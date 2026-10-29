Голлар ёмғири: “Бавария” ва “Байер” рақиблари дарвозасига жами 11 та гол урди

·2·Спорт
Голлар ёмғири: “Бавария” ва “Байер” рақиблари дарвозасига жами 11 та гол урди

Германия кубогининг 2-босқичида мамлакатнинг етакчи грандлари ўз мухлисларига ҳақиқий голлар шоусини тақдим этди. Мюнхеннинг «Бавария» клуби ўз майдонида «Магдебург»ни қабул қилиб, йирик 6:1 ҳисобидаги ишончли ғалабага эришди. Леверкузеннинг «Байер» жамоаси эса ўз уйида «Нюрнберг» устидан 5:2 ҳисобида ғалаба қозониб, кейинги босқич йўлланмасини намойишкорона расмийлаштирди.

Ҳар икки гранд мусобақадаги кучли ҳужумкор салоҳиятини намойиш этиб, кубок баҳсларидаги юришини дадил давом эттирмоқда.

«Альянц Арена»даги тор-мор: «Бавария»дан 6 та тўп

Мюнхенликлар ўйин давомида рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади ва кетма-кет чиройли ҳужумларни гол билан якунлади:

  • Олисенинг ёрқин ўйини: «Бавария» сафида ҳужумкор яримҳимоячи Майкл Олисе 10-дақиқадаёқ ҳисобни очди ва 50-дақиқада пенальтини аниқ амалга ошириб, ўз ҳисобига дублни ёзиб қўйди;

  • Кенг кўламли ҳужумлар: Мюнхенликларнинг бошқа голларига Сайбари (21), захирадан қўшилган Алфонсо Дэвис (70), Браун (73) ҳамда ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Далбер (90+3) муаллифлик қилди;

  • Меҳмонларнинг ягона жавоби: «Магдебург» сафида фақатгина 15-дақиқада Зуковски мувозанатни қисқа вақтга тиклашга муваффақ бўлди, холос (1:1), аммо бу мезбонларнинг ғалаба иштиёқини тўхтата олмади.

Леверкузендаги кучли камбэк: «Байер»нинг 5 та зарбаси

«Байер» ва «Нюрнберг» ўртасидаги баҳс кескин курашлар ва кутилмаган бурилишлар билан ёдда қолди:

  • «Нюрнберг»нинг кутилмаган зарбаси: Меҳмонлар баҳсни жуда фаол бошлаб, Рафаэл (13) ва Хеуген (30) томонидан урилган голлар эвазига Леверкузенда ҳисобда олдинга чиқиб олишди (0:2);

  • Тапсобанинг қаҳрамонлиги: Ўз вақтида уйғонган «доришунослар» ҳимоячиси Эдмонд Тапсоба 41 ва 49-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, мувозанатни тиклади;

  • Ғалабали нуқталар: Мувозанат тиклангач, мезбонлар босимни оширди — Патрик Шик (70 пен.), Йонас Хофманн (78) ва тажрибали Лукас Васкес (89) кетма-кет гол уриб, якуний ҳисобни 5:2 кўринишига олиб келди.

Расмий протокол маълумотлари

Германия кубоги. 2-босқич

«Бавария» — «Магдебург» 6:1

  • Голлар: Олисе (10, 50 пен.), Сайбари (21), Дэвис (70), Браун (73), Далбер (90+3) — Зуковски (15);

  • «Бавария» таркиби: Урбиг, Станишич, Та, Ито, Браун, Лаймер (Павлович, 68), Гнабри (Дэвис, 46), Бишоф (Далбер, 75), Олисе (Бойе, 68), Карл, Сайбари (Биндер, 75);

  • «Магдебург» таркиби: Райманн, Пиерре, Тобиас, Нолленбергер, Хюрлайнен (Мергнер, 75), Мюсел, Чавес (Майкл, 63), Жуковски, Атик, Ийоха, Макналти.

«Байер» — «Нюрнберг» 5:2

  • Голлар: Тапсоба (41, 49), Шик (70 пен.), Хофманн (78), Лукас Васкес (89) — Рафаэл (13), Хеуген (30);

  • «Байер» таркиби: Бласвих, Васкес, Медина, Тапсоба, Медина, Андрих (Фернандес, 46), Хофманн, Тилман (Маза, 46), Морейра (Шик, 46), Телла;

  • «Нюрнберг» таркиби: Рейхерт, Яниш, Калогеропулос, Отто, Черезоли, Мархиев, Фернандес, Бовинг, Юстван, Рафаэл, Хеуген.

Ҳар иккала жамоа 2-босқич тўсиғидан ишончли тарзда ўтиб, Германия кубогининг бош соврини учун даъвогар эканликларини яна бир бор исботлашди.

Германия кубогиБаварияБайерФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилдиБундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилди10 октябр 20:5490+3-дақиқадаги драма: “Боруссия” Дортмундда “Вердер”ни енгиб, 1/8 финалга чиқди90+3-дақиқадаги драма: “Боруссия” Дортмундда “Вердер”ни енгиб, 1/8 финалга чиқдиКеча 07:06«Байер» ўз майдонида «Фрайбург»ни енгиб, кучли тўртликка кирди«Байер» ўз майдонида «Фрайбург»ни енгиб, кучли тўртликка кирди18 октябр 21:23«Челси» 40 млн евролик Керим Алайбеговични қандай қилиб «Ювентус»га бой берди?«Челси» 40 млн евролик Керим Алайбеговични қандай қилиб «Ювентус»га бой берди?18 октябр 14:24“Милан” ва “Байер” рақибларини тор-мор этди: Европа Лигасида навбатдаги тур якунланди“Милан” ва “Байер” рақибларини тор-мор этди: Европа Лигасида навбатдаги тур якунланди16 октябр 00:07Гарри Кейн кубок финалида хет-трик қайд этди: Бавария ҳужумчиси рекордларни янгиламоқдаГарри Кейн кубок финалида хет-трик қайд этди: Бавария ҳужумчиси рекордларни янгиламоқда24 май 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди