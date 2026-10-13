Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш учун кимда имконият кўпроқ? 2-тур олдидан башорат
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Opta суперкомпютерининг башоратига кўра, Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш учун «Арсенал»
- 21 фоиз, «Манчестер Сити»
- 18 фоиз, «Бавария» эса 17 фоиз имкониятга эга.
- Ушбу уч жамоа Европанинг энг нуфузли клублар мусобақасида чемпионлик учун асосий даъвогарлар сифатида кўрсатилган.
Дунёнинг етакчи спорт статистикаси ва таҳлили компанияси ҳисобланган Opta суперкомпьютери УЕФА Чемпионлар Лигасининг жорий мавсумида ғолибликка асосий даъвогар бўлган жамоалар номини эълон қилди. Сунъий интеллект ва минглаб симуляциялар асосида чиқарилган прогнозга кўра, Европанинг энг нуфузли клублар мусобақасида чемпион бўлиш учун энг юқори имконият ўтган мавсум финалчисига тегишли.
Рейтингнинг кучли учлигидан Англия ва Германиянинг гранд клублари жой олган бўлиб, фоизлар нисбати муросасиз курашдан дарак бермоқда.
Топ-3 даъвогар: Фаворитлар ва уларнинг имкониятлари
Opta суперкомпьютери тақдим этган кўрсаткичларга кўра:
«Арсенал» — 21 фоиз: Лондон клуби Чемпионлар Лигаси бош совринини қўлга киритиш учун энг асосий номзод сифатида эътироф этилди. «Тўпчилар» ўтган йилги тажриба ва кучли таркиб эвазига етакчиликни қўлга олган;
«Манчестер Сити» — 18 фоиз: Иккинчи поғонадан Англиянинг яна бир вакили, барқарор ўйин намойиш этиб келаётган «шаҳарликлар» жой олди;
«Бавария» — 17 фоиз: Мюнхен гиганти кучли учликни якунлаб турибди ва чемпионлик пойгасида инглиз жамоаларига жиддий қаршилик кўрсатиши тахмин қилинмоқда.
2-тур учрашувлари: Бугун ва эртага қандай баҳслар кутилмоқда?
Бугун, 13 октябрь куни Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг навбатдаги 2-турига старт берилади:
«Арсенал» — «Лилль»: Асосий фаворит саналган лондонликлар Тошкент вақти билан тунги соат 00:00 да ўз майдонларида Франциянинг «Лилль» жамоасини қабул қилади;
«Викинг» — «Бавария»: Мюнхенликлар ҳам айнан соат 00:00 да Норвегияда «Викинг» клубига қарши сафар учрашувини ўтказади;
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Турнинг марказий жангларидан бири бўлган ушбу баҳс эса эртага, 14 октябрь куни Манчестердаги «Этихад» стадионида бўлиб ўтади.
Opta таҳлилчилари таъкидлашича, умумий босқичдаги ҳар бир тур натижалари якуний эҳтимоллар ва жамоаларнинг плей-оффдаги имкониятларига бевосита ўз таъсирини кўрсатиб боради.
Изоҳлар 0
…