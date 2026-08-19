Эвертон Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити билан алоқада эканини тасдиқлади
Эвертон бош ижрочи директори Ангус Киннеар клуб Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Джек Грилиш билан алоқани узмагани ва яқин муносабатларни сақлаб келаётганини тасдиқлади. 30 ёшли футболчи 2025–2026-йилги мавсумни Эвертонда ижара асосида ўтказди, бироқ январ ойида оёғидан жиддий жароҳат олди. Грилиш реабилитациясининг қолган қисмини Манчестер Сити базасида эмас, Эвертон шароитида ўтказишни танлади.
Англиянинг Эвертон клуби бош ижрочи директори Ангус Киннеар Манчестер Сити қанот ҳужумчиси Джек Грилишнинг тақдири ҳақида муҳим баёнот берди. BBC Радио Мерсейсиде тўлқинларида берган интервюсида мутахассис мерсисайдликлар 30 ёшли футболчи билан алоқани узмагани ва у билан яқин муносабатда бўлиб турганини тасдиқлади. Бу баёнот футболчининг келажаги борасидаги турли миш-мишларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Джек Грилиш ўтган 2025–2026-йилги мавсумни Гудисон Паркда ижара асосида ўтказиб, ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш эта бошлаган эди. Бироқ январ ойида унинг оёғидан жиддий жароҳат олиши футболчининг ривожланишига тўсқинлик қилди. Шунга қарамай, у тикланиш жараёнининг қолган қисмини Манчестер Сити базасида эмас, айнан Эвертон шароитида ўтказишни танлагани клуб ва футболчи ўртасидаги илиқ муносабатлардан далолат беради.
Джек Грилиш ва Манчестер Сити келажагидаги саволларКиннеарнинг сўзларига кўра, футболчи Эвертон жамоасининг муҳитини жуда яхши кўриб қолган ва клубда ўзини қулай ҳис қилган. "Джек — биз алоқада бўлиб турган футболчи. У мавсум охирида ўз реабилитациясини бизда ўтказишни танлагани сир эмас," дея таъкидлади Эвертон раҳбари. Шу билан бирга, клуб унинг ҳозирда Манчестер Сити футболчиси эканини ҳурмат қилишини ва жароҳатдан сўнг сафга қайтгани энг муҳим воқеа эканини қўшимча қилди.
Манчестер Сити бош мураббийи Энтсо Мареска келиши билан жамоадаги вазият ўзгарди. Янги мутахассис қўл остида футболчиларнинг асосий таркибдаги ўрни ҳар куни машғулотлардаги меҳнати орқали исботланиши талаб этилади. Грилиш Манчестер Сити сафида Арсеналга қарши кечган Коммунитй Шиелд баҳсида захирадан майдонга тушди, бу эса унинг ҳали ҳам бош мураббий режаларидан ўрин олганини кўрсатади.
Трансфер ойнаси ва футболчининг ўтмишдаги ютуқлариGoal.com хабар беришича, трансфер ойнаси ёпилишига қадар ҳар қандай ўзгаришлар содир бўлиши мумкин. Мареска ҳозирча жамоада қолишни истаган ва ҳар куни меҳнат қилаётган футболчиларгина дақиқалар олишини очиқ айтди. Шунга қарамай, рақобат кучли бўлган Ситида ўйин амалиётини барқарор топиш Грилиш учун қийин кечмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Джек Грилиш 2021-йилда Астон Вилла клубидан 100 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Сити сафига келиб қўшилган эди. У шаҳарликлар сафида 158 та учрашувда қатнашиб, 17 та гол урди ва уч карра Англия Премер-лигаси, шунингдек, Англия кубоги ҳамда Чемпионлар лигаси ғолиби бўлди. Агар Эвертон билан музокаралар ижобий якун топса, футболчи фаолиятини яна Гудисон Паркда давом эттириши мумкин.
…