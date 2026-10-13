Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш учун кимда имконият кўпроқ? 2-тур олдидан башорат

·43·Спорт
Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш учун кимда имконият кўпроқ? 2-тур олдидан башорат
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Opta суперкомпютерининг башоратига кўра, Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш учун «Арсенал»
  • 21 фоиз, «Манчестер Сити»
  • 18 фоиз, «Бавария» эса 17 фоиз имкониятга эга.
  • Ушбу уч жамоа Европанинг энг нуфузли клублар мусобақасида чемпионлик учун асосий даъвогарлар сифатида кўрсатилган.

Дунёнинг етакчи спорт статистикаси ва таҳлили компанияси ҳисобланган Opta суперкомпьютери УЕФА Чемпионлар Лигасининг жорий мавсумида ғолибликка асосий даъвогар бўлган жамоалар номини эълон қилди. Сунъий интеллект ва минглаб симуляциялар асосида чиқарилган прогнозга кўра, Европанинг энг нуфузли клублар мусобақасида чемпион бўлиш учун энг юқори имконият ўтган мавсум финалчисига тегишли.

Рейтингнинг кучли учлигидан Англия ва Германиянинг гранд клублари жой олган бўлиб, фоизлар нисбати муросасиз курашдан дарак бермоқда.

Топ-3 даъвогар: Фаворитлар ва уларнинг имкониятлари

Opta суперкомпьютери тақдим этган кўрсаткичларга кўра:

  • «Арсенал» — 21 фоиз: Лондон клуби Чемпионлар Лигаси бош совринини қўлга киритиш учун энг асосий номзод сифатида эътироф этилди. «Тўпчилар» ўтган йилги тажриба ва кучли таркиб эвазига етакчиликни қўлга олган;

  • «Манчестер Сити» — 18 фоиз: Иккинчи поғонадан Англиянинг яна бир вакили, барқарор ўйин намойиш этиб келаётган «шаҳарликлар» жой олди;

  • «Бавария» — 17 фоиз: Мюнхен гиганти кучли учликни якунлаб турибди ва чемпионлик пойгасида инглиз жамоаларига жиддий қаршилик кўрсатиши тахмин қилинмоқда.

2-тур учрашувлари: Бугун ва эртага қандай баҳслар кутилмоқда?

Бугун, 13 октябрь куни Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг навбатдаги 2-турига старт берилади:

  • «Арсенал» — «Лилль»: Асосий фаворит саналган лондонликлар Тошкент вақти билан тунги соат 00:00 да ўз майдонларида Франциянинг «Лилль» жамоасини қабул қилади;

  • «Викинг» — «Бавария»: Мюнхенликлар ҳам айнан соат 00:00 да Норвегияда «Викинг» клубига қарши сафар учрашувини ўтказади;

  • «Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Турнинг марказий жангларидан бири бўлган ушбу баҳс эса эртага, 14 октябрь куни Манчестердаги «Этихад» стадионида бўлиб ўтади.

Opta таҳлилчилари таъкидлашича, умумий босқичдаги ҳар бир тур натижалари якуний эҳтимоллар ва жамоаларнинг плей-оффдаги имкониятларига бевосита ўз таъсирини кўрсатиб боради.

УЕФА Чемпионлар ЛигиАрсеналМанчестер СитиБавария
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?Бугун 19:03“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...Бугун 13:07Луис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқландиЛуис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқландиБугун 13:00Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиАртета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилди9 сентябр 14:55Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди9 сентябр 10:06Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!9 сентябр 08:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди