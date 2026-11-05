Аталанта — Қайрат Алмати: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Аталанта — Қайрат Алмати учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Аталанта бошланғич таркиби: 29. Карнесекки М., 41. Иделе Дж., 42. Скалвини Г., 40. Обрич Р., 47. Бернаскони Л., 99. Элмас Э., 8. Пашалич М. (капитан), 7. Сулемана К., 10. Самарджич Л., 11. Роу Дж., 9. Скамакка Дж.
Аталанта захирадагилари: 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон, 55. Исоа И., 90. Крстович Н., 46. Левак С., 56. Наварро А., 51. Сонзоньи М., 57. Спортьелло М., 44. Стеффанони Ф., 59. Залевски Н., 77. Дзаппакоста Д.
Аталанта бош мураббийи: Сарри М.
Қайрат Алмати бошланғич таркиби: 1. Анарбеков Т., 24. Мрынский А., 25. Широбоков А., 14. Мартынович А. (капитан), 4. Касабулат Д., 3. Мата Л., 17. Туякбаев А., 22. Мендонса Г., 13. Оксанен Я., 28. Гуаль М., 9. Эдмилсон.
Қайрат Алмати захирадагилари: 8. Байбек О., 81. Бекболат И., 15. Биркурманов М., 19. Юккола О., 82. Калмурза С., 5. Кургин Л., 6. Садыбеков А., 20. Тапалов Э.
Қайрат Алмати бош мураббийи: Арутюнян З.
Изоҳлар 0
…