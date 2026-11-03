АПЛда кутилмаган натижа: “Эвертон” сафарда “Ньюкасл”ни енгиб, 7-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 9-турида «Эвертон» сафарда «Нюкасл» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувдаги ягона голни 49-дақиқада Барри киритди ва бу натижа жамоани турнир жадвалида 7-ўринга олиб чиқди.
- «Нюкасл» эса 11 очко билан 13-поғонага тушиб қолди.
- Ўйин давомида «Эвертон» бош мураббийи Девид Моес 73-дақиқада сариқ карточка билан жазоланди.
Англия Премьер-лигасининг 9-турига якун ясаб берган сўнгги тўқнашувда «Ньюкасл Юнайтед» ўз майдонида Ливерпулнинг «Эвертон» клубини қабул қилди. Кескин ва муросасиз курашлар остида кечган беллашувда меҳмонлар минимал — 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабани расмийлаштиришди.
Дэвид Мойес шогирдлари тактик интизом ва мустаҳкам ҳимоя эвазига мезбонларнинг босимига дош бериб, муҳим 3 очкони қўлга киритди ва турнир жадвалининг юқори қисмига яқинлашди.
Ўйин тақдирини ҳал қилган вазият
Баҳснинг биринчи бўлими тенг курашлар ва ҳар икки томоннинг эҳтиёткор ҳаракатлари билан кечди. Бироқ иккинчи бўлим бошидаёқ мухлислар ягона ва ҳал қилувчи гол гувоҳи бўлишди:
Барридан ғалаба тўпи (49-дақиқа): Иккинчи бўлим стартида «ирислар» уюштирган тезкор ҳужум самарали якунланди — ҳужумчи Барри дарвозани аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди (0:1);
«Қарғалар»нинг бесамар босими: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг «Ньюкасл» кетма-кет ўзгаришларни амалга ошириб, ҳужумларни кучайтирди, аммо Жордан Пикфорд бошлиқ «Эвертон» ҳимоя чизиғи мустаҳкам туриб берди;
Мураббийга сариқ карточка: Ўйиннинг кульминация қисмида ҳиссиётлар кескинлашди, ҳатто 73-дақиқада баҳсли вазиятлар сабаб «Эвертон» бош мураббийи Дэвид Мойесга ҳам ҳакам томонидан сариқ карточка кўрсатилди.
Мусобақа жадвалидаги вазият
Ушбу сафар ғалабаси «Эвертон» учун катта трамплин вазифасини ўтади:
«Эвертон»: Жамоа ўз ҳисобидаги очколар сонини 13 тага етказиб олиб, АПЛ турнир жадвалида 7-поғонага кўтарилиб олди;
«Ньюкасл»: Ўз мухлислари қаршисида очко йўқотган «қарғалар» эса 11 очко билан 13-ўринга тушиб қолди.
Расмий ўйин қайдномаси
АПЛ. 9-тур
«Ньюкасл» — «Эвертон» 0:1
Гол: Барри 49.
Огоҳлантиришлар: Берн 32, Рэмси 90+7 — Жорж 52, Мойес 73.
Таркиблар:
«Ньюкасл»: Горничек, Ҳолл, Шер, Нико Гонсалес, Осула, Берн, Дедич (Туре, 87), Барнс, Уиллок (Висса, 64), Жоэлинтон (Рэмси, 75), Эланга (Мерфи, 76).
«Эвертон»: Жордан Пикфорд, О’Брайн, Тарковски, Брентуайт (Кин, 82), Миколенко, Гарнер, Армстронг, Дюзберри-Ҳолл, Роҳл, Жорж, Барри (Жонсон, 80).
Изоҳлар 0
…