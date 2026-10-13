«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска собиқ устози Хосеп Гвардиоланинг «PSJ»га қарши ўйинни стадиондан кузатиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга ойдинлик киритди.
- Мареска Гвардиола билан сўнгги мулоқотда унинг аниқ режаларини билмаслигини, бироқ унинг ташрифи мухлислар учун ҳаяжонли воқеа бўлишини таъкидлади.
- Гвардиола «Манчестер Сити»ни кўп йиллар бошқариб, клуб тарихида илк бор Чемпионлар Лигаси бош совринини қўлга киритган эди.
Англиянинг «Манчестер Сити» клуби бош мураббийи Энцо Мареска УЕФА Чемпионлар Лигаси доирасидаги Франциянинг «ПСЖ» жамоасига қарши марказий баҳс олдидан матбуот анжуманида иштирок этди. Тадбирда италиялик мутахассис жамоанинг собиқ устози ва клуб афсонаси Хосеп Гвардиола ушбу шиддатли тўқнашувни стадиондан кузатиш учун ташриф буюриши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга ойдинлик киритди.
«Шаҳарликлар» тарихидаги энг муваффақиятли мураббийнинг собиқ жамоаси ўйинида кўриниш бериши мухлислар ва футбол жамоатчилиги орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
«Мухлислар учун ҳаяжонли воқеа»: Мареска Пепнинг режалари ҳақида
Энцо Мареска испаниялик мутахассис билан ўзаро алоқалари ва унинг бўлажак ташрифи эҳтимолига қуйидагича баҳо берди:
Сўнгги мулоқот: «Мен у билан “Манчестер Юнайтед”га қарши дерби баҳсидан кейин гаплашгандим. Шу сабабли унинг айнан ҳозир қандай режалари борлигини аниқ билмайман»;
База ёки тўғридан-тўғри стадион: «У тўғридан-тўғри “Этихад” стадионига келадими ёки аввал жамоанинг машғулот базасига кириб ўтадими — бу ҳақда ҳам менда аниқ маълумот йўқ»;
Улкан эҳтиром: «Бу ҳар бир киши учун, айниқса, бизнинг мухлисларимиз учун жуда ҳаяжонли воқеа. Аммо ҳозирча Пепнинг аниқ режаси қандай экани номаълум», — дея таъкидлади жамоа устози.
Гвардиола «Манчестер Сити»ни узоқ йиллар бошқариб, клубни Англия ва Европа футболи чўққисига олиб чиққан, шунингдек, клуб тарихида илк бор Чемпионлар Лигаси бош совринини қўлга киритган эди.
Ўйин тафсилотлари ва бошланиш вақти
Мусобақа: УЕФА Чемпионлар Лигаси, марказий тўқнашув;
Жамоалар: «Манчестер Сити» — «ПСЖ»;
Жойлашув: Манчестер шаҳри, «Этихад» стадиони;
Бошланиш вақти: Учрашув Тошкент вақти билан 14 октябрь куни соат 00:00 да старт олади.
Европанинг икки гиганти ўртасида кечадиган мазкур қарама-қаршилик турнинг энг кутилган ва муросасиз жангларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…