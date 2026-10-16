“Милан” ва “Байер” рақибларини тор-мор этди: Европа Лигасида навбатдаги тур якунланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Лигасининг 2-турида "Милан"
- Австрияда "Залсбург"ни 4:0 ҳисобида мағлуб этиб, Сиссенинг ҳет-трики билан ажралиб чиқди.
- Германиянинг "Баер" клуби Полшада "Лех" устидан 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида 1-ўринга кўтарилди, бу ўйинда Шик иккита пеналтини аниқ амалга оширди.
Европа Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида бир қатор қизиқарли ва голларга бой учрашувлар якунига етди. Италиянинг «Милан» клуби Австрияда йирик ҳисобдаги ғалабани расмийлаштирган бўлса, Германия чемпиони «Байер» Польшада ўз маҳоратини намойиш этиб, жадвалда 1-ўринга кўтарилиб олди. Францияда эса «Лион» ва Англиянинг «Кристал Пэлас» клублари ўртасида ҳақиқий голлар шоуси бўлиб ўтди.
«Милан» Австрияда «Залцбург» дарвозасига 4 та жавобсиз тўп киритди
Турнир жадвалида юқорига интилаётган «Милан» меҳмонда «Залцбург»га қарши бенуқсон ўйин кўрсатиб, 4:0 ҳисобида зафар қучди:
Сиссенинг бенефиси: Баҳснинг бош қаҳрамонига айланган Сиссе 15, 32 ва 49-дақиқаларда рақиб тўрини аниқ нишонга олиб, мусобақадаги илк ҳет-трикини расмийлаштирди;
Рамушнинг нуқтаси ва четлатиш: 72-дақиқада захирадан майдонга тушган Рамуш якуний ҳисобни ўрнатди (0:4). Учрашувнинг 83-дақиқасида миланликлар ҳимоячиси Терраччиано қизил карточка олиб, майдонни эрта тарк этди.
«Залцбург» — «Милан» 0:4
Голлар: Сиссе (15, 32, 49), Рамуш (72).
«Милан»: Менян, Томори (Терраччиано, 67), де Винтер, Павлович, Ҳатчинсон, Яшари, Рабио (Модрич, 61), Бартезаги, Лофтус-Чик, Сиссе (Пулишич, 60), Камарда (Рамуш, 60).
Четлатиш: Терраччиано (83).
«Байер» Польшада «Лех»ни мағлуб этиб, пешқадамликни мустаҳкамлади
Германиянинг «Байер» клуби сафарда «Лех» дарвозасига жавобсиз 4 та гол уриб, 6 очко билан тўплар нисбатига кўра Европа Лигаси турнир жадвалининг 1-поғонасига чиқиб олди:
Шикдан дубль: Патрик Шик 29 ва 41-дақиқаларда иккита пенальтини совуққонлик билан амалга оширди;
Йирик ҳисоб: 32-дақиқада Тиллман, 89-дақиқада эса Маза ўз ҳисобига тўп ёздириб қўйиб, якуний ғалабани таъминлади.
«Лех» — «Байер» 0:4
Голлар: Шик (29 пен, 41 пен), Тиллман (32), Маза (89).
«Байер»: Флеккен, Васкес, Баде, Тапсоба, Гутиеррес (Медина, 62), Гарсия, Телла (Диаби, 62), Фернандес, Тиллман, Маза, Терриер (Шик, 18).
Лиондаги кескин тўқнашув: «Кристал Пэлас» мағлуб этилди
Франциянинг «Лион» клуби ўз майдонида Англия Премьер-лигаси вакили «Кристал Пэлас»ни қабул қилиб, 3:2 ҳисобида қийин ғалабани қўлга киритди:
Мезбонларнинг устунлиги: Толиссо (8) ва Нуамаҳ (45+2) киритган голлар эвазига «Лион» танаффусга ишончли ҳисоб билан йўл олди;
Иккинчи бўлимдаги шиддат: Пино (50) фарқни қисқартирган бўлса, Сулс 76-дақиқада яна фарқни оширди. Дайчи Камаданинг 81-дақиқадаги голи лондонликларни мағлубиятдан қутқариб қолиш учун камлик қилди.
«Лион» — «Кристал Пэлас» 3:2
Голлар: Толиссо (8), Нуамаҳ (45+2), Сулс (76) — Пино (50), Камада (81).
90+3-дақиқадаги гол «Сандерленд»га 3 очко келтирди
Португалиянинг «Торренсе» жамоаси ўз майдонида Англиянинг «Сандерленд» клубига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Мезбонлар сафида Волней (37) ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлимда Аҳока (67) мувозанатни тиклади. Ўйиннинг ҳакам томонидан қўшиб берилган 93-дақиқасида Садики «Сандерленд»га қимматли ғалабани олиб келди.
«Торренсе» — «Сандерленд» 1:2
Голлар: Волней (37) — Аҳока (67), Садики (90+3).
Изоҳлар 0
…