Дана Уайт бир сўз билан ишора қилди: Усмон UFCга яқинми?
Усмон Нурмагомедов ПФЛ Нев Ёрк турнирида Арчи Колганни биринчи раундда нокаут қилиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди ва профессионал рекордини 22:0 га етказди. Бу жанг унинг амалдаги ПФЛ шартномаси бўйича сўнгги жанги бўлгани учун у янги таклифларни муҳокама қилиш ҳуқуқига ега еркин агентга айланди. Дана Уайт Усмонни UFCга жалб қилишга қизиқиши ҳақидаги саволга «Албатта» деб жавоб берди, бироқ UFC билан расмий битим тузилгани тасдиқланмаган.
Усмон Нурмагомедов PFL New York турнирида Арчи Колганни биринчи раундда нокаут қилиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди. Бу ғалаба унинг амалдаги шартномаси бўйича сўнгги жанги бўлгани сабаб енгил вазндаги мағлубиятсиз чемпион энди ММА бозоридаги энг талабгир эркин агентлардан бирига айланди.
Энди асосий интрига — у PFL билан янги битим тузадими ёки Ҳабиб Нурмагомедов ва Ислом Махачев катта муваффақиятларга эришган UFC’га ўтадими? Дана Уайтнинг Белграддаги қисқа, аммо маъноли жавоби иккинчи сценарий ҳақидаги тахминларни янада кучайтирди.
Дана Уайтга битта савол берилди
UFC’нинг Белграддаги турниридан кейин ўтказилган матбуот анжуманида Дана Уайтдан Усмон Нурмагомедовни ташкилотга жалб қилишга қизиқиши бор-йўқлиги сўралди.
UFC раҳбари узун изоҳ бермади:
«Албатта».
Хабарларда қайд этилишича, Уайт бу жавобни табассум билан айтган. Кейинроқ у ижтимоий тармоқларда мазкур лавҳа жойланган постга кулгу ифодаловчи белги билан муносабат билдирган. Бу ҳаракат расмий музокаралар бошланганини тасдиқламайди, аммо UFC раҳбари жангчига қизиқишини яширмаётганини кўрсатади.
Биринчи раунддаги ғалаба нархни оширди
Усмоннинг эркин агентликка чиқиш услуби ҳам катта аҳамиятга эга бўлди. У оддий ғалаба билан эмас, аввал мағлуб бўлмаган Арчи Колганни биринчи раундда тўхтатиб, PFL камарини ҳимоя қилди.
Жанг олдидан Колган 13 та ғалаба ва мағлубиятсиз рекордга эга бўлиб, PFL енгил вазн рейтингида учинчи ўринда турганди. Ташкилот уни чемпион учун энг жиддий синовлардан бири сифатида тақдим этган эди.
Бироқ Нурмагомедов рақибига узоқ вақт имконият бермади. У аниқ тепки ва зарбалар комбинацияси билан Колганни мувозанатдан чиқариб, кейинги ҳужумлар орқали ҳакамни жангни тўхтатишга мажбур қилди. Ғалабадан кейин Усмоннинг профессионал рекорди 22:0 кўринишига келди.
Усмон ҳақиқатан ҳам эркин агентми?
Колганга қарши баҳс Нурмагомедовнинг амалдаги PFL шартномасидаги охирги жанг эди. Бу ҳақда спортчининг ўзи ҳам, промоушен раҳбарияти ҳам турнирдан олдин очиқ гапирган.
Шу маънода, у ҳозир янги шартнома бўйича таклифларни муҳокама қилиш ҳуқуқига эга. Аммо «эркин агент» мақоми Усмон аллақачон PFLни тарк этгани ёки UFC билан келишиб бўлганини англатмайди.
Масала
Ҳозирги ҳолат
PFL’даги сўнгги шартнома жанги
Якунланган
Колган устидан ғалаба
Биринчи раундда нокаут
PFL чемпионлик камари
Ҳимоя қилинган
Янги PFL шартномаси
Ҳозирча эълон қилинмаган
UFC билан расмий битим
Тасдиқланмаган
Дана Уайтнинг қизиқиши
Очиқ ишора қилинган
Демак, Усмоннинг кейинги манзили ҳали ҳал этилмаган. Дана Уайтнинг «албатта» деган жавоби — қизиқиш белгиси, аммо имзоланган шартнома эмас.
PFL ҳам ўз чемпионини осонликча қўйиб юбормайди
Усмоннинг UFC’га ўтиши ҳақидаги гаплар кучайган бўлса-да, PFL уни сақлаб қолиш имкониятидан воз кечгани йўқ.
PFL раҳбари Жон Мартин турнирдан олдин чемпион билан янги битим масаласи сўнгги жангдан кейин муҳокама қилинишини айтган. У промоушен Нурмагомедовни олиб қолишни исташини, бироқ келишув молиявий жиҳатдан ҳам мантиқли бўлиши кераклигини таъкидлаган.
Шу сабаб Усмон олдида камида икки йирик йўл турибди:
PFL’да қолиб, юқори маош ва чемпионлик мақомини сақлаш;
UFC’га ўтиб, дунёнинг энг машҳур ММА промоушенида янги рақобатни бошлаш.
Қайси вариант танланиши фақат пулга боғлиқ бўлмаслиги мумкин. Рақиблар даражаси, чемпионликка қанча вақтда яқинлашиши, жанглар сони ва шартномадаги бошқа талаблар ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Нега UFC варианти жуда қизиқ?
Нурмагомедов енгил вазнда жанг қилади. UFC’нинг 70 килограммгача бўлган дивизиони эса анъанавий равишда ташкилотдаги энг рақобатбардош вазнлардан бири ҳисобланади.
Усмон учун UFC’га ўтиш бир нечта катта имкониятни очиши мумкин:
рейтингдаги машҳур рақибларга қарши жанглар;
катта аудитория олдида ўз даражасини исботлаш;
UFC чемпиони бўлиш имконияти;
Нурмагомедовлар жамоасининг янги тарихини ёзиш.
Ислом Махачевнинг ярим ўрта вазнга кўтарилгани Усмон учун енгил вазнда йўл очилиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни ҳам кучайтирган. Бироқ UFC янги жангчига дарҳол чемпионлик жанги беришга мажбур эмас — у аввал рейтингдаги бир ёки бир нечта рақибни мағлуб этиши талаб қилиниши мумкин.
Ҳабиб музокаралар ҳақида нима деди?
Усмоннинг амакиваччаси ва мураббийи Ҳабиб Нурмагомедов Колганга қарши ғалабадан кейин жангчининг келажаги ҳали аниқ эмаслигини билдирган.
Хабарларга кўра, Ҳабиб яқин бир ой ичида турли таклифлар муҳокама қилиниши ва шундан кейин қарор қабул қилинишини айтган. Бу баёнот Усмоннинг UFC билан яширинча тўлиқ келишиб қўйгани ҳақидаги гапларни ҳозирча тасдиқламайди.
Аксинча, жамоа шошилмасдан, энг қулай шартларни танлашни режалаштираётгани кўринади.
Дана Уайтнинг табассуми нима англатиши мумкин?
Уайт трансфер музокараларида қисқа ва икки маъноли жавоблардан тез-тез фойдаланади. Шу сабаб унинг табассуми ва ижтимоий тармоқдаги реакциясини бир нечта йўл билан талқин қилиш мумкин:
UFC Усмон билан боғланишга тайёр.
Дастлабки мулоқот аллақачон бўлган бўлиши мумкин.
Уайт рақобатчи PFLга босим ўтказмоқда.
UFC раҳбари жамоатчилик қизиқишини атайлаб кучайтирмоқда.
Ҳозирча бу вариантларнинг бирортаси расман тасдиқланган эмас. Аммо битта нарса аниқ: Усмон Нурмагомедовнинг номи UFC раҳбарияти эътиборига тушган.
Енгил вазнда янги куч пайдо бўлиши мумкин
Усмон ҳали 28 ёшда, мағлубиятсиз ва амалдаги PFL чемпиони. У Колганга қарши нокаут орқали фақат камарини сақлаб қолмади, балки янги шартнома бўйича музокараларга энг кучли позицияда кирди.
PFL унга катта молиявий таклиф бериши мумкин. UFC эса кучлироқ рақобат, глобал машҳурлик ва янги чемпионлик йўлини таклиф этади.
Шунинг учун Дана Уайт айтган биргина «албатта» сўзи оддий жавобдан кўра каттароқ маъно касб этди. Энди ММА олами Усмоннинг навбатдаги жанги кимга қарши бўлишини эмас, у қайси ташкилот октагонига чиқишини кутмоқда.
Сизнингча, Усмон Нурмагомедов UFC’га ўтиши керакми ёки PFL чемпиони сифатида қолгани маъқулми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…