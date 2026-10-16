“Милан” ва “Байер” рақибларини тор-мор этди: Европа Лигасида навбатдаги тур якунланди

·5·Спорт
“Милан” ва “Байер” рақибларини тор-мор этди: Европа Лигасида навбатдаги тур якунланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Лигасининг 2-турида "Милан"
  • Австрияда "Залсбург"ни 4:0 ҳисобида мағлуб этиб, Сиссенинг ҳет-трики билан ажралиб чиқди.
  • Германиянинг "Баер" клуби Полшада "Лех" устидан 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида 1-ўринга кўтарилди, бу ўйинда Шик иккита пеналтини аниқ амалга оширди.

Европа Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида бир қатор қизиқарли ва голларга бой учрашувлар якунига етди. Италиянинг «Милан» клуби Австрияда йирик ҳисобдаги ғалабани расмийлаштирган бўлса, Германия чемпиони «Байер» Польшада ўз маҳоратини намойиш этиб, жадвалда 1-ўринга кўтарилиб олди. Францияда эса «Лион» ва Англиянинг «Кристал Пэлас» клублари ўртасида ҳақиқий голлар шоуси бўлиб ўтди.

«Милан» Австрияда «Залцбург» дарвозасига 4 та жавобсиз тўп киритди

Турнир жадвалида юқорига интилаётган «Милан» меҳмонда «Залцбург»га қарши бенуқсон ўйин кўрсатиб, 4:0 ҳисобида зафар қучди:

  • Сиссенинг бенефиси: Баҳснинг бош қаҳрамонига айланган Сиссе 15, 32 ва 49-дақиқаларда рақиб тўрини аниқ нишонга олиб, мусобақадаги илк ҳет-трикини расмийлаштирди;

  • Рамушнинг нуқтаси ва четлатиш: 72-дақиқада захирадан майдонга тушган Рамуш якуний ҳисобни ўрнатди (0:4). Учрашувнинг 83-дақиқасида миланликлар ҳимоячиси Терраччиано қизил карточка олиб, майдонни эрта тарк этди.

«Залцбург» — «Милан» 0:4

Голлар: Сиссе (15, 32, 49), Рамуш (72).

  • «Милан»: Менян, Томори (Терраччиано, 67), де Винтер, Павлович, Ҳатчинсон, Яшари, Рабио (Модрич, 61), Бартезаги, Лофтус-Чик, Сиссе (Пулишич, 60), Камарда (Рамуш, 60).

    Четлатиш: Терраччиано (83).

«Байер» Польшада «Лех»ни мағлуб этиб, пешқадамликни мустаҳкамлади

Германиянинг «Байер» клуби сафарда «Лех» дарвозасига жавобсиз 4 та гол уриб, 6 очко билан тўплар нисбатига кўра Европа Лигаси турнир жадвалининг 1-поғонасига чиқиб олди:

  • Шикдан дубль: Патрик Шик 29 ва 41-дақиқаларда иккита пенальтини совуққонлик билан амалга оширди;

  • Йирик ҳисоб: 32-дақиқада Тиллман, 89-дақиқада эса Маза ўз ҳисобига тўп ёздириб қўйиб, якуний ғалабани таъминлади.

«Лех» — «Байер» 0:4

Голлар: Шик (29 пен, 41 пен), Тиллман (32), Маза (89).

  • «Байер»: Флеккен, Васкес, Баде, Тапсоба, Гутиеррес (Медина, 62), Гарсия, Телла (Диаби, 62), Фернандес, Тиллман, Маза, Терриер (Шик, 18).

Лиондаги кескин тўқнашув: «Кристал Пэлас» мағлуб этилди

Франциянинг «Лион» клуби ўз майдонида Англия Премьер-лигаси вакили «Кристал Пэлас»ни қабул қилиб, 3:2 ҳисобида қийин ғалабани қўлга киритди:

  • Мезбонларнинг устунлиги: Толиссо (8) ва Нуамаҳ (45+2) киритган голлар эвазига «Лион» танаффусга ишончли ҳисоб билан йўл олди;

  • Иккинчи бўлимдаги шиддат: Пино (50) фарқни қисқартирган бўлса, Сулс 76-дақиқада яна фарқни оширди. Дайчи Камаданинг 81-дақиқадаги голи лондонликларни мағлубиятдан қутқариб қолиш учун камлик қилди.

«Лион» — «Кристал Пэлас» 3:2

Голлар: Толиссо (8), Нуамаҳ (45+2), Сулс (76) — Пино (50), Камада (81).

90+3-дақиқадаги гол «Сандерленд»га 3 очко келтирди

Португалиянинг «Торренсе» жамоаси ўз майдонида Англиянинг «Сандерленд» клубига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Мезбонлар сафида Волней (37) ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлимда Аҳока (67) мувозанатни тиклади. Ўйиннинг ҳакам томонидан қўшиб берилган 93-дақиқасида Садики «Сандерленд»га қимматли ғалабани олиб келди.

«Торренсе» — «Сандерленд» 1:2

Голлар: Волней (37) — Аҳока (67), Садики (90+3).

МиланБайерЛионКристал Пэлас
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лион — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матнЛион — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матнКеча 20:33Бундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилдиБундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилди10 октябр 20:54Италия грандлари Алайбегович учун курашга киришдиларИталия грандлари Алайбегович учун курашга киришдилар28 апрел 06:35Клопп Виртснинг JCH-2026 турнирида порлашига умид билдирдиКлопп Виртснинг JCH-2026 турнирида порлашига умид билдирди29 апрел 15:20Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?28 август 18:36Лех Познань — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матнЛех Познань — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матнКеча 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия