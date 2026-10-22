Бешиктош — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Бешиктош — Кристал Пэлас учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Бешиктош бошланғич таркиби: 1. Нюбель А., 50. Акдаг У., 22. Булут Т., 35. Джало Т., 29. Факили И., 8. Кайра Йилмаз К., 21. Миретти Ф., 4. Ндиди У. (капитан), 9. О Хён Гю, 11. Уаттара К., 19. Троссард Л.
Бешиктош захирадагилари: 12. Агбаду Э., 80. Алемдар Д., 18. Черни В., 90. Киличсой С., 62. Мурильо М., 15. Олаитан Дж., 6. Озджан С., 58. Озджан Й., 17. Поку Э., 53. Топчу Э., 28. Влахович Д., 33. Йилмаз Р.
Бешиктош бош мураббийи: Итальяно В.
Кристал Пэлас бошланғич таркиби: 44. Бенитес В., 6. Канво Ж., 5. Дисаси А., 18. Камада Д., 25. Халайли А., 14. Матета Ж., 11. Макнил Д., 3. Митчелл Т., 10. Пино Й., 26. Ричардс К., 20. Уортон А. (капитан).
Кристал Пэлас захирадагилари: 21. Аханор Х., 54. Бенамар Д., 81. Бенеттон Л., 33. Чилвелл Б., 19. Хьюз У., 37. Кинг Г., 22. Ларсен Й., 31. Мэттьюс Р., 30. Мингеса О., 9. Нкетиа Э., 24. Осорио Д., 7. Сарр И.
Кристал Пэлас бош мураббийи: Сейдж П.
Изоҳлар 0
…