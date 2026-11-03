АПЛда кутилмаган натижа: “Эвертон” сафарда “Ньюкасл”ни енгиб, 7-ўринга кўтарилди

·64·Спорт
АПЛда кутилмаган натижа: “Эвертон” сафарда “Ньюкасл”ни енгиб, 7-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 9-турида «Эвертон» сафарда «Нюкасл» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Учрашувдаги ягона голни 49-дақиқада Барри киритди ва бу натижа жамоани турнир жадвалида 7-ўринга олиб чиқди.
  • «Нюкасл» эса 11 очко билан 13-поғонага тушиб қолди.
  • Ўйин давомида «Эвертон» бош мураббийи Девид Моес 73-дақиқада сариқ карточка билан жазоланди.

Англия Премьер-лигасининг 9-турига якун ясаб берган сўнгги тўқнашувда «Ньюкасл Юнайтед» ўз майдонида Ливерпулнинг «Эвертон» клубини қабул қилди. Кескин ва муросасиз курашлар остида кечган беллашувда меҳмонлар минимал — 1:0 ҳисобидаги муҳим ғалабани расмийлаштиришди.

Дэвид Мойес шогирдлари тактик интизом ва мустаҳкам ҳимоя эвазига мезбонларнинг босимига дош бериб, муҳим 3 очкони қўлга киритди ва турнир жадвалининг юқори қисмига яқинлашди.

Ўйин тақдирини ҳал қилган вазият

Баҳснинг биринчи бўлими тенг курашлар ва ҳар икки томоннинг эҳтиёткор ҳаракатлари билан кечди. Бироқ иккинчи бўлим бошидаёқ мухлислар ягона ва ҳал қилувчи гол гувоҳи бўлишди:

  • Барридан ғалаба тўпи (49-дақиқа): Иккинчи бўлим стартида «ирислар» уюштирган тезкор ҳужум самарали якунланди — ҳужумчи Барри дарвозани аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди (0:1);

  • «Қарғалар»нинг бесамар босими: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг «Ньюкасл» кетма-кет ўзгаришларни амалга ошириб, ҳужумларни кучайтирди, аммо Жордан Пикфорд бошлиқ «Эвертон» ҳимоя чизиғи мустаҳкам туриб берди;

  • Мураббийга сариқ карточка: Ўйиннинг кульминация қисмида ҳиссиётлар кескинлашди, ҳатто 73-дақиқада баҳсли вазиятлар сабаб «Эвертон» бош мураббийи Дэвид Мойесга ҳам ҳакам томонидан сариқ карточка кўрсатилди.

Мусобақа жадвалидаги вазият

Ушбу сафар ғалабаси «Эвертон» учун катта трамплин вазифасини ўтади:

  • «Эвертон»: Жамоа ўз ҳисобидаги очколар сонини 13 тага етказиб олиб, АПЛ турнир жадвалида 7-поғонага кўтарилиб олди;

  • «Ньюкасл»: Ўз мухлислари қаршисида очко йўқотган «қарғалар» эса 11 очко билан 13-ўринга тушиб қолди.

Расмий ўйин қайдномаси

  • АПЛ. 9-тур

  • «Ньюкасл» — «Эвертон» 0:1

  • Гол: Барри 49.

  • Огоҳлантиришлар: Берн 32, Рэмси 90+7 — Жорж 52, Мойес 73.

Таркиблар:

  • «Ньюкасл»: Горничек, Ҳолл, Шер, Нико Гонсалес, Осула, Берн, Дедич (Туре, 87), Барнс, Уиллок (Висса, 64), Жоэлинтон (Рэмси, 75), Эланга (Мерфи, 76).

  • «Эвертон»: Жордан Пикфорд, О’Брайн, Тарковски, Брентуайт (Кин, 82), Миколенко, Гарнер, Армстронг, Дюзберри-Ҳолл, Роҳл, Жорж, Барри (Жонсон, 80).

Англия Премьер-лигасиНьюкасл ЮнайтедЭвертонДэвид Мойес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ньюкасл — Эвертон: таркиблар ва жонли матнНьюкасл — Эвертон: таркиблар ва жонли матнКеча 23:49Эвертон — Челси: таркиблар ва жонли матнЭвертон — Челси: таркиблар ва жонли матн17 октябр 15:18АҚШдаги драма: «Ливерпул» «Рексҳэм»ни қийинчилик билан мағлуб этдиАҚШдаги драма: «Ливерпул» «Рексҳэм»ни қийинчилик билан мағлуб этди30 июл 08:52«Арсенал»дан супертрансфер: Бруно Гимараэс учун 70 миллион фунт тайёр!«Арсенал»дан супертрансфер: Бруно Гимараэс учун 70 миллион фунт тайёр!28 июл 10:56АПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этдиАПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этди19 сентябр 21:13АПЛда шиддатли тур: “Ливерпуль” муҳим ғалабага эришди, “Ньюкасл” Лондонда зафар қучдиАПЛда шиддатли тур: “Ливерпуль” муҳим ғалабага эришди, “Ньюкасл” Лондонда зафар қучди25 октябр 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози