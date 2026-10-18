«Челси» 40 млн евролик Керим Алайбеговични қандай қилиб «Ювентус»га бой берди?

·3·Спорт
«Челси» 40 млн евролик Керим Алайбеговични қандай қилиб «Ювентус»га бой берди?

Ўтган ёзги трансферлар ойнасида Лондоннинг «Челси» клуби Леверкузеннинг «Байер» жамоасида порлаган 18 ёшли иқтидорли вингер Керим Алайбеговични ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келган эди. Бироқ лондонликлар томонидан таклиф этилган узоқ муддатли ривожлантириш стратегияси ва эҳтиёткор режа якунда уларнинг зарарига ишлади.

Июль ойида бош мураббий Хаби Алонсо ёш футболчи ва «Байер» раҳбарияти билан шахсан музокара олиб бориб, босниялик истеъдод учун 40 миллион евро (34,7 миллион фунт) сармоя киритиш келажакда катта фойда келтиришига тўлиқ ишонган эди.

Ҳалол тан олиш ва йўқотилган имконият

Музокараларнинг ҳал қилувчи палласида бошланғич таркиб кафолати масаласи бош тўсиққа айланди:

  • Рақобат ва оралиқ ижара: Хаби Алонсо футболчига Морган Рожерс билан кечадиган юқори рақобат сабабли дарҳол асосий таркиб кафолатланмаслигини очиқ айтди ва унга бошқа клубда вақтинчалик ижарада ўйнаш вариантини таклиф этди;

  • «Ювентус»нинг чаққонлиги: TuttoMercatoWeb хабарига кўра, «Челси», «Наполи» ва «Аталанта» музокараларни чўзиб юрган паллада пойгага Туриннинг «Ювентус» клуби қўшилди;

  • Асосий таркиб ваъдаси: Туринликлар Алайбеговичга ҳеч қандай ижарасиз тўғридан-тўғри асосий лойиҳадан жой таклиф қилди ва трансферни 32 миллион евро ҳамда қўшимча бонуслар эвазига тезкорлик билан ҳал этди.

Туриндаги старт: Спаллетти ишончи ва Европа лигасидаги гол

«Ювентус»нинг бу таваккали жуда қисқа фурсат ичида ўз самарасини берди:

  • Тезкор имконият: Жамоа етакчиси Кенан Йилдиз кутилмаганда жароҳат олгач, 18 ёшли босниялик футболчига асосий таркиб эшиклари очилди;

  • Дебют гол: Алайбегович Европа лигаси доирасида «Неймеген»га қарши кечган баҳсда туринликлар либосидаги ўзининг илк голини уришга муваффақ бўлди;

  • Спаллеттининг эътирофи: Бош мураббий Лучано Спаллетти ёш ҳужумкор футболчининг майдондаги совуққонлиги, техник маҳорати ва юқори савиясини алоҳида эътироф этди.

Алонсонинг ортиқча ваъдалар бермай, вазиятни ҳалол тушунтириши «Челси»ни келажаги порлоқ вингердан маҳрум қилган бўлса-да, бугунги кунда Морган Рожерснинг «аристократлар» сафидаги ишончли ҳаракатлари лондонликлар учун ушбу йўқотишнинг оғриқсиз ўтишини таъминламоқда.

Керим АлайбеговичЧелсиЮвентусБайер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Милан” ва “Байер” рақибларини тор-мор этди: Европа Лигасида навбатдаги тур якунланди“Милан” ва “Байер” рақибларини тор-мор этди: Европа Лигасида навбатдаги тур якунланди16 октябр 00:07Бундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилдиБундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилди10 октябр 20:54Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?Керим Алажбеговик нега Челсиникидан Ювентус лойиҳасини танлади?13 август 18:54Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирди5 август 23:14Михайло Мудрик 615 кунлик танаффусдан кейин яшил майдонга қайтдиМихайло Мудрик 615 кунлик танаффусдан кейин яшил майдонга қайтди5 август 21:11Лучиано Спаллетти Челси устидан қозонилган ғалабадан сўнг фикр билдирдиЛучиано Спаллетти Челси устидан қозонилган ғалабадан сўнг фикр билдирди5 август 19:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...