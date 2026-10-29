Голлар ёмғири: “Бавария” ва “Байер” рақиблари дарвозасига жами 11 та гол урди
Германия кубогининг 2-босқичида мамлакатнинг етакчи грандлари ўз мухлисларига ҳақиқий голлар шоусини тақдим этди. Мюнхеннинг «Бавария» клуби ўз майдонида «Магдебург»ни қабул қилиб, йирик 6:1 ҳисобидаги ишончли ғалабага эришди. Леверкузеннинг «Байер» жамоаси эса ўз уйида «Нюрнберг» устидан 5:2 ҳисобида ғалаба қозониб, кейинги босқич йўлланмасини намойишкорона расмийлаштирди.
Ҳар икки гранд мусобақадаги кучли ҳужумкор салоҳиятини намойиш этиб, кубок баҳсларидаги юришини дадил давом эттирмоқда.
«Альянц Арена»даги тор-мор: «Бавария»дан 6 та тўп
Мюнхенликлар ўйин давомида рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади ва кетма-кет чиройли ҳужумларни гол билан якунлади:
Олисенинг ёрқин ўйини: «Бавария» сафида ҳужумкор яримҳимоячи Майкл Олисе 10-дақиқадаёқ ҳисобни очди ва 50-дақиқада пенальтини аниқ амалга ошириб, ўз ҳисобига дублни ёзиб қўйди;
Кенг кўламли ҳужумлар: Мюнхенликларнинг бошқа голларига Сайбари (21), захирадан қўшилган Алфонсо Дэвис (70), Браун (73) ҳамда ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Далбер (90+3) муаллифлик қилди;
Меҳмонларнинг ягона жавоби: «Магдебург» сафида фақатгина 15-дақиқада Зуковски мувозанатни қисқа вақтга тиклашга муваффақ бўлди, холос (1:1), аммо бу мезбонларнинг ғалаба иштиёқини тўхтата олмади.
Леверкузендаги кучли камбэк: «Байер»нинг 5 та зарбаси
«Байер» ва «Нюрнберг» ўртасидаги баҳс кескин курашлар ва кутилмаган бурилишлар билан ёдда қолди:
«Нюрнберг»нинг кутилмаган зарбаси: Меҳмонлар баҳсни жуда фаол бошлаб, Рафаэл (13) ва Хеуген (30) томонидан урилган голлар эвазига Леверкузенда ҳисобда олдинга чиқиб олишди (0:2);
Тапсобанинг қаҳрамонлиги: Ўз вақтида уйғонган «доришунослар» ҳимоячиси Эдмонд Тапсоба 41 ва 49-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, мувозанатни тиклади;
Ғалабали нуқталар: Мувозанат тиклангач, мезбонлар босимни оширди — Патрик Шик (70 пен.), Йонас Хофманн (78) ва тажрибали Лукас Васкес (89) кетма-кет гол уриб, якуний ҳисобни 5:2 кўринишига олиб келди.
Расмий протокол маълумотлари
Германия кубоги. 2-босқич
«Бавария» — «Магдебург» 6:1
Голлар: Олисе (10, 50 пен.), Сайбари (21), Дэвис (70), Браун (73), Далбер (90+3) — Зуковски (15);
«Бавария» таркиби: Урбиг, Станишич, Та, Ито, Браун, Лаймер (Павлович, 68), Гнабри (Дэвис, 46), Бишоф (Далбер, 75), Олисе (Бойе, 68), Карл, Сайбари (Биндер, 75);
«Магдебург» таркиби: Райманн, Пиерре, Тобиас, Нолленбергер, Хюрлайнен (Мергнер, 75), Мюсел, Чавес (Майкл, 63), Жуковски, Атик, Ийоха, Макналти.
«Байер» — «Нюрнберг» 5:2
Голлар: Тапсоба (41, 49), Шик (70 пен.), Хофманн (78), Лукас Васкес (89) — Рафаэл (13), Хеуген (30);
«Байер» таркиби: Бласвих, Васкес, Медина, Тапсоба, Медина, Андрих (Фернандес, 46), Хофманн, Тилман (Маза, 46), Морейра (Шик, 46), Телла;
«Нюрнберг» таркиби: Рейхерт, Яниш, Калогеропулос, Отто, Черезоли, Мархиев, Фернандес, Бовинг, Юстван, Рафаэл, Хеуген.
Ҳар иккала жамоа 2-босқич тўсиғидан ишончли тарзда ўтиб, Германия кубогининг бош соврини учун даъвогар эканликларини яна бир бор исботлашди.
Изоҳлар 0
…