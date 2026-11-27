Европа Лигаси 5-тур: «Ювентус»дан йирик ғалаба, «Кристал Пэлас»дан иродали камбэк
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Лигаси 5-турида «Ювентус» ўз майдонида «Омония» устидан 4:1 ҳисобида ғалаба қозониб, 13 очко билан турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилди.
- «Кристал Пелас» эса «Реал Соседад»га қарши баҳсда 2:1 ҳисобида иродали ғалабани тантана қилди.
- «Лион» ўз уйида «Лиллестрём» билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнаган бўлса, «Сандерленд» ва «Ягеллония» учрашуви 1:1 ҳисобида якунланди.
Европа Лигаси умумий босқичининг 5-туридан ўрин олган навбатдаги учрашувлар бўлиб ўтди. Тур доирасида Италиянинг «Ювентус» клуби Туринда ишончли ғалабага эришиб, пешқадамлар сафидаги ўрнини мустаҳкамлаган бўлса, «Кристал Пэлас» ўз майдонида иродали ғалабани қўлга киритди.
Учрашувлар тафсилотлари ва муҳим натижалар
«Ювентус»нинг йирик ғалабаси: Туринда Кипрнинг «Омония» жамоасини қабул қилган «Ювентус» 15-дақиқада Сатканинг голидан кейин ҳисобда ортда қолганига қарамай, Камбьязо (37'), Жефф (43'), Консейсау (68') ва Бога (73') томонидан киритилган тўплар эвазига 4:1 ҳисобида зафар қучди. Ушбу ғалабадан сўнг «Ювентус» очколари сонини 13 тага етказиб, турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилди («Омония» 6 очко билан 26-ўринда).
Лондондаги камбэк: «Кристал Пэлас» ўз майдонида Испаниянинг «Реал Сосьедад» клубига қарши баҳсда 66-дақиқада Сарр томонидан урилган голдан сўнг ҳисобда ортда қолди. Бироқ 72-дақиқада Жан-Филипп Матета пенальтини аниқ амалга ошириб мувозанатни тиклаган бўлса, 81-дақиқада Макнилл мезбонларга 2:1 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди («Кристал Пэлас» — 8 очко, 12-ўрин; «Реал Сосьедад» — 5 очко, 27-ўрин).
Кутилмаган дуранглар: Франциянинг «Лион» клуби (8 очко, 14-ўрин) ўз уйида Норвегиянинг «Лиллестрём» жамоаси (2 очко, 33-ўрин) дарвозасига йўл топа олмади — 0:0. Шунингдек, «Сандерленд» ва Польшанинг «Ягеллония» клублари ўртасидаги беллашувда ҳам 1:1 ҳисобидаги дуранг қайд этилди.
Европа Лигаси. 5-тур натижалари ва қайдномалари
Учрашув
Ҳисоб
Голлар муаллифлари
«Ювентус» — «Омония»
4:1
Камбьязо (37'), Жефф (43'), Консейсау (68'), Бога (73') — Сатка (15')
«Кристал Пэлас» — «Реал Сосьедад»
2:1
Матета (72'-пен.), Макнилл (81') — Сарр (66')
«Лион» — «Лиллестрём»
0:0
—
«Сандерленд» — «Ягеллония»
1:1
Тутеров (47') — Язовик (52')
«Ювентус» таркиби: Нето, Гатти, Лукуми (Маккенни, 66), Келли, Камбьязо, Сарр, Дуглас Луис (Копмейнерс, 66), Кабал (Челик, 46), Консейсау (Коло Муани, 86), Бога, Жефф (Вольтемаде, 66).
Сизнингча, «Ювентус» жорий мавсум Европа Лигасида бош соврин учун асосий даъвогарлардан бирига айлана оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболи мухлисларига ушбу қизиқарли тур натижаларини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…