Дана Уайт Усман Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили жанжали юзасидан фикр билдирди

1 дақиқа ўқиш46
Дана Уайт Усман Нурмагомедов ва Мераб Двалишвили жанжали юзасидан фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC раҳбари Дана Уайт Мераб Двалишвили ва Усман Нурмагомедов ўртасидаги можаро учун нафақат спортчилар, балки турнир ташкилотчилари ҳам жавобгар эканини таъкидлади.
  • Уайтнинг сўзларига кўра, RAF турнирларида хавфсизлик чораларининг етарли эмаслиги туфайли бундай муштлашувлар мунтазам тус олмоқда.
  • UFC президенти спортдан ташқаридаги бундай келишмовчиликлар ҳеч қачон фойда келтирмаслигини ва спорт имижига салбий таъсир қилишини қайд этди.

UFC раҳбари Дана Уайт машҳур жангчилар Мераб Двалишвили ҳамда Усман Нурмагомедов атрофидаги юзага келган можаро ва муштлашув учун фақат спортчиларнинг ўзи эмас, балки турнир ташкилотчилари ҳам масъул эканига ишонч билдирди. Унинг фикрича, турнир масъуллари бу каби потенциал тўқнашувларни олдиндан ҳисобга олиши керак эди.

RAF турнирлари ва хавфсизлик муаммолари

FREAK.MMA аккаунтининг Х ижтимоий тармоғида тарқатган маълумотларига кўра, Дана Уайт бу каби тартибсизликлар мунтазам тус олиб бораётганини танқид қилган.

«Хабибнинг бутун жамоаси қаерга бормасин, одатда у ерда жанжаллар бошланади. Хамзат ва бошқа йигитлар билан ҳам худди шундай ҳолат. RAF турнирларида эса деярли ҳар бир мусобақада кимдир албатта муштлашади», — деди UFC президенти.

Уайтнинг таъкидлашича, турнир вакиллари бундай нохуш ҳолатларнинг олдини олишни аллақачон ўрганиб олишлари керак эди. Чунки олдин ҳам шунга ўхшаш бир нечта воқеалар содир бўлган.

Можаро тафсилотлари

Маълумотлар

Асосий иштирокчилар

Мераб Двалишвили ва Усман Нурмагомедов

Танқид қилган шахс

UFC раҳбари Дана Уайт

Асосий айблов

RAF турнири ташкилотчиларининг хавфсизликни таъминлай олмагани

Баҳолаш мезони

Бу каби можаролар спорт имижига салбий таъсир қилади

«Бу ҳеч қачон фойда келтирмайди»

Кўпчилик бу каби можаролар лига ёки турнир учун қўшимча пиар ва қизиқиш уйғотиши мумкин деб ҳисобласа-да, Дана Уайт бу фикрни кескин рад этди. Унинг сўзларига кўра, спортдан ташқаридаги бундай муштлашувлар ва келишмовчиликлар ҳеч қачон яхши натижа бермайди ва ҳеч кимга фойда келтирмайди.

Ушбу ҳолат аралаш жанг санъати (MMA) оламида хавфсизликни таъминлаш ва спортчиларнинг оммавий тадбирлардаги хулқ-атворини назорат қилиш масаласини яна бир бор кун тартибига чиқарди.

Сизнингча, бу каби можароларнинг олдини олиш учун турнир ташкилотчилари қандай чоралар кўриши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари