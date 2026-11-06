4 та баҳсда 12 очко: “Бенфика” пешқадамлар сафида, “Ювентус” кучли тўртликка кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Европа Лигасининг 4-тури якунларига кўра, «Бенфика» кетма-кет тўртинчи ғалабасини қўлга киритиб, 12 очко билан турнир жадвалида 2-ўринни мустаҳкамлади.
- Нидерландияда AZ жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этган «Ювентус» эса 10 очко билан кучли тўртликка кирди.
- Леверкузенда «Баер» ўз майдонида «Марсель»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди.
- Шунингдек, «Селтик», «Динамо Загреб» ва «Юнион Сент-Жиллуа» клублари ҳам тур доирасида ғалабага эришди.
УЕФА Европа Лигасининг 4-тури қитъа бўйлаб бир-биридан кескин, драматик ва кутилмаган натижаларга бой баҳслар билан якунланди. Туриннинг «Ювентус» клуби сафарда муҳим ғалабани расмийлаштириб, мусобақа жадвалининг етакчилари қаторига қўшилган бўлса, Германияда «Байер» ўз майдонида Франциянинг «Марсель» жамоасига имкониятни бой бериб қўйди.
Лиссабонда эса «Бенфика» кетма-кет тўртинчи ғалабасини нишонлаб, турнир жадвалининг 2-поғонасини мустаҳкамлади.
«Ювентус»нинг Нидерландиядаги муваффақияти ва «Байер» инқирози
Турнинг марказий тўқнашувларида Европа грандлари турлича натижа қайд этди:
«Ювентус»дан ишончли ғалаба: Туринликлар сафарда Нидерландиянинг АЗ жамоаси меҳмони бўлиб, 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Биринчи бўлимда Копмейнерс (19) ва Коло Муани (37) киритган тўплар учрашув тақдирини ҳал қилди. Ушбу ғалабадан сўнг «Ювентус» 10 очко билан 4-ўринга кўтарилди;
Леверкузенда кутилмаган мағлубият: Германияда «Байер» «Марсель»га қарши баҳс олиб бориб, 0:1 ҳисобида ютқазди. Меҳмонларга ғалаба келтирувчи ягона тўпни 77-дақиқада Амин Гуири киритди;
«Бенфика» юриши тўхтамаяпти: Лиссабонда Польшанинг «Лех» клубини қабул қилган португаллар 3:1 ҳисобида устун келиб, 4 та баҳсдан 12 очко тўплаган ҳолда турнир жадвалида 2-ўринда бормоқда.
Глазгода 5 голли драма ва турнинг бошқа қизиқарли натижалари
Қитъанинг бошқа майдонларида ҳам муросасиз курашлар кузатилди:
Шотландиядаги триллер: «Селтик» ўз майдонида Туркиянинг «Бешиктош» клуби билан голларга бой жанговар баҳс ўтказди. 87-дақиқада Дуран томонидан киритилган гол мезбонларга 3:2 ҳисобидаги иродали ғалабани тақдим этди;
«Динамо Загреб» сафарда ютди: Хорватия жамоаси Англияда «Сандерленд» дарвозасига жавобсиз 2 та тўп киритиб (0:2), ишончли ғалабага эришди;
«Юнион Сент-Жиллуа» камбэки: Белгияликлар Испания сафарида «Сельта» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани илиб кетди.
Ўйин қайдномалари: УЕФА Европа Лигаси, 4-тур
АЗ (Нидерландия) — «Ювентус» (Италия) 1:2
Голлар: Мердинк (88) — Копмейнерс (19), Коло Муани (37).
«Байер» (Германия) — «Марсель» (Франция) 0:1
Гол: Гуири (77).
«Бенфика» (Португалия) — «Лех» (Польша) 3:1
Голлар: Рафа Силва (6), Престианни (67), Судаков (90) — Бенгтссон (72).
«Селтик» (Шотландия) — «Бешиктош» (Туркия) 3:2
Голлар: Османд (62), Дуран (78, 87) — Олайтан (54), Кёкчю (85).
«Сандерленд» (Англия) — «Динамо З» (Хорватия) 0:2
Голлар: Стойкович (23), Белё (39).
«Сельта» (Испания) — «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия) 1:2
Голлар: Дуран (11) — Занели (35, 49).
Изоҳлар 0
…