинанинг Аргентина учун сафарига қарши чиқди5 октябр 19:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози