Пафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Пафос — Рига ФК учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Пафос бошланғич таркиби: 99. Маецки Р., 7. Бруно, 3. Ммаэ С., 4. Давид Луиз (капитан), 14. Иоанну Н., 77. Коррейя Дж., 50. Брито А., 6. Гуга, 30. Драгомир В., 33. Андерсон Силва, 20. Биель.
Пафос захирадагилари: 60. Эфзона К., 72. Иоанну К., 18. Леле, 71. Папастилиану М., 82. Петроу П., 8. Кина Д., 12. Сема К., 26. Шуньич И.
Пафос бош мураббийи: Са Пинто Р.
Рига ФК бошланғич таркиби: 12. Пирич К., 23. Тонишевс М., 21. Муса Б., 5. Вассом К., 13. Юрковскис Р. (капитан), 22. Диоп М., 40. Анкра А., 7. Ауани Р., 8. Яго Сикейра, 10. Режинальдо Рамирес, 18. Улад М'Ханд С.
Рига ФК захирадагилари: 19. Бадамоси М., 11. Кайо Феррейра, 34. Черномордийс А., 44. Казаинис М., 91. Оролс Ф., 15. Робало Педро С. Л., 6. Сако К., 25. Тайво А.
Рига ФК бош мураббийи: Гула А.
Изоҳлар 0
…