Интер Эскальдес — Унив. Крайова: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Интер Эскальдес — Унив. Крайова учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Интер Эскальдес бошланғич таркиби: 13. Диас Ж., 24. Почеттино М., 4. Санчес А. (капитан), 2. Эрнандес А. Х., 3. Торрес Ж., 6. Алонсо В., 11. Берланга Д., 19. Модрич, 8. Давид Лопес, 31. Суле, 9. Шуаиб Ф.
Интер Эскальдес захирадагилари: 70. Арельяно Б., 7. Камара Ж., 17. Даку, 23. Диаби Л., 1. Фрейшанет П., 99. Херманн Р., 18. Лафарж Р., 46. Луке А., 44. Преладо А., 21. Родригес М., 27. Росария Р.
Интер Эскальдес бош мураббийи: Ортис Ф.
Унив. Крайова бошланғич таркиби: 21. Попеску Л., 3. Романчук О., 24. Стеванович Н., 6. Скречу В., 17. Мора К., 16. Ламейра Ж., 8. Балута Т., 11. Банку Н. (капитан), 20. Чикалдэу А., 9. Ал Ҳамлави А., 10. Байарам С.
Унив. Крайова захирадагилари: 29. Башчану Л., 4. Крецу А., 22. Элисор С., 19. Эриберто Тавареш, 30. Матей Д., 1. Максим А., 7. Нсимба С., 5. Ру Б., 90. Сава Р., 23. Телес, 31. Уэбстер Р.
Унив. Крайова бош мураббийи: Коэльо Ф.
Изоҳлар 0
…