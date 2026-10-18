«Челси» 40 млн евролик Керим Алайбеговични қандай қилиб «Ювентус»га бой берди?
Ўтган ёзги трансферлар ойнасида Лондоннинг «Челси» клуби Леверкузеннинг «Байер» жамоасида порлаган 18 ёшли иқтидорли вингер Керим Алайбеговични ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келган эди. Бироқ лондонликлар томонидан таклиф этилган узоқ муддатли ривожлантириш стратегияси ва эҳтиёткор режа якунда уларнинг зарарига ишлади.
Июль ойида бош мураббий Хаби Алонсо ёш футболчи ва «Байер» раҳбарияти билан шахсан музокара олиб бориб, босниялик истеъдод учун 40 миллион евро (34,7 миллион фунт) сармоя киритиш келажакда катта фойда келтиришига тўлиқ ишонган эди.
Ҳалол тан олиш ва йўқотилган имконият
Музокараларнинг ҳал қилувчи палласида бошланғич таркиб кафолати масаласи бош тўсиққа айланди:
Рақобат ва оралиқ ижара: Хаби Алонсо футболчига Морган Рожерс билан кечадиган юқори рақобат сабабли дарҳол асосий таркиб кафолатланмаслигини очиқ айтди ва унга бошқа клубда вақтинчалик ижарада ўйнаш вариантини таклиф этди;
«Ювентус»нинг чаққонлиги: TuttoMercatoWeb хабарига кўра, «Челси», «Наполи» ва «Аталанта» музокараларни чўзиб юрган паллада пойгага Туриннинг «Ювентус» клуби қўшилди;
Асосий таркиб ваъдаси: Туринликлар Алайбеговичга ҳеч қандай ижарасиз тўғридан-тўғри асосий лойиҳадан жой таклиф қилди ва трансферни 32 миллион евро ҳамда қўшимча бонуслар эвазига тезкорлик билан ҳал этди.
Туриндаги старт: Спаллетти ишончи ва Европа лигасидаги гол
«Ювентус»нинг бу таваккали жуда қисқа фурсат ичида ўз самарасини берди:
Тезкор имконият: Жамоа етакчиси Кенан Йилдиз кутилмаганда жароҳат олгач, 18 ёшли босниялик футболчига асосий таркиб эшиклари очилди;
Дебют гол: Алайбегович Европа лигаси доирасида «Неймеген»га қарши кечган баҳсда туринликлар либосидаги ўзининг илк голини уришга муваффақ бўлди;
Спаллеттининг эътирофи: Бош мураббий Лучано Спаллетти ёш ҳужумкор футболчининг майдондаги совуққонлиги, техник маҳорати ва юқори савиясини алоҳида эътироф этди.
Алонсонинг ортиқча ваъдалар бермай, вазиятни ҳалол тушунтириши «Челси»ни келажаги порлоқ вингердан маҳрум қилган бўлса-да, бугунги кунда Морган Рожерснинг «аристократлар» сафидаги ишончли ҳаракатлари лондонликлар учун ушбу йўқотишнинг оғриқсиз ўтишини таъминламоқда.
Изоҳлар 0
…