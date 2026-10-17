Алишер Усмонов “Эвертон”ни қайта қўлга олишни режалаштирмоқдами?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда туғилган тадбиркор Алишер Усмонов «Эвертон» клуби устидан назоратни қайта тиклаш ва инвестиция киритиш имкониятларини кўриб чиқмоқда.
- Машҳур британиялик журналист Алан Брейзилнинг маълумотига кўра, Усмоновнинг «Эвертон»га қайтиб, жамоага салмоқли миқдорда сармоя киритиш ҳаракатида тургани ҳақида аниқ сигналлар бор.
- Форбес журналига кўра, Алишер Усмоновнинг бойлиги тахминан 12,5 миллиард еврони ташкил этади.
Ўзбекистонда туғилган, россиялик таниқли тадбиркор ва миллиардер Алишер Усмонов Англия Премьер-лигаси (АПЛ) вакили «Эвертон» клуби устидан назоратни қайта тиклаш ҳамда мерсисайдликларга йирик миқдорда инвестиция киритиш имкониятларини кўриб чиқмоқда.
Бу ҳақда машҳур британиялик журналист ва собиқ футболчи Алан Брейзил ўз манбаларига таянган ҳолда нуфузли talkSPORT нашри эфирида маълум қилди.
«Унинг жуда кўп пули бор»: Алан Брейзилнинг баёноти
Журналист клуб атрофидаги парда орти гап-сўзларига тўхталиб, қуйидагича изоҳ берди:
Ички маълумотлар: «Мен бу маълумотни 100 фоиз расман тасдиқлай олмайман, бироқ Усмоновнинг “Эвертон”га қайтишга уринаётгани ҳақида аниқ сигналлар етиб келди;
Сармоявий салоҳият: Унинг жуда-жуда кўп маблағи бор. Афтидан, жаноб Усмонов имкон топилса, “Эвертон”га қайтиб, жамоага салмоқли миқдорда сармоя киритиш ҳаракатида турибди», — дея таъкидлади Брейзил.
Ҳомийликнинг тўхтатилиши ва миллиардернинг бойлиги
Алишер Усмоновнинг Ливерпул шаҳри клуби билан алоқалари узоқ тарихга эга:
12,5 миллиард евролик активлар: Forbes журналининг сўнгги ҳисоб-китобларига биноан, Алишер Усмоновнинг бойлиги тахминан 12,5 миллиард еврони ташкил этади;
2022 йилдаги чекловлар: «Эвертон» 2022 йилнинг март ойида геосиёсий вазият туфайли Усмоновга алоқадор бўлган «USM Holdings» ва «МегаФон» каби компаниялар билан тузилган барча кўп миллионли ҳомийлик шартномаларини тўхтатиб қўйган эди.
Британиядаги санкциялар ва ҳуқуқий тўсиқлар
Миллиардернинг инглиз футболига қайтиши йўлида жиддий ҳуқуқий чекловлар сақланиб қолмоқда:
Европа Иттифоқи рўйхати: Аввалроқ Алишер Усмонов суд жараёнлари ва шикоятлар натижасида Европа Иттифоқининг расмий санкциялар рўйхатидан чиқарилган эди;
Буюк Британия чекловлари: Шунга қарамай, Буюк Британия ҳукумати томонидан тадбиркорга нисбатан мамлакат ҳудудига кириш тақиқи ва унинг Британиядаги активларини музлатиш бўйича чеклов чоралари ҳанузгача ўз кучида қолмоқда.
Агар томонлар юридик тўсиқларни четлаб ўтиш ёки ҳуқуқий мақомни юмшатиш йўлини топа олса, «Эвертон»га катта молиявий ресурсларнинг қайтиши АПЛдаги кучлар мувозанатига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Изоҳлар 0
…