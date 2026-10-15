«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди
Шимолий Америка олий футбол лигаси (MLS) 29-тури доирасида «Интер Майами» ўз майдонида «Ню-Йорк Сити» футболчиларини қабул қилди. Учрашув мезбонларнинг тўлиқ устунлигида ўтиб, 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якун топди.
Майамиликлар сардори Лионел Месси учрашувда бошидан охиригача тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди ва яна бир бор голли узатма муаллифига айланиб, жамоасининг ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.
Ўйин тақдири биринчи бўлимдаёқ ҳал этилди
Учрашув дастлабки дақиқалардан «Интер Майами»нинг шиддатли ҳужумлари билан бошланди:
Бертераменинг тезкор голи: 20-дақиқадаёқ мезбонлар сафида фаол ҳаракат қилган Бертераме ҳисобни очди (1:0);
Месси ва де Паул ҳамкорлиги: Ҳакам томонидан биринчи бўлимга қўшиб берилган 45+5-дақиқада Лионел Мессининг аниқ узатмасидан сўнг Родриго де Паул рақиб дарвозасини ишғол қилиб, устунликни мустаҳкамлади (2:0);
Сўнгги дақиқалардаги пенальти драмаси: 90+7-дақиқада «Ню-Йорк Сити» вакили Фернандес пенальтини аниқ амалга ошира олмади ва меҳмонлар ҳисобни қисқартириш имкониятини бой берди.
Таркиблар ва юлдузлар жамланмаси
Майами клуби мазкур баҳсга юлдузли асосий таркиб билан майдонга тушди:
Бошланғич таркиб: Сент-Клейр, Лужан, Каземиро, Микаэл, Регилон (Кайседо, 74), де Паул, Айала (Фрэй, 90), Галарза (Сеговия, 65), Бертераме (Филиппи, 75), Месси, Суарес;
Каземиро ва Суареснинг фаоллиги: Мудофаа чизиғида Каземиро, ҳужум марказида эса Луис Суарес беллашувни асосий таркибда ўтказиб, жамоанинг мувозанатли ўйинини таъминлади.
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ушбу ғалабадан кейин мусобақа жадвалидаги вазият қуйидагича кўриниш олди:
«Интер Майами» 3-ўринда: Қўлга киритилган 3 очкодан сўнг Майами жамоаси очколари сонини 52 тага етказиб, умумий жадвалнинг 3-поғонасини банд этиб турибди. Мусобақа пешқадами «Нэшвилл» билан орадаги фарқ 14 очкони ташкил қилмоқда;
«Ню-Йорк Сити» пастда қолмоқда: Мағлубиятга учраган Нью-Йорк жамоаси 33 очко билан лига жадвалининг 21-ўрнида қолмоқда.
Лионел Месси етакчилигидаги «Интер Майами» мавсумнинг ҳал қилувчи палласи олдидан ишончли ўйин намойиш этиб, плей-офф йўлланмаси ва юқори ўринлар учун дадил одимламоқда.
Изоҳлар 0
…