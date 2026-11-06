4 та баҳсда 12 очко: “Бенфика” пешқадамлар сафида, “Ювентус” кучли тўртликка кирди

·8·Спорт
4 та баҳсда 12 очко: “Бенфика” пешқадамлар сафида, “Ювентус” кучли тўртликка кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • УЕФА Европа Лигасининг 4-тури якунларига кўра, «Бенфика» кетма-кет тўртинчи ғалабасини қўлга киритиб, 12 очко билан турнир жадвалида 2-ўринни мустаҳкамлади.
  • Нидерландияда AZ жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этган «Ювентус» эса 10 очко билан кучли тўртликка кирди.
  • Леверкузенда «Баер» ўз майдонида «Марсель»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди.
  • Шунингдек, «Селтик», «Динамо Загреб» ва «Юнион Сент-Жиллуа» клублари ҳам тур доирасида ғалабага эришди.

УЕФА Европа Лигасининг 4-тури қитъа бўйлаб бир-биридан кескин, драматик ва кутилмаган натижаларга бой баҳслар билан якунланди. Туриннинг «Ювентус» клуби сафарда муҳим ғалабани расмийлаштириб, мусобақа жадвалининг етакчилари қаторига қўшилган бўлса, Германияда «Байер» ўз майдонида Франциянинг «Марсель» жамоасига имкониятни бой бериб қўйди.

Лиссабонда эса «Бенфика» кетма-кет тўртинчи ғалабасини нишонлаб, турнир жадвалининг 2-поғонасини мустаҳкамлади.

«Ювентус»нинг Нидерландиядаги муваффақияти ва «Байер» инқирози

Турнинг марказий тўқнашувларида Европа грандлари турлича натижа қайд этди:

  • «Ювентус»дан ишончли ғалаба: Туринликлар сафарда Нидерландиянинг АЗ жамоаси меҳмони бўлиб, 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Биринчи бўлимда Копмейнерс (19) ва Коло Муани (37) киритган тўплар учрашув тақдирини ҳал қилди. Ушбу ғалабадан сўнг «Ювентус» 10 очко билан 4-ўринга кўтарилди;

  • Леверкузенда кутилмаган мағлубият: Германияда «Байер» «Марсель»га қарши баҳс олиб бориб, 0:1 ҳисобида ютқазди. Меҳмонларга ғалаба келтирувчи ягона тўпни 77-дақиқада Амин Гуири киритди;

  • «Бенфика» юриши тўхтамаяпти: Лиссабонда Польшанинг «Лех» клубини қабул қилган португаллар 3:1 ҳисобида устун келиб, 4 та баҳсдан 12 очко тўплаган ҳолда турнир жадвалида 2-ўринда бормоқда.

Глазгода 5 голли драма ва турнинг бошқа қизиқарли натижалари

Қитъанинг бошқа майдонларида ҳам муросасиз курашлар кузатилди:

  • Шотландиядаги триллер: «Селтик» ўз майдонида Туркиянинг «Бешиктош» клуби билан голларга бой жанговар баҳс ўтказди. 87-дақиқада Дуран томонидан киритилган гол мезбонларга 3:2 ҳисобидаги иродали ғалабани тақдим этди;

  • «Динамо Загреб» сафарда ютди: Хорватия жамоаси Англияда «Сандерленд» дарвозасига жавобсиз 2 та тўп киритиб (0:2), ишончли ғалабага эришди;

  • «Юнион Сент-Жиллуа» камбэки: Белгияликлар Испания сафарида «Сельта» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани илиб кетди.

Ўйин қайдномалари: УЕФА Европа Лигаси, 4-тур

  • АЗ (Нидерландия) — «Ювентус» (Италия) 1:2

    • Голлар: Мердинк (88) — Копмейнерс (19), Коло Муани (37).

  • «Байер» (Германия) — «Марсель» (Франция) 0:1

    • Гол: Гуири (77).

  • «Бенфика» (Португалия) — «Лех» (Польша) 3:1

    • Голлар: Рафа Силва (6), Престианни (67), Судаков (90) — Бенгтссон (72).

  • «Селтик» (Шотландия) — «Бешиктош» (Туркия) 3:2

    • Голлар: Османд (62), Дуран (78, 87) — Олайтан (54), Кёкчю (85).

  • «Сандерленд» (Англия) — «Динамо З» (Хорватия) 0:2

    • Голлар: Стойкович (23), Белё (39).

  • «Сельта» (Испания) — «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия) 1:2

    • Голлар: Дуран (11) — Занели (35, 49).

УЕФА Европа ЛигасиЮвентусБайерБенфика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

4 ўйинда 12 очко: “Борнмут” Чехияда ирода кўрсатиб, Европа Лигаси пешқадамига айланди4 ўйинда 12 очко: “Борнмут” Чехияда ирода кўрсатиб, Европа Лигаси пешқадамига айландиБугун 09:12Сан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқаздиСан-Сирода даҳшатли тарсаки!: «Милан» Европа лигасида «Бенфика»га 0:2 ҳисобида ютқазди17 сентябр 06:06«Челси» 40 млн евролик Керим Алайбеговични қандай қилиб «Ювентус»га бой берди?«Челси» 40 млн евролик Керим Алайбеговични қандай қилиб «Ювентус»га бой берди?18 октябр 14:24Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...15 август 05:33Европа Лигаси 2-турида “Ювентус”, “Бенфика” ва “Борнмут” клублари ғалабага эришдиЕвропа Лигаси 2-турида “Ювентус”, “Бенфика” ва “Борнмут” клублари ғалабага эришди16 октябр 06:37Вангелис Павлидис нега А Серия ва Ла Лига клубларининг нишонида турибди?Вангелис Павлидис нега А Серия ва Ла Лига клубларининг нишонида турибди?12 октябр 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози