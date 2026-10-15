«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди

·0·Спорт
«Интер Майами» «Ню-Йорк Сити» устидан ишончли ғалаба қозонди

Шимолий Америка олий футбол лигаси (MLS) 29-тури доирасида «Интер Майами» ўз майдонида «Ню-Йорк Сити» футболчиларини қабул қилди. Учрашув мезбонларнинг тўлиқ устунлигида ўтиб, 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якун топди.

Майамиликлар сардори Лионел Месси учрашувда бошидан охиригача тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди ва яна бир бор голли узатма муаллифига айланиб, жамоасининг ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.

Ўйин тақдири биринчи бўлимдаёқ ҳал этилди

Учрашув дастлабки дақиқалардан «Интер Майами»нинг шиддатли ҳужумлари билан бошланди:

  • Бертераменинг тезкор голи: 20-дақиқадаёқ мезбонлар сафида фаол ҳаракат қилган Бертераме ҳисобни очди (1:0);

  • Месси ва де Паул ҳамкорлиги: Ҳакам томонидан биринчи бўлимга қўшиб берилган 45+5-дақиқада Лионел Мессининг аниқ узатмасидан сўнг Родриго де Паул рақиб дарвозасини ишғол қилиб, устунликни мустаҳкамлади (2:0);

  • Сўнгги дақиқалардаги пенальти драмаси: 90+7-дақиқада «Ню-Йорк Сити» вакили Фернандес пенальтини аниқ амалга ошира олмади ва меҳмонлар ҳисобни қисқартириш имкониятини бой берди.

Таркиблар ва юлдузлар жамланмаси

Майами клуби мазкур баҳсга юлдузли асосий таркиб билан майдонга тушди:

  • Бошланғич таркиб: Сент-Клейр, Лужан, Каземиро, Микаэл, Регилон (Кайседо, 74), де Паул, Айала (Фрэй, 90), Галарза (Сеговия, 65), Бертераме (Филиппи, 75), Месси, Суарес;

  • Каземиро ва Суареснинг фаоллиги: Мудофаа чизиғида Каземиро, ҳужум марказида эса Луис Суарес беллашувни асосий таркибда ўтказиб, жамоанинг мувозанатли ўйинини таъминлади.

Турнир жадвалидаги ҳолат

Ушбу ғалабадан кейин мусобақа жадвалидаги вазият қуйидагича кўриниш олди:

  • «Интер Майами» 3-ўринда: Қўлга киритилган 3 очкодан сўнг Майами жамоаси очколари сонини 52 тага етказиб, умумий жадвалнинг 3-поғонасини банд этиб турибди. Мусобақа пешқадами «Нэшвилл» билан орадаги фарқ 14 очкони ташкил қилмоқда;

  • «Ню-Йорк Сити» пастда қолмоқда: Мағлубиятга учраган Нью-Йорк жамоаси 33 очко билан лига жадвалининг 21-ўрнида қолмоқда.

Лионел Месси етакчилигидаги «Интер Майами» мавсумнинг ҳал қилувчи палласи олдидан ишончли ўйин намойиш этиб, плей-офф йўлланмаси ва юқори ўринлар учун дадил одимламоқда.

Интер МайамиНю-Йорк СитиЛионел МессиMLS
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессининг жароҳати бўйича дастлабки ташхис маълум бўлди...Мессининг жароҳати бўйича дастлабки ташхис маълум бўлди...26 май 14:11MLS шарҳи: Сам Сарвернинг шоуси ва Интер Миами ғалабасиMLS шарҳи: Сам Сарвернинг шоуси ва Интер Миами ғалабаси18 май 19:35Лионель Месси Интер Миами мухлислари норозилигига муносабат билдирдиЛионель Месси Интер Миами мухлислари норозилигига муносабат билдирди18 май 12:12Интер Миами Портланд устидан ишончли ғалаба қозондиИнтер Миами Портланд устидан ишончли ғалаба қозонди18 май 05:50Брандон Вазқуез: Лионел Месси ва Интер Миами билан тўқнашув – FIFA орзусиБрандон Вазқуез: Лионел Месси ва Интер Миами билан тўқнашув – FIFA орзуси16 май 20:18Жаҳон чемпионатида кузатилиши керак бўлган 10 нафар MLS юлдузиЖаҳон чемпионатида кузатилиши керак бўлган 10 нафар MLS юлдузи15 май 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...