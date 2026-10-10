Бундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилди

·28·Спорт
Бундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бундеслиганинг 5-турида «Бавария» сафарда «Аугсбург» билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаб, мағлубиятдан қутулиб қолди.
  • «Баер» эса «Майнс» устидан 4:3 ҳисобида қийин ғалабани қўлга киритди.
  • «Штутгарт»
  • «Падеборн»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди, «Унион Берлин» эса «Элверсберг»ни 1:0 ҳисобида енгди. Ушбу натижалар мусобақа жадвалидаги курашни янада кескинлаштирди.

Германия Бундеслигасининг 5-тури навбатдаги шиддатли ва сермаҳсул баҳсларни тақдим этди. Мусобақа пешқадамлари қаторида бораётган Мюнхеннинг «Бавария» клуби сафарда «Аугсбург» қаршилигини енга олмаган бўлса, амалдаги чемпионлардан бири «Байер» сафарда 7 та гол киритилган ҳақиқий тўпурарлар шоусида қийин ғалабани қўлга киритди.

Шунингдек, «Штутгарт» ва «Унион Берлин» клублари ҳам навбатдаги уч очкони ўз ҳисобларига ёзиб қўйди.

«Аугсбург» — «Бавария» 2:2: Мюнхенликлар 81-дақиқада мағлубиятдан қутулиб қолди

Турнинг марказий баҳсларидан бирида кутилмаган сценарий кузатилди. «Бавария» (11 очко, 2-ўрин) меҳмонда муросасиз «Аугсбург» (8 очко, 5-ўрин) билан дуранг ўйнади:

  • 1-дақиқадаги совуқ душ: Мезбонлар учрашувнинг дастлабки сонияларидаёқ Феллҳауернинг чаққон голи эвазига ҳисобни очиб, мюнхенликларни шошириб қўйди;

  • Мувозанат ва яна ортда қолиш: Иккинчи бўлимда Исмоил Сайбари (55) ҳисобни тенглаштирган бўлса-да, орадан 9 дақиқа ўтиб Рибейру (64) «Аугсбург»ни қайта олдинга олиб чиқди;

  • Қутқарувчи алмаштириш: 68-дақиқада захирадан тушган ёш ҳимоячи Браун 81-дақиқада гол уриб, жамоасини муқаррар мағлубиятдан қутқариб қолди;

  • Таркиблар:

    • «Аугсбург»: Дамен, Баҳ, Матсима, Бракелманн, Сеул Йонг (Каде, 62), Беренс, Массенго, Ридер, Феллҳауер, Ибраҳимович, Рибейру (Комур, 75).

    • «Бавария»: Нойер, Станишич (Браун, 68), Упамекано, Та, Дэвис, Киммих, Павлович, Сайбари (Гнабри, 68), Олисе, Диас, Кейн.

«Майнц» — «Байер» 3:4: 7 голли драма ва леверкузенликлар иродаси

«Байер» (10 очко, 4-ўрин) «Майнц» (7 очко, 7-ўрин) майдонида томошабоп ва асабий тўқнашувни ўтказди:

  • «Байер»нинг тезкор босими: Меҳмонлар баҳсни кучли бошлаб, Андрих (5) ва Патрик Шикнинг (9) голлари билан дастлабки ўн дақиқадаёқ 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди;

  • Касининг дубли: Бироқ «Майнц» таслим бўлмади — Антони Каси 33 ва 42-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, мувозанатни тиклади;

  • Иккинчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар: Танаффусдан сўнг Жарелл Куанса (55) ва Мусса Диаби (65) леверкузенликларнинг устунлигини мустаҳкамлади. Мезбонларнинг қаршилигига қарамай, «Байер» муҳим 4:3 ҳисобидаги ғалабани сақлаб қолди;

  • Таркиблар:

    • «Майнц»: Шволов, Пош, Грубер, Потулски, Каси (да Коста, 70), Ли Сун, Сано, Амири, Мвене, Титц, Бекер.

    • «Байер»: Флеккен, Куанса, Тапсоба, Медина, Гутьеррес, Андрих, Гарсия, Диаби (Тиллман, 75), Маза (Террье, 66), Морейра (Телла, 75), Шик.

Бошқа учрашувлар натижалари

Тур доирасида бўлиб ўтган қолган икки беллашувда қуйидаги натижалар қайд этилди:

  • «Падеборн» — «Штутгарт» 0:2: Меҳмонлар сафарда ишончли ҳаракат қилиб, Шабот (25) ва Фюррихнинг (84) голлари эвазига ғалаба қозониб, очколарини 6 тага етказди (10-ўрин);

  • «Унион Берлин» — «Эльверсберг» 1:0: Пойтахтликлар ўйин охирида Бурсунинг (81) ягона голи эвазига уч очкони нақд қилди.

Бундеслигадаги ушбу кутилмаган очко йўқотишлар ва ғалабалардан сўнг мусобақа жадвалидаги етакчилик кураши янада кескин тус олмоқда.

БундеслигаБаварияБайерГермания чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтдиГарри Кейн Англия Премер-лигасига қайтиш фикридан қайтди19 август 23:12Бавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБавария 18 ёшли сенегаллик иқтидор билан узоқ муддатли шартнома имзолади12 август 14:12Жоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаЖоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқда20 август 21:54Бавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритдиБавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритди20 август 13:58Конрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилдиКонрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилди3 август 11:11Тўрт дақиқалик чемпионлик: Шалке ва Бавария ўртасидаги тарихий драмаТўрт дақиқалик чемпионлик: Шалке ва Бавария ўртасидаги тарихий драма18 май 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди