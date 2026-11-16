Финландия Сан-Маринони янчиб ташлади, Черногория ва Албаниядан сафардаги ғалабалар

1 дақиқа ўқиш18
Финландия Сан-Маринони янчиб ташлади, Черногория ва Албаниядан сафардаги ғалабалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Финландия терма жамоаси Сан-Маринони 7:2 ғалиб чиқарди.
  • Лукас Сванбек хет-трик қайд этган бўлса, Ёел Похянпало икки гол урди.
  • Черногория Кипрни 4:1, Албания эса Беларусни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Латвия ва Арманистон ўртасидаги тур доирасидаги ягона дур

Европада УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг навбатдаги тур учрашувлари қизғин ва муросасиз руҳда давом этмоқда. Мазкур тур доирасида майдонга тушган терма жамоалар мухлисларга кўплаб голлар ва шиддатли лаҳзаларни ҳадя этишди.

Финландия — Сан-Марино: Ҳужумкор футбол ва 9 та гол

Турнинг энг сергол ва эсда қоларли ўйинларидан бири Ҳелсинкида кечди. Финландия терма жамоаси ўз майдонида Сан-Маринони қабул қилиб, рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади — 7:2.

Учрашув қаҳрамонига айланган Лукас Сванбек хет-трик қайд этган бўлса (8, 20 ва 78-дақиқалар), Йоэл Похянпало ўз ҳисобига дубл ёздириб қўйди. Шунингдек, Валта ва Хоканс ҳам биттадан гол муаллифига айланишди. Сан-Марино сафидан Нанни икки марта гол уришга муваффақ бўлди, бироқ бу мағлубиятдан қутқариб қололмади.

Черногория ва Албаниядан ишончли сафар ғалабалари

Сафарда ҳаракат қилган Черногория терма жамоаси Кипр меҳмони бўлиб, рақибини 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Милутин Осмаич ҳисобни очган бўлса, Вукотич ва Никола Крстовичнинг иккита голи черногорияликларга йирик ғалабани келтирди.

Албания эса Беларусь майдонида ишончли ўйин намойиш этиб, Рай Манай ва Элсеид Хюсайнинг голлари эвазига 2:0 ҳисобида зафар қучди. Тур доирасидаги ягона дуранг эса Латвия ва Арманистон ўртасида қайд этилиб, ҳисоб очилмади (0:0).

Учрашувлар ва натижалар

Ҳисоб ва асосий воқеалар

Финландия — Сан-Марино

7:2 (Сванбек 3 та, Похянпало 2 та, Валта, Хоканс — Нанни 2 та)

Кипр — Черногория

1:4 (Питтас — Осмаич, Вукотич, Крстович 2 та)

Беларусь — Албания

0:2 (Манай, Хюсай)

Латвия — Арманистон

0:0 (Нурсиз дуранг)

Сизнингча, ушбу ўйинлардан қайси бири турнинг энг ҳайратланарли натижасини қайд этди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари