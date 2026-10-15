Унив. Крайова — Хетафе: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Унив. Крайова — Хетафе учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Унив. Крайова бошланғич таркиби: 21. Попеску Л., 9. Ал Ҳамлави А., 10. Байарам С., 8. Балута Т., 11. Банку Н. (капитан), 20. Чикалдэу А., 16. Ламейра Ж., 3. Романчук О., 6. Скречу В., 24. Стеванович Н., 23. Телес.
Унив. Крайова бош мураббийи: Коэльо Ф.
Хетафе бошланғич таркиби: 13. Сория Д., 3. Давинчи, 2. Жене, 16. Франчо, 21. Гарсия А., 8. Гудель Н., 6. Мартин М., 9. Майораль Б., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 26. Валу Ж.
Хетафе бош мураббийи: Бордалас Хименес Ж.
Изоҳлар 0
…