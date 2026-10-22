Пафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матн

·28·Спорт
Пафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги ПафосРига ФК учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Пафос бошланғич таркиби: 99. Маецки Р., 7. Бруно, 3. Ммаэ С., 4. Давид Луиз (капитан), 14. Иоанну Н., 77. Коррейя Дж., 50. Брито А., 6. Гуга, 30. Драгомир В., 33. Андерсон Силва, 20. Биель.

Пафос захирадагилари: 60. Эфзона К., 72. Иоанну К., 18. Леле, 71. Папастилиану М., 82. Петроу П., 8. Кина Д., 12. Сема К., 26. Шуньич И.

Пафос бош мураббийи: Са Пинто Р.

Рига ФК бошланғич таркиби: 12. Пирич К., 23. Тонишевс М., 21. Муса Б., 5. Вассом К., 13. Юрковскис Р. (капитан), 22. Диоп М., 40. Анкра А., 7. Ауани Р., 8. Яго Сикейра, 10. Режинальдо Рамирес, 18. Улад М'Ханд С.

Рига ФК захирадагилари: 19. Бадамоси М., 11. Кайо Феррейра, 34. Черномордийс А., 44. Казаинис М., 91. Оролс Ф., 15. Робало Педро С. Л., 6. Сако К., 25. Тайво А.

Рига ФК бош мураббийи: Гула А.

Жонли репортаж0-1 ЖОНЛИ
60-1
Гол! Режиналдо Рамирес (Рига ФК) тўпни дарвозабондан ўтказиб, совуққонлик билан дарвозага жойлаб қўйди.
5
Баба Муса (Рига ФК) бурчак зарбасидан сўнг жарима майдончаси атрофида тўпга бош билан зарба берди, аммо тўп ўнг устун ёнидан ўтиб кетди.
4
Салах Улад М'Ханд (Рига ФК) бурчак зарбасини амалга оширадиган кўринади.
3
Давид Луис (Пафос) рақибини йиқитди ва Мариан Барбу ўйинни тўхтатди. Рига ФК жарима зарбаси ижро этади. Бу тўғридан-тўғри дарвозага зарба бериш учун қулай вазият.
2
Режиналдо Рамирес (Рига ФК) ҳужум уюштириш вақтида қоидани бузди ва ҳакам ҳуштагини чалди.
1
Ана холос, бугунги ўйин айни дамда бошланяпти.
21:46
Ниҳоят ўйинчилар майдонга чиқиб келишди! Рига ФК ўйинни бошлаб беради.
21:45
Мариан Барбу ушбу ўйин учун бош ҳакам этиб тайинланди.
21:45
Энди биз бошланғич таркибларни биламиз. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
21:45
Салом ва бизнинг матнли жонли шарҳимизга хуш келибсиз! Биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз. Бошланғич таркиблар жуда яқин вақт ичида эълон қилинади.
ПафосРига ФККонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аталанта — Пафос: таркиблар ва жонли матнАталанта — Пафос: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Рига ФК — Қайрат Алмати: таркиблар ва жонли матнРига ФК — Қайрат Алмати: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Трабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнТрабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнБугун 21:19Норшелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матнНоршелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матнБугун 21:13Кауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матнКауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матнБугун 21:10Яблонец — Брайтон: таркиблар ва жонли матнЯблонец — Брайтон: таркиблар ва жонли матнБугун 21:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди