«Челси» сафарда «Ноттингҳэм Форест»га ютқазиб қўйди: АПЛда кетма-кет учинчи мағлубият
Англия Премьер-лигасининг 12-тури доирасида «Челси» сафарда «Ноттингҳэм Форест» меҳмони бўлиб, голларга бой ва кескин курашлар остида кечган баҳсда 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди. «Сити Граунд» стадионида қайд этилган ушбу натижа лондонликларнинг чемпионатдаги кетма-кет учинчи мағлубияти бўлди.
Учрашув тафсилотлари ва қайдномаси
Баҳс давомида томонлар мухлисларга бешта гол тақдим этишди. Эътиборлиси, учрашув хронологиясида мезбонлар сафида Морган Гиббс-Уайт дубль қайд этгани (51 ва 72-дақиқалар), «Челси» таркибида эса Эван Эссе Эмеганинг фаоллиги (54 ва 89-дақиқалар) ҳамда мезбонларнинг 90-дақиқадаги ҳал қилувчи голи учрашув тақдирини ҳал қилди.
АПЛ. 12-тур«Ноттингҳэм Форест» — «Челси» 3:2
Голлар: Жоао да Круз (5, 0:1), Морган Гиббс-Уайт (51, 1:1), Морган Гиббс-Уайт (72, 2:1), Лиам Делап (80, 2:2), Исмаила Сангере (90, 3:2) (шунингдек, баҳс тафсилотларида 5-дақиқада Игор Жезус ҳисобни очгани, лондонликлар сафида эса 54 ва 89-дақиқаларда Эмега гол ургани қайд этилган).
«Ноттингҳэм Форест»: Матц Селс, Жакоб Кунья, Никола Миленкович, Мурилло, Дани Муньос, Жеймс Макати (Райан Йейтс, 90), Ксавер Шлагер (Исмаила Сангере, 84), Неко Уильямс, Игор Жезус (Данило Ндойе, 72), Морган Гиббс-Уайт, Лиам Делап (Крис Вуд, 84).
«Челси»: Эмилиано Мартинес, Педро Чаваррия, Мойсес Кайседо, Уэсли Фофана (Леви Колуилл, 56), Жош Ачеампонг (Матео Палестра, 85), Жордан Хендерсон (Гонсало Куэнда, 85), Ромео Лавия, Морган Рожерс, Коул Палмер, Педру Нету, Дэнни Уэлбек (Эван Эссе Эмега, 45).
Огоҳлантиришлар: Уэсли Фофана (49), Эван Эссе Эмега (54), Жейдон Хендерсон (61), Педру Нету (70), Лиам Делап (80), Игор Жезус (90), Исмаила Сангере (90).
«Челси»нинг инқирозли серияси ва турнир жадвалидаги ҳолат
Шу тариқа, лондонликлар АПЛдаги сўнгги бешта учрашувнинг тўрттасида майдонни бош эгиб тарк этишди:
Мусобақа / Тур
Рақиб жамоа
Қайд этилган натижа
АПЛ сўнгги 5 тур
«Лидс»
1:4 ҳисобида мағлубият
АПЛ сўнгги 5 тур
2:0 ҳисобида ягона ғалаба
АПЛ сўнгги 5 тур
«Сандерленд»
0:1 ҳисобида мағлубият
АПЛ сўнгги 5 тур
«Тоттенҳэм»
0:2 ҳисобида мағлубият
АПЛ 12-тур
«Ноттингҳэм Форест»
2:3 ҳисобида мағлубият
Ушбу ўйинлардан сўнг «Челси» 12-тур якунига кўра 16 очко билан турнир жадвалида 8-ўринда бормоқда. Ғалаба қозонган «Ноттингҳэм Форест» эса очколари сонини 12 тага етказиб, 14-поғонага кўтарилди.
Сизнингча, сўнгги бешта турда тўрт бор мағлуб бўлган «Челси»даги бу пасайишнинг асосий сабаби нимада?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Англия Премьер-лигаси ҳамда жаҳон футболидаги энг муҳим янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…