Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?
Илия Топуриянинг октагонга қайтиши кутилганидан ҳам яқин бўлиши мумкин. UFC раҳбари Дана Уайт испаниялик-грузин жангчисининг жанг қилишга тайёр эканини маълум қилди. Энг қизиғи, промоушен раҳбари Топурия учун икки эҳтимолий рақибни очиқ айтди: Жастин Гейжи ва Пэдди Пимблетт.
Топуриянинг кейинги жанги UFC мухлислари учун алоҳида қизиқиш уйғотмоқда. Сабаби у фаолиятидаги энг оғир синовлардан бири — Жастин Гейжига қарши жангдан кейин октагонга қайтади.
Бироқ мағлубият унинг режаларини ўзгартириб қўйгани йўқ.
Аксинча, UFC раҳбарияти Топуриянинг қайтишини интиқлик билан кутмоқда.
Дана Уайт: «Топурия жанг қилишга тайёр»
Дана Уайт Топуриянинг ҳозирги ҳолати ва унинг кейинги жанг эҳтимоллари ҳақида фикр билдириб, жангчининг октагонга қайтиш учун тайёр эканини таъкидлади.
«Топурия жанг қилишга тайёр, биз эса унинг қайтишини интиқлик билан кутяпмиз».
UFC раҳбари шунингдек, Топуриянинг кейинги рақиби борасида икки жуда катта вариантни тилга олди.
Унинг фикрича, Гейжи билан реванш ҳам, Пимблеттга қарши жанг ҳам катта қизиқиш уйғотиши мумкин.
«Гейжи билан эҳтимолий реванш — ажойиб жанг бўлади. Пимблеттга қарши жанг эса — фантастик тўқнашув».
Дана Уайтнинг бу баёноти Топуриянинг кейинги жангини янада қизиқарли саволга айлантирди: у аввал Гейжидан қасос олишга ҳаракат қиладими ёки Пимблетт билан янги супер-жангга чиқадими?
Топурия учун қийин кечган охирги жанг
Топурия сўнгги марта 2026 йил июнь ойида октагонга чиққан.
UFC’нинг Оқ уйда ўтказилган тарихий турнирида у Жастин Гейжига қарши жанг қилди. Тўқнашув Топурия учун кутилган натижа билан якунланмади — испаниялик жангчи техник нокаут билан мағлуб бўлди.
Бу натижа Топуриянинг ғалабаларга бой сериясига жиддий зарба бўлди.
Аммо энди эътибор мағлубиятнинг ўзига эмас, унинг ундан кейин қандай қайтишига қаратилмоқда.
Чунки катта жангчилар фаолияти кўпинча айнан шундай вазиятларда синовдан ўтади.
Ғалаба пайтида чемпион бўлиш осон.
Мағлубиятдан кейин қайта тикланиш эса ҳақиқий қаҳрамонлик талаб қилади.
Гейжига қарши реванш — энг катта қасос имконияти
Топурия учун энг табиий вариантлардан бири — Жастин Гейжи билан реванш.
Биринчи жангдаги мағлубиятдан кейин Топурияда ўзини қайта исботлаш учун кучли мотивация пайдо бўлиши табиий.
Агар реванш ташкил этилса, бу оддий навбатдаги UFC жанги эмас, балки «иккинчи имконият» жангига айланади.
Топурия биринчи тўқнашувдаги хатоларини таҳлил қилиб, Гейжининг услубига қарши янги режа ишлаб чиқиши мумкин.
Гейжи эса биринчи ғалабадан кейин ўз позициясини яна бир бор тасдиқлашга ҳаракат қилади.
Шунинг учун реванш сценарийсида битта савол асосий бўлади:
Топурия биринчи жангдаги натижани ўзгартира оладими?
Пимблетт варианти эса бутунлай бошқа ҳикоя
Дана Уайт тилга олган иккинчи вариант — Пэдди Пимблетт.
Бу жангнинг жозибаси эса икки жангчининг услуби ва шахсияти билан боғлиқ.
Топурия — кучли зарбалари, босими ва ҳужумкорлиги билан танилган жангчи.
Пимблетт эса октагондаги ўзига хос ҳаракатлари, характерли услуби ва катта аудиторияси билан UFC’нинг энг машҳур жангчиларидан бирига айланган.
Агар иккиси ўртасидаги жанг ташкил этилса, бу нафақат спорт нуқтаи назаридан, балки медиа жиҳатдан ҳам улкан воқеага айланиши мумкин.
Дана Уайтнинг «фантастик тўқнашув» деган таърифи ҳам айнан шу қизиқишни акс эттиради.
Топурия энди нима қилади?
Ҳозирча Топуриянинг кейинги рақиби расман аниқлангани йўқ.
Аммо UFC раҳбарининг баёнотлари промоушенда унинг қайтиши бўйича жиддий режалар борлигини кўрсатмоқда.
Олдинда эса икки эҳтимолий сценарий бор:
Вариант
Нима учун қизиқ?
Жастин Гейжига қарши реванш
Мағлубият учун қасос олиш ва ўзини қайта исботлаш имконияти
Пэдди Пимблеттга қарши жанг
UFC’даги энг катта медиа тўқнашувлардан бирига айланиши мумкин
Ҳар икки сценарий ҳам Топурия учун катта синов.
Биринчи ҳолатда у мағлуб бўлган рақибига қарши яна октагонга чиқади.
Иккинчисида эса янги ва жуда катта рақобат бошланади.
Энг муҳими — Топурия ҳали саҳнадан тушгани йўқ
Жастин Гейжига қарши мағлубият Топурия учун фаолиятидаги оғир зарба бўлган бўлиши мумкин.
Лекин UFC раҳбариятининг сўнгги баёноти битта муҳим нарсани кўрсатмоқда: Топуриянинг номи ҳали ҳам промоушеннинг энг катта жанглари режасида турибди.
Энди эса унинг олдида янги вазифа бор.
Октагонга қайтиш.
Ўзини қайта исботлаш.
Ва, эҳтимол, Гейжига қарши реваншда аввалги мағлубиятга жавоб бериш.
Ёки Пимблетт билан UFC мухлислари узоқ вақт эслаб қоладиган янги тўқнашувни яратиш.
Топуриянинг кейинги жанги шунчаки навбатдаги жанг бўлмаслиги аниқ. Бу унинг мағлубиятдан кейинги қайта туғилишини кўрсатиши мумкин бўлган янги боб бўлади.
…