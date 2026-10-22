Интер Эскальдес — Унив. Крайова: таркиблар ва жонли матн

·28·Спорт
Интер Эскальдес — Унив. Крайова: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Интер ЭскальдесУнив. Крайова учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Интер Эскальдес бошланғич таркиби: 13. Диас Ж., 24. Почеттино М., 4. Санчес А. (капитан), 2. Эрнандес А. Х., 3. Торрес Ж., 6. Алонсо В., 11. Берланга Д., 19. Модрич, 8. Давид Лопес, 31. Суле, 9. Шуаиб Ф.

Интер Эскальдес захирадагилари: 70. Арельяно Б., 7. Камара Ж., 17. Даку, 23. Диаби Л., 1. Фрейшанет П., 99. Херманн Р., 18. Лафарж Р., 46. Луке А., 44. Преладо А., 21. Родригес М., 27. Росария Р.

Интер Эскальдес бош мураббийи: Ортис Ф.

Унив. Крайова бошланғич таркиби: 21. Попеску Л., 3. Романчук О., 24. Стеванович Н., 6. Скречу В., 17. Мора К., 16. Ламейра Ж., 8. Балута Т., 11. Банку Н. (капитан), 20. Чикалдэу А., 9. Ал Ҳамлави А., 10. Байарам С.

Унив. Крайова захирадагилари: 29. Башчану Л., 4. Крецу А., 22. Элисор С., 19. Эриберто Тавареш, 30. Матей Д., 1. Максим А., 7. Нсимба С., 5. Ру Б., 90. Сава Р., 23. Телес, 31. Уэбстер Р.

Унив. Крайова бош мураббийи: Коэльо Ф.

Жонли репортаж0-2 ЖОНЛИ
60-2
Гол!!! Стефан Байарам (Унив. Крайова) тўпни дарвоза тўрига жойлаб қўйди.
30-1
Гол! Ассад Ал Ҳамлави (Унив. Крайова) Карлос Моранинг ажойиб узатмасидан сўнг тўпга етиб келди ва яқин масофадан боши билан дарвоза тўрини ишғол қилиб, дарвозабонни осонликча доғда қолдирди. 0:1.
1
Биринчи бўлим бошланди.
21:46
Ўйинчилар майдонда ва Университатя Крайова ўйинни бошлаб беради.
21:45
Бугунги ўйинни Кристос Вергетис бошқариб боради.
21:45
Ушбу учрашув тафсилотларида ўйин бошланиши арафасида таркиблар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
21:45
Хуш келибсиз, ҳурматли мухлислар, бизнинг матнли трансляциямизга! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шундай экан, жойлашиб олинг ва ўйинни томоша қилишга тайёр туринг.
Интер ЭскальдесУнив. КрайоваКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мялльбю — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матнМялльбю — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:35Унив. Крайова — Хетафе: таркиблар ва жонли матнУнив. Крайова — Хетафе: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Трабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнТрабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнБугун 21:19Пафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнПафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнБугун 21:16Норшелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матнНоршелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матнБугун 21:13Кауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матнКауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матнБугун 21:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди