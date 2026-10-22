Ювентус — Ренн: таркиблар ва жонли матн

·32·Спорт
Ювентус — Ренн: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги ЮвентусРенн учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ювентус бошланғич таркиби: 25. Викарио Г., 3. Бремер (капитан), 20. Камбьязо А., 2. Челик З., 12. Дуглас Луис, 4. Гатти Ф., 6. Келли Л., 9. Коло Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 22. Маккенни У., 27. Вольтемаде Н.

Ювентус захирадагилари: 17. Алайбегович К., 13. Бога Ж., 32. Кабаль Х., 31. Гонсалес Н., 15. Калулу П., 26. Лукуми Ж., 51. Мерола А., 33. Нето, 23. Пинсольо К., 29. Сарр П. М.

Ювентус бош мураббийи: Спаллетти Л.

Ренн бошланғич таркиби: 30. Самба Б., 48. Аит Будлал А., 45. Камара М., 4. Крессвелл К., 22. Диа Б., 18. Нагида М., 14. Рейнольдс Б., 21. Ронжье В. (капитан), 24. Руо А., 11. Тамари М., 28. Томассон А.

Ренн захирадагилари: 60. Белаззуг К., 10. Блас Л., 6. Сиссе Д., 65. До Марколино Ҳ., 95. Франковски П., 16. Леметр Н., 12. Майенда Э., 26. Мерлин К., 70. Норден А., 5. Оливейра Г., 90. Сумаре И., 17. Шимански С.

Ренн бош мураббийи: Эз Ф.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
2
Тён Копмейнерс (Ювентус) рақибдан тўпни олиб қўйди ва Мортен Крог фол қайд этгани учун ғазаб билан эътироз билдирди.
1
Ўйин бошланди. Ювентус - Ренн. Ҳисоб: 0-0. Биринчи бўлимга старт берилди.
21:46
Ниҳоят футболчилар майдонга чиқиб келишди! Ювентус ўйинни бошлаб беради.
21:45
Бугунги ўйиннинг бош ҳаками Мортен Крог бўлади.
21:45
Биз энди бошланғич таркибларни билиб олдик. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
21:45
Салом ва бизнинг матнли жонли шарҳимизга хуш келибсиз! Биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз. Бошланғич таркиблар жуда яқин вақт ичида эълон қилинади.
ЮвентусРеннЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ренн — ОФИ Крит: таркиблар ва жонли матнРенн — ОФИ Крит: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:50Пари ФК — Ренн: таркиблар ва жонли матнПари ФК — Ренн: таркиблар ва жонли матн18 октябр 19:23Сельта Виго — Ювентус: таркиблар ва жонли матнСельта Виго — Ювентус: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Европа Лигаси:«Ювентус» НЕКни янчиб ташлади, «Борнмут» эса Испанияни ларзага солдиЕвропа Лигаси:«Ювентус» НЕКни янчиб ташлади, «Борнмут» эса Испанияни ларзага солди18 сентябр 05:42Марсель» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсациясиМарсель» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсацияси12 сентябр 06:23Фабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакФабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керак21 август 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди