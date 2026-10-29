Фиорентина — Аталанта: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Фиорентина — Аталанта учрашуви 30 октябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Фиорентина бошланғич таркиби: 43. де Хеа Д., 4. Брешианини М., 3. Дрэгушин Р., 44. Фаджоли Н., 20. Хименес А., 17. Жоау Мариу, 30. Мастантуоно Ф., 27. Ндур К., 25. Нжие А., 32. Пеллегрино М., 33. Вьери.
Фиорентина бош мураббийи: Ваноли П.
Аталанта бошланғич таркиби: 29. Карнесекки М., 47. Бернаскони Л., 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон, 99. Элмас Э., 70. Гаэтано Г., 31. Кристенсен Т., 90. Крстович Н., 40. Обрич Р., 59. Залевски Н., 77. Дзаппакоста Д.
Аталанта бош мураббийи: Сарри М.
Изоҳлар 0
…