«Барселона»нинг «ПСЖ»га қарши тахминий таркиби эълон қилинди

·45·Спорт
«Барселона»нинг «ПСЖ»га қарши тахминий таркиби эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Mundo Deportivo нашри «Барселона»нинг «PSJ»га қарши Чемпионлар лигаси учрашуви учун тахминий асосий таркибини эълон қилди, унда Рафиня асосий таркибдан ташқарида қолиши кутилмоқда.
  • Испаниялик журналистларнинг тахминига кўра, «Барселона» қуйидаги 11 футболчи билан майдонга тушиши мумкин: Гарсия; Эспарт, Кубарси, Мартин, Канселу; Педри, Родриго, Фермин Лопес; Ламин Ямал, Гордон, Жезус.

УЕФА Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 3-тури доирасида еврофутбол мухлисларини ҳақиқий грандлар тўқнашуви кутмоқда. Каталониянинг «Барселона» клуби Парижда Франция чемпиони «ПСЖ» меҳмони бўлади.

Каталониянинг нуфузли Mundo Deportivo нашри ушбу шиддатли қарама-қаршилик олдидан «кўк-анорранглилар»нинг мазкур ўйинда майдонга тушиши эҳтимоли юқори бўлган тахминий асосий таркибини эълон қилди. Таркибдаги қатор кутилмаган ўзгаришлар мухлислар ва мутахассислар диққатини тортмоқда.

«Барселона»нинг Париждаги тахминий асосий таркиби

Испаниялик журналистларнинг тахминига кўра, каталонияликлар Парижда қуйидаги 11 нафар футболчи билан баҳсга киришиши кутилмоқда:

  • Дарвозабон: Гарсия;

  • Ҳимоячилар: Эспарт, Кубарси, Мартин, Канселу;

  • Яримҳимоячилар: Педри, Родриго, Фермин Лопес;

  • Ҳужумчилар: Ламин Ямал, Гордон, Жезус.

Катта кутилмаганлик: Рафинья асосий таркибдан ташқарида

Эълон қилинган тахминий рўйхатда энг катта шов-шувга сабаб бўлган жиҳат — бразилиялик вингер Рафиньянинг асосий таркибга киритилмагани бўлди:

  • Муҳим етакчи захирада: Жорий мавсумда клуб сардорларидан бири ва асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб келаётган Рафинья баҳсни захира ўриндиғида бошлаши кутилмоқда;

  • Тактик қарор: Мураббийлар штаби бразилиялик форварднинг жисмоний юкламаларини инобатга олган ҳолда, уни иккинчи бўлимда ўйин суръатини кучайтириш учун «жокер» сифатида майдонга туширишни режалаштираётган бўлиши мумкин.

Ўйин вақти ва тафсилотлар

«ПСЖ» ва «Барселона» ўртасидаги Чемпионлар лигасининг марказий жанги қуйидаги вақтда старт олади:

  • Ўйин куни: 20 октябрь куни Париждаги «Парк де Пренс» стадионида;

  • Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан 20 октябрдан 21 октябрга ўтар кечаси соат 00:00 да.

Европанинг икки топ-клуби ўртасидаги ушбу қарама-қаршилик нафақат турнир жадвалидаги ўринлар, балки плей-офф йўлланмаси учун курашда ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этиши кутилмоқда.

УЕФА Чемпионлар лигиБарселонаПСЖРафинья
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирдиЭнцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирди16 октябр 10:20«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?13 октябр 19:03Луис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқландиЛуис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқланди13 октябр 13:00Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди9 сентябр 10:06Жозе Моуриньо «Рома» билан суперўйин олдидан шов-шувли баёнот берди...Жозе Моуриньо «Рома» билан суперўйин олдидан шов-шувли баёнот берди...14 октябр 06:47Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш учун кимда имконият кўпроқ? 2-тур олдидан башоратЧемпионлар Лигасида ғалаба қозониш учун кимда имконият кўпроқ? 2-тур олдидан башорат13 октябр 19:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия