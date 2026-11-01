Хетафе — Севилья: таркиблар ва жонли матн

·10·Спорт
Хетафе — Севилья: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги Хетафе — Севилья учрашуви 1 ноябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Хетафе бошланғич таркиби: 13. Сория Д., 15. Боселли С., 14. Карвахал Д., 2. Жене, 16. Франчо, 21. Гарсия А., 8. Гудель Н., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 19. Унал Э., 26. Валу Ж.

Хетафе захирадагилари: 5. Абкар А., 20. Азон И., 36. Данфаха И. К., 3. Давинчи, 35. Феррер Д., 17. Кико Фемения, 1. Летачек Й., 23. Мангала О., 9. Майораль Б., 28. Риско А., 4. Сазонов С.

Хетафе бош мураббийи: Бордалас Хименес Ж.

Севилья бошланғич таркиби: 1. Влаходимос О., 6. Агуме Л., 5. Кастрин, 20. Коррейя Ф., 21. Эджуке Ч., 24. Фофана Ю., 2. Иглесиас Х., 16. Ромеро И., 4. Салас К., 19. Стассен Л., 17. Суасо Г.

Севилья захирадагилари: 14. Буэно М., 15. Кардосо Ф., 22. Кармона Х. А., 3. Диас Ж., 13. Фран, 7. Гонсалес А., 18. Гуриди Ж., 8. Кочорашвили Г., 10. Пеке, 12. Санганте А., 9. Уре Р., 11. Варгас Р.

Севилья бош мураббийи: Гарсия Л.

ХетафеСевильяИспания Ла Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетик Бильбао — Хетафе: таркиблар ва жонли матнАтлетик Бильбао — Хетафе: таркиблар ва жонли матн25 октябр 16:52Хетафе — Райо Вальекано: таркиблар ва жонли матнХетафе — Райо Вальекано: таркиблар ва жонли матн19 октябр 22:57Севилья — Осасуна: таркиблар ва жонли матнСевилья — Осасуна: таркиблар ва жонли матн26 октябр 23:48Реал Мадрид — Севилья: таркиблар ва жонли матнРеал Мадрид — Севилья: таркиблар ва жонли матн18 октябр 23:54Беҳруз Каримов “Хетафе”га қарши баҳсда қандай баҳо олди? (Тафсилотлар)Беҳруз Каримов “Хетафе”га қарши баҳсда қандай баҳо олди? (Тафсилотлар)23 октябр 17:39Беҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урдиБеҳруз Каримов ўйнаган баҳсда «Лугано» Мадридда “Хетафе” дарвозасига 5 та гол урди23 октябр 07:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози