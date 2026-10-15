Аталанта — Пафос: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Аталанта — Пафос учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Аталанта бошланғич таркиби: 29. Карнесекки М., 47. Бернаскони Л., 99. Элмас Э., 70. Гаэтано Г., 23. Колашинац С., 31. Кристенсен Т., 8. Пашалич М. (капитан), 18. Распадори Дж., 9. Скамакка Дж., 59. Залевски Н., 77. Дзаппакоста Д.
Аталанта захирадагилари: 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон, 41. Иделе Дж., 90. Крстович Н., 40. Обрич Р., 11. Роу Дж., 10. Самарджич Л., 51. Сонзоньи М., 57. Спортьелло М.
Аталанта бош мураббийи: Сарри М.
Пафос бошланғич таркиби: 99. Маецки Р., 20. Биель, 7. Бруно, 4. Давид Луиз (капитан), 30. Драгомир В., 14. Иоанну Н., 18. Леле, 3. Ммаэ С., 88. Пепе, 8. Кина Д., 26. Шуньич И.
Пафос захирадагилари: 33. Андерсон Силва, 50. Брито А., 77. Коррейя Дж., 60. Эфзона К., 6. Гуга, 72. Иоанну К., 61. Каис М., 42. Майкл Дж., 71. Папастилиану М., 82. Петроу П., 12. Сема К.
Пафос бош мураббийи: Са Пинто Р.
Изоҳлар 0
…