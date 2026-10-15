Лион — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Лион — Кристал Пэлас учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лион бошланғич таркиби: 1. Грейф Д., 16. Абнер Винисиус, 13. Атекаме З., 20. Бахер Ф., 21. Клюйверт Р., 18. Мера К., 23. Мортон Т., 11. Накамура К., 99. Нартей Н., 7. Нуама Э., 8. Толиссо К. (капитан).
Лион захирадагилари: 25. Бенги Ж., 2. Бидструп М., 26. Будаш К., 40. Дескамп Р., 24. Дюранвиль Ж., 45. Химберт Р., 85. Камара Н., 37. Канго С., 22. Мата К., 19. Ниакате М., 10. Шулц П., 6. Тессманн Т.
Лион бош мураббийи: Фонсека П.
Кристал Пэлас бошланғич таркиби: 44. Бенитес В., 6. Канво Ж., 5. Дисаси А., 22. Ларсен Й., 30. Мингеса О., 3. Митчелл Т., 10. Пино Й., 26. Ричардс К., 7. Сарр И., 23. Тимбер К., 20. Уортон А. (капитан).
Кристал Пэлас захирадагилари: 21. Аханор Х., 54. Бенамар Д., 81. Бенеттон Л., 19. Хьюз У., 18. Камада Д., 25. Халайли А., 31. Мэттьюс Р., 11. Макнил Д., 9. Нкетиа Э., 24. Осорио Д.
Кристал Пэлас бош мураббийи: Сейдж П.
Изоҳлар 0
…