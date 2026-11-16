Финландия Сан-Маринони янчиб ташлади, Черногория ва Албаниядан сафардаги ғалабалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Финландия терма жамоаси Сан-Маринони 7:2 ғалиб чиқарди.
- Лукас Сванбек хет-трик қайд этган бўлса, Ёел Похянпало икки гол урди.
- Черногория Кипрни 4:1, Албания эса Беларусни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Латвия ва Арманистон ўртасидаги тур доирасидаги ягона дур
Европада УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг навбатдаги тур учрашувлари қизғин ва муросасиз руҳда давом этмоқда. Мазкур тур доирасида майдонга тушган терма жамоалар мухлисларга кўплаб голлар ва шиддатли лаҳзаларни ҳадя этишди.
Финландия — Сан-Марино: Ҳужумкор футбол ва 9 та гол
Турнинг энг сергол ва эсда қоларли ўйинларидан бири Ҳелсинкида кечди. Финландия терма жамоаси ўз майдонида Сан-Маринони қабул қилиб, рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади — 7:2.
Учрашув қаҳрамонига айланган Лукас Сванбек хет-трик қайд этган бўлса (8, 20 ва 78-дақиқалар), Йоэл Похянпало ўз ҳисобига дубл ёздириб қўйди. Шунингдек, Валта ва Хоканс ҳам биттадан гол муаллифига айланишди. Сан-Марино сафидан Нанни икки марта гол уришга муваффақ бўлди, бироқ бу мағлубиятдан қутқариб қололмади.
Черногория ва Албаниядан ишончли сафар ғалабалари
Сафарда ҳаракат қилган Черногория терма жамоаси Кипр меҳмони бўлиб, рақибини 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Милутин Осмаич ҳисобни очган бўлса, Вукотич ва Никола Крстовичнинг иккита голи черногорияликларга йирик ғалабани келтирди.
Албания эса Беларусь майдонида ишончли ўйин намойиш этиб, Рай Манай ва Элсеид Хюсайнинг голлари эвазига 2:0 ҳисобида зафар қучди. Тур доирасидаги ягона дуранг эса Латвия ва Арманистон ўртасида қайд этилиб, ҳисоб очилмади (0:0).
Учрашувлар ва натижалар
Ҳисоб ва асосий воқеалар
Финландия — Сан-Марино
7:2 (Сванбек 3 та, Похянпало 2 та, Валта, Хоканс — Нанни 2 та)
Кипр — Черногория
1:4 (Питтас — Осмаич, Вукотич, Крстович 2 та)
Беларусь — Албания
0:2 (Манай, Хюсай)
Латвия — Арманистон
0:0 (Нурсиз дуранг)
Сизнингча, ушбу ўйинлардан қайси бири турнинг энг ҳайратланарли натижасини қайд этди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…