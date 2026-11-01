Хетафе — Севилья: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Хетафе — Севилья учрашуви 1 ноябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Хетафе бошланғич таркиби: 13. Сория Д., 15. Боселли С., 14. Карвахал Д., 2. Жене, 16. Франчо, 21. Гарсия А., 8. Гудель Н., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 19. Унал Э., 26. Валу Ж.
Хетафе захирадагилари: 5. Абкар А., 20. Азон И., 36. Данфаха И. К., 3. Давинчи, 35. Феррер Д., 17. Кико Фемения, 1. Летачек Й., 23. Мангала О., 9. Майораль Б., 28. Риско А., 4. Сазонов С.
Хетафе бош мураббийи: Бордалас Хименес Ж.
Севилья бошланғич таркиби: 1. Влаходимос О., 6. Агуме Л., 5. Кастрин, 20. Коррейя Ф., 21. Эджуке Ч., 24. Фофана Ю., 2. Иглесиас Х., 16. Ромеро И., 4. Салас К., 19. Стассен Л., 17. Суасо Г.
Севилья захирадагилари: 14. Буэно М., 15. Кардосо Ф., 22. Кармона Х. А., 3. Диас Ж., 13. Фран, 7. Гонсалес А., 18. Гуриди Ж., 8. Кочорашвили Г., 10. Пеке, 12. Санганте А., 9. Уре Р., 11. Варгас Р.
Севилья бош мураббийи: Гарсия Л.
Изоҳлар 0
…