«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?

·1·Спорт
«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска собиқ устози Хосеп Гвардиоланинг «PSJ»га қарши ўйинни стадиондан кузатиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга ойдинлик киритди.
  • Мареска Гвардиола билан сўнгги мулоқотда унинг аниқ режаларини билмаслигини, бироқ унинг ташрифи мухлислар учун ҳаяжонли воқеа бўлишини таъкидлади.
  • Гвардиола «Манчестер Сити»ни кўп йиллар бошқариб, клуб тарихида илк бор Чемпионлар Лигаси бош совринини қўлга киритган эди.

Англиянинг «Манчестер Сити» клуби бош мураббийи Энцо Мареска УЕФА Чемпионлар Лигаси доирасидаги Франциянинг «ПСЖ» жамоасига қарши марказий баҳс олдидан матбуот анжуманида иштирок этди. Тадбирда италиялик мутахассис жамоанинг собиқ устози ва клуб афсонаси Хосеп Гвардиола ушбу шиддатли тўқнашувни стадиондан кузатиш учун ташриф буюриши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга ойдинлик киритди.

«Шаҳарликлар» тарихидаги энг муваффақиятли мураббийнинг собиқ жамоаси ўйинида кўриниш бериши мухлислар ва футбол жамоатчилиги орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.

«Мухлислар учун ҳаяжонли воқеа»: Мареска Пепнинг режалари ҳақида

Энцо Мареска испаниялик мутахассис билан ўзаро алоқалари ва унинг бўлажак ташрифи эҳтимолига қуйидагича баҳо берди:

  • Сўнгги мулоқот: «Мен у билан “Манчестер Юнайтед”га қарши дерби баҳсидан кейин гаплашгандим. Шу сабабли унинг айнан ҳозир қандай режалари борлигини аниқ билмайман»;

  • База ёки тўғридан-тўғри стадион: «У тўғридан-тўғри “Этихад” стадионига келадими ёки аввал жамоанинг машғулот базасига кириб ўтадими — бу ҳақда ҳам менда аниқ маълумот йўқ»;

  • Улкан эҳтиром: «Бу ҳар бир киши учун, айниқса, бизнинг мухлисларимиз учун жуда ҳаяжонли воқеа. Аммо ҳозирча Пепнинг аниқ режаси қандай экани номаълум», — дея таъкидлади жамоа устози.

Гвардиола «Манчестер Сити»ни узоқ йиллар бошқариб, клубни Англия ва Европа футболи чўққисига олиб чиққан, шунингдек, клуб тарихида илк бор Чемпионлар Лигаси бош совринини қўлга киритган эди.

Ўйин тафсилотлари ва бошланиш вақти

  • Мусобақа: УЕФА Чемпионлар Лигаси, марказий тўқнашув;

  • Жамоалар: «Манчестер Сити» — «ПСЖ»;

  • Жойлашув: Манчестер шаҳри, «Этихад» стадиони;

  • Бошланиш вақти: Учрашув Тошкент вақти билан 14 октябрь куни соат 00:00 да старт олади.

Европанинг икки гиганти ўртасида кечадиган мазкур қарама-қаршилик турнинг энг кутилган ва муросасиз жангларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Энцо МарескаПСЖМанчестер СитиУЕФА Чемпионлар Лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди9 сентябр 10:06Луис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқландиЛуис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқландиБугун 13:00“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...Бугун 13:07Мареска “Ливерпул” устидан қозонилган ғалабадан сўнг кескин саволларга жавоб бердиМареска “Ливерпул” устидан қозонилган ғалабадан сўнг кескин саволларга жавоб бердиКеча 11:12Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиАртета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилди9 сентябр 14:55Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!9 сентябр 08:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди