Бундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бундеслиганинг 5-турида «Бавария» сафарда «Аугсбург» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаб, мағлубиятдан қутулиб қолди.
- «Баер» эса «Майнс» устидан 4:3 ҳисобида қийин ғалабани қўлга киритди.
- «Штутгарт»
- «Падеборн»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди, «Унион Берлин» эса «Элверсберг»ни 1:0 ҳисобида енгди. Ушбу натижалар мусобақа жадвалидаги курашни янада кескинлаштирди.
Германия Бундеслигасининг 5-тури навбатдаги шиддатли ва сермаҳсул баҳсларни тақдим этди. Мусобақа пешқадамлари қаторида бораётган Мюнхеннинг «Бавария» клуби сафарда «Аугсбург» қаршилигини енга олмаган бўлса, амалдаги чемпионлардан бири «Байер» сафарда 7 та гол киритилган ҳақиқий тўпурарлар шоусида қийин ғалабани қўлга киритди.
Шунингдек, «Штутгарт» ва «Унион Берлин» клублари ҳам навбатдаги уч очкони ўз ҳисобларига ёзиб қўйди.
«Аугсбург» — «Бавария» 2:2: Мюнхенликлар 81-дақиқада мағлубиятдан қутулиб қолди
Турнинг марказий баҳсларидан бирида кутилмаган сценарий кузатилди. «Бавария» (11 очко, 2-ўрин) меҳмонда муросасиз «Аугсбург» (8 очко, 5-ўрин) билан дуранг ўйнади:
1-дақиқадаги совуқ душ: Мезбонлар учрашувнинг дастлабки сонияларидаёқ Феллҳауернинг чаққон голи эвазига ҳисобни очиб, мюнхенликларни шошириб қўйди;
Мувозанат ва яна ортда қолиш: Иккинчи бўлимда Исмоил Сайбари (55) ҳисобни тенглаштирган бўлса-да, орадан 9 дақиқа ўтиб Рибейру (64) «Аугсбург»ни қайта олдинга олиб чиқди;
Қутқарувчи алмаштириш: 68-дақиқада захирадан тушган ёш ҳимоячи Браун 81-дақиқада гол уриб, жамоасини муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди;
Таркиблар:
«Аугсбург»: Дамен, Баҳ, Матсима, Бракелманн, Сеул Йонг (Каде, 62), Беренс, Массенго, Ридер, Феллҳауер, Ибраҳимович, Рибейру (Комур, 75).
«Бавария»: Нойер, Станишич (Браун, 68), Упамекано, Та, Дэвис, Киммих, Павлович, Сайбари (Гнабри, 68), Олисе, Диас, Кейн.
«Майнц» — «Байер» 3:4: 7 голли драма ва леверкузенликлар иродаси
«Байер» (10 очко, 4-ўрин) «Майнц» (7 очко, 7-ўрин) майдонида томошабоп ва асабий тўқнашувни ўтказди:
«Байер»нинг тезкор босими: Меҳмонлар баҳсни кучли бошлаб, Андрих (5) ва Патрик Шикнинг (9) голлари билан дастлабки ўн дақиқадаёқ 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди;
Касининг дубли: Бироқ «Майнц» таслим бўлмади — Антони Каси 33 ва 42-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, мувозанатни тиклади;
Иккинчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар: Танаффусдан сўнг Жарелл Куанса (55) ва Мусса Диаби (65) леверкузенликларнинг устунлигини мустаҳкамлади. Мезбонларнинг қаршилигига қарамай, «Байер» муҳим 4:3 ҳисобидаги ғалабани сақлаб қолди;
Таркиблар:
«Майнц»: Шволов, Пош, Грубер, Потулски, Каси (да Коста, 70), Ли Сун, Сано, Амири, Мвене, Титц, Бекер.
«Байер»: Флеккен, Куанса, Тапсоба, Медина, Гутьеррес, Андрих, Гарсия, Диаби (Тиллман, 75), Маза (Террье, 66), Морейра (Телла, 75), Шик.
Бошқа учрашувлар натижалари
Тур доирасида бўлиб ўтган қолган икки беллашувда қуйидаги натижалар қайд этилди:
«Падеборн» — «Штутгарт» 0:2: Меҳмонлар сафарда ишончли ҳаракат қилиб, Шабот (25) ва Фюррихнинг (84) голлари эвазига ғалаба қозониб, очколарини 6 тага етказди (10-ўрин);
«Унион Берлин» — «Эльверсберг» 1:0: Пойтахтликлар ўйин охирида Бурсунинг (81) ягона голи эвазига уч очкони нақд қилди.
Бундеслигадаги ушбу кутилмаган очко йўқотишлар ва ғалабалардан сўнг мусобақа жадвалидаги етакчилик кураши янада кескин тус олмоқда.
Изоҳлар 0
…