“Манчестер Сити” — АЕК: Мареска ҳимоя марказини Ҳусанов ва Диасга топширди (Таркиблар)

·34·Спорт
“Манчестер Сити” — АЕК: Мареска ҳимоя марказини Ҳусанов ва Диасга топширди (Таркиблар)

УЕФА Чемпионлар лигасининг умумий босқич 3-тури доирасида Англиянинг амалдаги гранди «Манчестер Сити» ўз майдонида Грециянинг АЕК жамоасини қабул қилади.

Ушбу беллашув олдидан ҳар икки жамоанинг бошланғич таркиблари расман эълон қилинди. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун энг қувонарлиси — терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов манкунианликларнинг асосий таркибидан жой олди ва баҳсни илк дақиқалардан бошлайди.

Жамоаларнинг бошланғич таркиблари

Ҳар икки клуб мураббийлар штаби майдонга қуйидаги футболчиларни туширишга қарор қилди:

  • «Манчестер Сити»: Доннарумма, Льюис, Ҳусанов, Диас, Гвардиол, Андерсон, Фернандес, Аллан, Шерки, Фоден, Самба;

  • АЕК: Бриньоли, Рота, Мукуди, Релвас, Пилиос, Майер, Арриага, Марин, Марио, Йович, Варга.

Ўйин қачон ва қаерда бошланади?

  • Мусобақа: УЕФА Чемпионлар лигаси, умумий босқич, 3-тур;

  • Ўйин вақти: Тошкент вақти билан тунги соат 00:00 да;

  • Стадион: «Этиҳад», Манчестер.

Ҳимоя марказида Рубен Диас билан жуфтлик ҳосил қиладиган Абдуқодир Ҳусанов учун мазкур беллашув Чемпионлар лигасидаги навбатдаги муҳим синов ва масъулиятли имтиҳон бўлиши кутилмоқда.

УЕФА Чемпионлар лигиМанчестер СитиАЕКАбдукодир Ҳусанов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов бугун ўнг қанотни эгаллайдими? Маресканинг АЕКга қарши кутилмаган тактикасиҲусанов бугун ўнг қанотни эгаллайдими? Маресканинг АЕКга қарши кутилмаган тактикасиКеча 07:04Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирдиЭнцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирди16 октябр 10:20Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш учун кимда имконият кўпроқ? 2-тур олдидан башоратЧемпионлар Лигасида ғалаба қозониш учун кимда имконият кўпроқ? 2-тур олдидан башорат13 октябр 19:35«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?13 октябр 19:03Абдуқодир Ҳусановнинг «Ипсвич»га қарши ўйиндаги ҳаракатлари қандай баҳоланди?Абдуқодир Ҳусановнинг «Ипсвич»га қарши ўйиндаги ҳаракатлари қандай баҳоланди?17 октябр 21:50Экспертлар томонидан “Манчестер Сити” футболчилари ўйини қандай баҳоланди?Экспертлар томонидан “Манчестер Сити” футболчилари ўйини қандай баҳоланди?17 октябр 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди