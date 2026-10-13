Луис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқланди

·2·Спорт
Луис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқланди

Франциянинг гранд клуби «ПСЖ» бош мураббийи Луис Энрике пойтахт жамоасидаги фаолияти, шартномасини узайтиргани ҳамда Париж шаҳри ва унинг аҳолиси билан ўрнатилган чуқур эмоционал боғлиқлик ҳақида самимий фикр билдирди. Paris No Limit нашри хабарига кўра, испаниялик мутахассис ўзини нафақат клубнинг устози, балки Париж маданиятининг бир бўлаги сифатида ҳис этмоқда.

Европада қатор муваффақиятларга эришган бўлишига қарамай, Энрике янги битимдан сўнг ўз зиммасидаги масъулият ва босим янада ошганини таъкидлади.

«Сиз ҳаётимизни ўзгартирдингиз»: Шаҳар муҳити ва мухлислар муносабати

Испаниялик тажрибали мураббий парижликларнинг эътирофи ва улар билан кечган мулоқотларига алоҳида тўхталди:

  • Масъулият ва янги босим: «Шартномамни узайтирдим ва энди «ПСЖ» билан яна кўплаб совринларни қўлга киритишга тайёр эканимни исботлаш учун ўзимни янада кўпроқ босим остида ҳис қиляпман. Одамлар жамоадан жуда мамнун эканини айтаётгани учунгина хотиржам бўлиб қолганим йўқ»;

  • Инсонлар бахти — энг олий мақсад: «Парижликлар кўпинча менга: “Сиз ҳаётимизни ўзгартирдингиз”, дейишади. Ҳаётда бундан ҳам муҳим нарсалар бор, бироқ мураббий учун ўз меҳнати одамларга нимадир бера олганини англаш, улар ва оилалари билан шундай кучли ҳис-туйғуларни баҳам кўриш жуда қадрли»;

  • Француз тили ва маданият: «Ўзимни ҳақиқий парижлик деб ҳисоблайманми? Умид қиламан! Лекин француз тилимни ҳали анча яхшилашим керак (кулади). Дастлаб гапириш жуда оғир бўлган, гоҳида берк кўчага кириб қолгандек ҳис қилардим. Аммо ривожланяпман ва кун сайин ўзимни эркинроқ ҳис қиляпман. Мен хорижликман, бироқ умрим охиригача шу шаҳар билан алоқам узилмаслигига умид қиламан».

Луис Энрике даври: «ПСЖ» тарихидаги олтин саҳифа

2023 йил ёзидан буён Париж клуби бошқарувида турган Луис Энрике жамоани қисқа вақтда чинакам Европа етакчисига айлантирди:

  • Европанинг мутлақ чўққиси: Мураббий қўл остида парижликлар икки марта кетма-кет УЕФА Чемпионлар Лигаси бош совринини қўлга киритди ҳамда УЕФА Суперкубогида зафар қучди;

  • Франциядаги тўлиқ ҳукмронлик: Клуб қаторасига уч марта миллий чемпионат (Лига 1) олтин медалларига эга чиқди, шунингдек, икки марта мамлакат Кубоги ва Суперкубоги соҳибига айланди;

  • Глобал ғалаба: Париж жамоаси 2025 йилда нуфузли FIFA Қитъалараро кубогини ҳам ўз музейига олиб келди.

Бугунги кунда Луис Энрике нафақат натижалар, балки яратган ўйин фалсафаси ва шаҳарга бўлган ихлоси билан ҳам Париж мухлислари қалбидан мустаҳкам жой олган.

Луис ЭнрикеПСЖУЕФА Чемпионлар ЛигиFIFA Қитъалараро кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди9 сентябр 10:06Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиАртета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилди9 сентябр 14:55Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!9 сентябр 08:30«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!9 сентябр 07:04Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!17 август 11:12«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтди«Луис Энрике мен учун отамдек»: Ферран Торрес ПСЖга ўтиши сабабини айтди15 август 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди