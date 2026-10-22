Кауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матн

·26·Спорт
Кауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Кауно ЖалгирисБранн учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Кауно Жалгирис бошланғич таркиби: 55. Сведкаускас Т., 45. Муташи Дж., 77. Лекиатас Р., 3. Толордава А., 37. Ийобоса Эдокполор Н., 20. Калик А., 70. Урега Ф., 17. Фиолич И., 10. Сиргедас Г. (капитан), 15. Лео Рибейро, 19. Ренан Оливейра.

Кауно Жалгирис захирадагилари: 7. Беншаиб А., 24. Бурба М., 27. Дебелюх Г., 23. Эрнандес А., 8. Карашима Я., 62. Кастрати Л. ИИ., 9. Крекович Л., 22. Микелионис Д., 47. Поцюс В., 14. Сливка В., 74. Узкурнис А.

Кауно Жалгирис бош мураббийи: Сопич З.

Бранн бошланғич таркиби: 12. Нилсен С., 15. Торсвик Й., 3. Кнудсен Ф. (капитан), 18. Соренсен Й., 17. Солтведт Й., 10. Ингасон К. М., 25. Вассберг Н., 19. Гудмундссон Э., 22. Магнуссон С., 29. Холм Н., 9. Кастро Н.

Бранн захирадагилари: 2. Корник Л., 20. Драгснес В., 1. Дингеланд М., 16. Эриксен К., 11. Финне Б., 43. Хауген Б., 36. Хеллесой Х. М., 39. Легрейд Й., 23. Педерсен Т., 41. Вилхелмсен А.

Бранн бош мураббийи: Хорнеланд Э.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
6🎯
ВАР қарори маълум бўлмоқда. Ҳа, бу пенальти!
5VAR
Ҳакам Павле Илич ВАР ишорасини кўрсатди ва пенальти бор-йўқлигини текшириш учун монитор томон йўл олди. Кўрамиз, нима бўлар экан!
3
Якоб Лунги Соренсен (Бранн) дарвоза олдида ўзига бўш жой яратди ва жарима зарбасидан узатилган тўпга боши билан зарба берди. Унинг аниқ йўлланган зарбаси дарвозанинг чап пастки бурчагига кириб кетиши мумкин эди, аммо Томас Сведкаускас ажойиб реакция кўрсатиб, тўпни қайтарди.
2
Павле Илич вазиятни аниқ кўриб турибди ва Гратас Сиргедас (ФК Кауно Жалгирис) томонидан қоидабузарлик содир этилганини қайд этди.
1
Ўйинчилар майдонга чиқишди ва учрашув бошланиш арафасида. Кауно Жалгирис ўйинни бошлаб беради.
1
Ўйин эндигина бошланди.
21:46
Ўйинчилар майдонга чиқиб келишди ва учрашув бошланиш арафасида. Кауно Жалгирис ўйинни бошлаб беради.
21:45
Бугунги ўйин бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у — Павле Илич.
21:45
Ушбу ўйин тафсилотларида, учрашув бошланиши арафасида жамоаларнинг таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин.
21:45
Барча футбол мухлисларига салом, биз ушбу учрашувнинг жонли шарҳини тақдим этиш учун шу ердамиз ва энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизни таъминлаймиз, шунчаки ўриндиққа ўтириб, завқ олинг.
Кауно ЖалгирисБраннКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Брайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матнБрайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:51Бранн — Линкольн Ред Импс: таркиблар ва жонли матнБранн — Линкольн Ред Импс: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:50Трабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнТрабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнБугун 21:19Пафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнПафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнБугун 21:16Норшелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матнНоршелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матнБугун 21:13Яблонец — Брайтон: таркиблар ва жонли матнЯблонец — Брайтон: таркиблар ва жонли матнБугун 21:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди