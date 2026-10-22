Аякс — Аталанта: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Аякс — Аталанта учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Аякс бошланғич таркиби: 1. тер Стеген М., 2. Роза Л., 30. Боуман А., 15. Баас Й., 5. Вейндал О., 4. Амрабат С., 18. Классен Д. (капитан), 24. Мокио Ж., 8. Брандт Й., 38. Маркос Леонардо, 10. Глух О.
Аякс захирадагилари: 67. Абдалла М., 99. Арокодаре Т., 43. Бунида Р., 22. Хееркенс Ж., 36. Янсе Д., 6. Керер Т., 68. Уазан А., 26. Паес М., 49. Пуньо Д., 21. Торрентс Ж., 11. Цыганков В.
Аякс бош мураббийи: Мишел.
Аталанта бошланғич таркиби: 29. Карнесекки М., 16. Белланова Р., 31. Кристенсен Т., 40. Обрич Р., 77. Дзаппакоста Д., 70. Гаэтано Г., 13. Эдерсон (капитан), 99. Элмас Э., 17. Де Кетеларе Ш., 59. Залевски Н., 9. Скамакка Дж.
Аталанта захирадагилари: 47. Бернаскони Л., 48. Бонаноми А., 41. Иделе Дж., 55. Исоа И., 90. Крстович Н., 46. Левак С., 8. Пашалич М., 11. Роу Дж., 10. Самарджич Л., 51. Сонзоньи М., 57. Спортьелло М.
Аталанта бош мураббийи: Сарри М.
Изоҳлар 0
…