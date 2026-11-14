Дана Уайт Усман Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили жанжали юзасидан фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC раҳбари Дана Уайт Мераб Двалишвили ва Усман Нурмагомедов ўртасидаги можаро учун нафақат спортчилар, балки турнир ташкилотчилари ҳам жавобгар эканини таъкидлади.
- Уайтнинг сўзларига кўра, RAF турнирларида хавфсизлик чораларининг етарли эмаслиги туфайли бундай муштлашувлар мунтазам тус олмоқда.
- UFC президенти спортдан ташқаридаги бундай келишмовчиликлар ҳеч қачон фойда келтирмаслигини ва спорт имижига салбий таъсир қилишини қайд этди.
UFC раҳбари Дана Уайт машҳур жангчилар Мераб Двалишвили ҳамда Усман Нурмагомедов атрофидаги юзага келган можаро ва муштлашув учун фақат спортчиларнинг ўзи эмас, балки турнир ташкилотчилари ҳам масъул эканига ишонч билдирди. Унинг фикрича, турнир масъуллари бу каби потенциал тўқнашувларни олдиндан ҳисобга олиши керак эди.
RAF турнирлари ва хавфсизлик муаммолари
FREAK.MMA аккаунтининг Х ижтимоий тармоғида тарқатган маълумотларига кўра, Дана Уайт бу каби тартибсизликлар мунтазам тус олиб бораётганини танқид қилган.
«Хабибнинг бутун жамоаси қаерга бормасин, одатда у ерда жанжаллар бошланади. Хамзат ва бошқа йигитлар билан ҳам худди шундай ҳолат. RAF турнирларида эса деярли ҳар бир мусобақада кимдир албатта муштлашади», — деди UFC президенти.
Уайтнинг таъкидлашича, турнир вакиллари бундай нохуш ҳолатларнинг олдини олишни аллақачон ўрганиб олишлари керак эди. Чунки олдин ҳам шунга ўхшаш бир нечта воқеалар содир бўлган.
Можаро тафсилотлари
Маълумотлар
Асосий иштирокчилар
Мераб Двалишвили ва Усман Нурмагомедов
Танқид қилган шахс
UFC раҳбари Дана Уайт
Асосий айблов
RAF турнири ташкилотчиларининг хавфсизликни таъминлай олмагани
Баҳолаш мезони
Бу каби можаролар спорт имижига салбий таъсир қилади
«Бу ҳеч қачон фойда келтирмайди»
Кўпчилик бу каби можаролар лига ёки турнир учун қўшимча пиар ва қизиқиш уйғотиши мумкин деб ҳисобласа-да, Дана Уайт бу фикрни кескин рад этди. Унинг сўзларига кўра, спортдан ташқаридаги бундай муштлашувлар ва келишмовчиликлар ҳеч қачон яхши натижа бермайди ва ҳеч кимга фойда келтирмайди.
Ушбу ҳолат аралаш жанг санъати (MMA) оламида хавфсизликни таъминлаш ва спортчиларнинг оммавий тадбирлардаги хулқ-атворини назорат қилиш масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди.
Сизнингча, бу каби можароларнинг олдини олиш учун турнир ташкилотчилари қандай чоралар кўриши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…