Кауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Кауно Жалгирис — Бранн учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Кауно Жалгирис бошланғич таркиби: 55. Сведкаускас Т., 45. Муташи Дж., 77. Лекиатас Р., 3. Толордава А., 37. Ийобоса Эдокполор Н., 20. Калик А., 70. Урега Ф., 17. Фиолич И., 10. Сиргедас Г. (капитан), 15. Лео Рибейро, 19. Ренан Оливейра.
Кауно Жалгирис захирадагилари: 7. Беншаиб А., 24. Бурба М., 27. Дебелюх Г., 23. Эрнандес А., 8. Карашима Я., 62. Кастрати Л. ИИ., 9. Крекович Л., 22. Микелионис Д., 47. Поцюс В., 14. Сливка В., 74. Узкурнис А.
Кауно Жалгирис бош мураббийи: Сопич З.
Бранн бошланғич таркиби: 12. Нилсен С., 15. Торсвик Й., 3. Кнудсен Ф. (капитан), 18. Соренсен Й., 17. Солтведт Й., 10. Ингасон К. М., 25. Вассберг Н., 19. Гудмундссон Э., 22. Магнуссон С., 29. Холм Н., 9. Кастро Н.
Бранн захирадагилари: 2. Корник Л., 20. Драгснес В., 1. Дингеланд М., 16. Эриксен К., 11. Финне Б., 43. Хауген Б., 36. Хеллесой Х. М., 39. Легрейд Й., 23. Педерсен Т., 41. Вилхелмсен А.
Бранн бош мураббийи: Хорнеланд Э.
Изоҳлар 0
…