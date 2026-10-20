«Барселона»нинг «ПСЖ»га қарши тахминий таркиби эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Mundo Deportivo нашри «Барселона»нинг «PSJ»га қарши Чемпионлар лигаси учрашуви учун тахминий асосий таркибини эълон қилди, унда Рафиня асосий таркибдан ташқарида қолиши кутилмоқда.
- Испаниялик журналистларнинг тахминига кўра, «Барселона» қуйидаги 11 футболчи билан майдонга тушиши мумкин: Гарсия; Эспарт, Кубарси, Мартин, Канселу; Педри, Родриго, Фермин Лопес; Ламин Ямал, Гордон, Жезус.
УЕФА Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 3-тури доирасида еврофутбол мухлисларини ҳақиқий грандлар тўқнашуви кутмоқда. Каталониянинг «Барселона» клуби Парижда Франция чемпиони «ПСЖ» меҳмони бўлади.
Каталониянинг нуфузли Mundo Deportivo нашри ушбу шиддатли қарама-қаршилик олдидан «кўк-анорранглилар»нинг мазкур ўйинда майдонга тушиши эҳтимоли юқори бўлган тахминий асосий таркибини эълон қилди. Таркибдаги қатор кутилмаган ўзгаришлар мухлислар ва мутахассислар диққатини тортмоқда.
«Барселона»нинг Париждаги тахминий асосий таркиби
Испаниялик журналистларнинг тахминига кўра, каталонияликлар Парижда қуйидаги 11 нафар футболчи билан баҳсга киришиши кутилмоқда:
Дарвозабон: Гарсия;
Ҳимоячилар: Эспарт, Кубарси, Мартин, Канселу;
Яримҳимоячилар: Педри, Родриго, Фермин Лопес;
Ҳужумчилар: Ламин Ямал, Гордон, Жезус.
Катта кутилмаганлик: Рафинья асосий таркибдан ташқарида
Эълон қилинган тахминий рўйхатда энг катта шов-шувга сабаб бўлган жиҳат — бразилиялик вингер Рафиньянинг асосий таркибга киритилмагани бўлди:
Муҳим етакчи захирада: Жорий мавсумда клуб сардорларидан бири ва асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб келаётган Рафинья баҳсни захира ўриндиғида бошлаши кутилмоқда;
Тактик қарор: Мураббийлар штаби бразилиялик форварднинг жисмоний юкламаларини инобатга олган ҳолда, уни иккинчи бўлимда ўйин суръатини кучайтириш учун «жокер» сифатида майдонга туширишни режалаштираётган бўлиши мумкин.
Ўйин вақти ва тафсилотлар
«ПСЖ» ва «Барселона» ўртасидаги Чемпионлар лигасининг марказий жанги қуйидаги вақтда старт олади:
Ўйин куни: 20 октябрь куни Париждаги «Парк де Пренс» стадионида;
Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан 20 октябрдан 21 октябрга ўтар кечаси соат 00:00 да.
Европанинг икки топ-клуби ўртасидаги ушбу қарама-қаршилик нафақат турнир жадвалидаги ўринлар, балки плей-офф йўлланмаси учун курашда ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…