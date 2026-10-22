Ювентус — Ренн: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Ювентус — Ренн учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ювентус бошланғич таркиби: 25. Викарио Г., 3. Бремер (капитан), 20. Камбьязо А., 2. Челик З., 12. Дуглас Луис, 4. Гатти Ф., 6. Келли Л., 9. Коло Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 22. Маккенни У., 27. Вольтемаде Н.
Ювентус захирадагилари: 17. Алайбегович К., 13. Бога Ж., 32. Кабаль Х., 31. Гонсалес Н., 15. Калулу П., 26. Лукуми Ж., 51. Мерола А., 33. Нето, 23. Пинсольо К., 29. Сарр П. М.
Ювентус бош мураббийи: Спаллетти Л.
Ренн бошланғич таркиби: 30. Самба Б., 48. Аит Будлал А., 45. Камара М., 4. Крессвелл К., 22. Диа Б., 18. Нагида М., 14. Рейнольдс Б., 21. Ронжье В. (капитан), 24. Руо А., 11. Тамари М., 28. Томассон А.
Ренн захирадагилари: 60. Белаззуг К., 10. Блас Л., 6. Сиссе Д., 65. До Марколино Ҳ., 95. Франковски П., 16. Леметр Н., 12. Майенда Э., 26. Мерлин К., 70. Норден А., 5. Оливейра Г., 90. Сумаре И., 17. Шимански С.
Ренн бош мураббийи: Эз Ф.
Изоҳлар 0
…