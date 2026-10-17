Алишер Усмонов “Эвертон”ни қайта қўлга олишни режалаштирмоқдами?

·73·Спорт
Алишер Усмонов “Эвертон”ни қайта қўлга олишни режалаштирмоқдами?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда туғилган тадбиркор Алишер Усмонов «Эвертон» клуби устидан назоратни қайта тиклаш ва инвестиция киритиш имкониятларини кўриб чиқмоқда.
  • Машҳур британиялик журналист Алан Брейзилнинг маълумотига кўра, Усмоновнинг «Эвертон»га қайтиб, жамоага салмоқли миқдорда сармоя киритиш ҳаракатида тургани ҳақида аниқ сигналлар бор.
  • Форбес журналига кўра, Алишер Усмоновнинг бойлиги тахминан 12,5 миллиард еврони ташкил этади.

Ўзбекистонда туғилган, россиялик таниқли тадбиркор ва миллиардер Алишер Усмонов Англия Премьер-лигаси (АПЛ) вакили «Эвертон» клуби устидан назоратни қайта тиклаш ҳамда мерсисайдликларга йирик миқдорда инвестиция киритиш имкониятларини кўриб чиқмоқда.

Бу ҳақда машҳур британиялик журналист ва собиқ футболчи Алан Брейзил ўз манбаларига таянган ҳолда нуфузли talkSPORT нашри эфирида маълум қилди.

«Унинг жуда кўп пули бор»: Алан Брейзилнинг баёноти

Журналист клуб атрофидаги парда орти гап-сўзларига тўхталиб, қуйидагича изоҳ берди:

  • Ички маълумотлар: «Мен бу маълумотни 100 фоиз расман тасдиқлай олмайман, бироқ Усмоновнинг “Эвертон”га қайтишга уринаётгани ҳақида аниқ сигналлар етиб келди;

  • Сармоявий салоҳият: Унинг жуда-жуда кўп маблағи бор. Афтидан, жаноб Усмонов имкон топилса, “Эвертон”га қайтиб, жамоага салмоқли миқдорда сармоя киритиш ҳаракатида турибди», — дея таъкидлади Брейзил.

Ҳомийликнинг тўхтатилиши ва миллиардернинг бойлиги

Алишер Усмоновнинг Ливерпул шаҳри клуби билан алоқалари узоқ тарихга эга:

  • 12,5 миллиард евролик активлар: Forbes журналининг сўнгги ҳисоб-китобларига биноан, Алишер Усмоновнинг бойлиги тахминан 12,5 миллиард еврони ташкил этади;

  • 2022 йилдаги чекловлар: «Эвертон» 2022 йилнинг март ойида геосиёсий вазият туфайли Усмоновга алоқадор бўлган «USM Holdings» ва «МегаФон» каби компаниялар билан тузилган барча кўп миллионли ҳомийлик шартномаларини тўхтатиб қўйган эди.

Британиядаги санкциялар ва ҳуқуқий тўсиқлар

Миллиардернинг инглиз футболига қайтиши йўлида жиддий ҳуқуқий чекловлар сақланиб қолмоқда:

  • Европа Иттифоқи рўйхати: Аввалроқ Алишер Усмонов суд жараёнлари ва шикоятлар натижасида Европа Иттифоқининг расмий санкциялар рўйхатидан чиқарилган эди;

  • Буюк Британия чекловлари: Шунга қарамай, Буюк Британия ҳукумати томонидан тадбиркорга нисбатан мамлакат ҳудудига кириш тақиқи ва унинг Британиядаги активларини музлатиш бўйича чеклов чоралари ҳанузгача ўз кучида қолмоқда.

Агар томонлар юридик тўсиқларни четлаб ўтиш ёки ҳуқуқий мақомни юмшатиш йўлини топа олса, «Эвертон»га катта молиявий ресурсларнинг қайтиши АПЛдаги кучлар мувозанатига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Алишер УсмоновЭвертонАПЛсанкциялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Париж Алишер Усмоновдан санкцияни нега ечмоқчи? Франция ТИВ раҳбари сирни очди!Париж Алишер Усмоновдан санкцияни нега ечмоқчи? Франция ТИВ раҳбари сирни очди!28 сентябр 18:35«Вест Хэм Юнайтед» ўз майдонида «Эвертон»ни 2:1 ҳисобида енгди«Вест Хэм Юнайтед» ўз майдонида «Эвертон»ни 2:1 ҳисобида енгди25 апрел 21:03Илон Маск «Эвертон»ни сотиб оладими? Унга таклиф билдирилдиИлон Маск «Эвертон»ни сотиб оладими? Унга таклиф билдирилди10 октябр 18:29Эвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқладиЭвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқлади19 август 15:53АПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этдиАПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этди19 сентябр 21:13“Эвертон” ва “Манчестер Сити” тўқнашуви интригага бой кечди“Эвертон” ва “Манчестер Сити” тўқнашуви интригага бой кечди5 май 02:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...