“Манчестер Сити” — АЕК: Мареска ҳимоя марказини Ҳусанов ва Диасга топширди (Таркиблар)
УЕФА Чемпионлар лигасининг умумий босқич 3-тури доирасида Англиянинг амалдаги гранди «Манчестер Сити» ўз майдонида Грециянинг АЕК жамоасини қабул қилади.
Ушбу беллашув олдидан ҳар икки жамоанинг бошланғич таркиблари расман эълон қилинди. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун энг қувонарлиси — терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов манкунианликларнинг асосий таркибидан жой олди ва баҳсни илк дақиқалардан бошлайди.
Жамоаларнинг бошланғич таркиблари
Ҳар икки клуб мураббийлар штаби майдонга қуйидаги футболчиларни туширишга қарор қилди:
«Манчестер Сити»: Доннарумма, Льюис, Ҳусанов, Диас, Гвардиол, Андерсон, Фернандес, Аллан, Шерки, Фоден, Самба;
АЕК: Бриньоли, Рота, Мукуди, Релвас, Пилиос, Майер, Арриага, Марин, Марио, Йович, Варга.
Ўйин қачон ва қаерда бошланади?
Мусобақа: УЕФА Чемпионлар лигаси, умумий босқич, 3-тур;
Ўйин вақти: Тошкент вақти билан тунги соат 00:00 да;
Стадион: «Этиҳад», Манчестер.
Ҳимоя марказида Рубен Диас билан жуфтлик ҳосил қиладиган Абдуқодир Ҳусанов учун мазкур беллашув Чемпионлар лигасидаги навбатдаги муҳим синов ва масъулиятли имтиҳон бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…