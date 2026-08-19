Эвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқлади

·3·Спорт
Эвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқлади
Қисқача

Эвертон бош ижрочи директори Ангус Киннеар клуб Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Джек Грилиш билан алоқани узмагани ва яқин муносабатларни сақлаб келаётганини тасдиқлади. 30 ёшли футболчи 2025–2026-йилги мавсумни Эвертонда ижара асосида ўтказди, бироқ январ ойида оёғидан жиддий жароҳат олди. Грилиш реабилитациясининг қолган қисмини Манчестер Сити базасида эмас, Эвертон шароитида ўтказишни танлади.

Англиянинг Эвертон клуби бош ижрочи директори Ангус Киннеар Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Джек Грилишнинг тақдири ҳақида муҳим баёнот берди. BBC Радио Мерсейсиде тўлқинларида берган интервюсида мутахассис мерсисайдликлар 30 ёшли футболчи билан алоқани узмагани ва у билан яқин муносабатда бўлиб турганини тасдиқлади. Бу баёнот футболчининг келажаги борасидаги турли миш-мишларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Джек Грилиш ўтган 2025–2026-йилги мавсумни Гудисон Паркда ижара асосида ўтказиб, ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш эта бошлаган эди. Бироқ январ ойида унинг оёғидан жиддий жароҳат олиши футболчининг ривожланишига тўсқинлик қилди. Шунга қарамай, у тикланиш жараёнининг қолган қисмини Манчестер Сити базасида эмас, айнан Эвертон шароитида ўтказишни танлагани клуб ва футболчи ўртасидаги илиқ муносабатлардан далолат беради.

Джек Грилиш ва Манчестер Сити келажагидаги саволлар

Киннеарнинг сўзларига кўра, футболчи Эвертон жамоасининг муҳитини жуда яхши кўриб қолган ва клубда ўзини қулай ҳис қилган. "Джек — биз алоқада бўлиб турган футболчи. У мавсум охирида ўз реабилитациясини бизда ўтказишни танлагани сир эмас," дея таъкидлади Эвертон раҳбари. Шу билан бирга, клуб унинг ҳозирда Манчестер Сити футболчиси эканини ҳурмат қилишини ва жароҳатдан сўнг сафга қайтгани энг муҳим воқеа эканини қўшимча қилди.

Манчестер Сити бош мураббийи Энтсо Мареска келиши билан жамоадаги вазият ўзгарди. Янги мутахассис қўл остида футболчиларнинг асосий таркибдаги ўрни ҳар куни машғулотлардаги меҳнати орқали исботланиши талаб этилади. Грилиш Манчестер Сити сафида Арсеналга қарши кечган Коммунитй Шиелд баҳсида захирадан майдонга тушди, бу эса унинг ҳали ҳам бош мураббий режаларидан ўрин олганини кўрсатади.

Трансфер ойнаси ва футболчининг ўтмишдаги ютуқлари

Goal.com хабар беришича, трансфер ойнаси ёпилишига қадар ҳар қандай ўзгаришлар содир бўлиши мумкин. Мареска ҳозирча жамоада қолишни истаган ва ҳар куни меҳнат қилаётган футболчиларгина дақиқалар олишини очиқ айтди. Шунга қарамай, рақобат кучли бўлган Ситида ўйин амалиётини барқарор топиш Грилиш учун қийин кечмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Джек Грилиш 2021-йилда Астон Вилла клубидан 100 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Сити сафига келиб қўшилган эди. У шаҳарликлар сафида 158 та учрашувда қатнашиб, 17 та гол урди ва уч карра Англия Премер-лигаси, шунингдек, Англия кубоги ҳамда Чемпионлар лигаси ғолиби бўлди. Агар Эвертон билан музокаралар ижобий якун топса, футболчи фаолиятини яна Гудисон Паркда давом эттириши мумкин.

Джек ГрилишЭвертонМанчестер СитиТрансферAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?«Манчестер Сити» Нико Гонсалесни сотишга тайёрми?Бугун, 16:05Жозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиЖозе Моуринью Килиан Мбаппенинг машғулотлардаги ҳаракатидан ҳайратда қолдиБугун, 15:38Ювентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаЮвентусда Спаллетти учун вақт тугади: Жон Элканн фақат ғалаба талаб қилмоқдаБугун, 15:19Ювентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартЮвентусда Спаллетти учун имкониятлар тугади: бош мураббий фақат ғалаба қозониши шартБугун, 15:16«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқди«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқдиБугун, 15:13Аср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиАср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиБугун, 15:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди