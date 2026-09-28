Париж Алишер Усмоновдан санкцияни нега ечмоқчи? Франция ТИВ раҳбари сирни очди!
Франция ҳукумати асли келиб чиқиши ўзбекистонлик бўлган таниқли тадбиркор Алишер Усмоновга нисбатан Европа Иттифоқи томонидан жорий этилган санкцияларни бекор қилиш таклифи билан чиқди. Франция Ташқи ишлар вазири Жан-Ноэль Барро France 2 телеканалининг Franc-jeu кўрсатувида ушбу қарор Парижнинг ўз шахсий ташаббуси эмас, балки «халқаро ҳамкорларнинг илтимоси»га биноан илгари сурилганини очиқлади. Ташқи ишлар вазирлиги раҳбарининг таъкидлашича, Усмоновдан чекловларнинг олиб ташланиши Москвага қарши умумий босимни сусайтирмайди ва «умумий вазиятга асло таъсир кўрсатмайди».
Дипломат ЕИнинг санкция сиёсати аксинча янада кучайтирилаётганини, хусусан, чекловларни ҳар олти ойда янгилаш амалиётидан воз кечилиб, бир йўла уч йиллик муддатга узайтириш таклиф этилганини эслатиб ўтди. Шунингдек, Барро санкция рўйхатидаги қарийб 3 минг шахс ва компания орасидан биргина инсоннинг чиқарилиши атрофида ҳаддан ташқари катта шов-шув кўтарилаётганидан норози эканини билдирди.
«Халқаро ҳамкорлар талаби, 3 йиллик режим ва 3 минг кишилик рўйхат»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси
Франция ТИВ раҳбари Жан-Ноэль Барронинг резонансли баёнотидан энг муҳим расмий далиллар:
«Халқаро ҳамкорлар илтимоси»: Барро Алишер Усмоновга нисбатан чекловларни олиб ташлаш таклифи хорижий ҳамкорлар талаби билан киритилганини таъкидлади;
«Умумий вазиятга таъсир қилмайди»: Француз дипломатияси раҳбари Усмоновнинг санкциялардан озод этилиши ЕИнинг Россияга қарши сиёсатини заифлаштирмаслигини айтди;
Санкциялар 3 йилга узайтирилади: Франция илгаригидек ҳар 6 ойда эмас, балки чекловларни тўғридан-тўғри уч йиллик муддатга жорий этишни таклиф қилмоқда;
3 минглик рўйхат ва биргина номзод: ЕИ санкциялар рўйхатига қарийб 3 минг шахс ва ташкилот киритилган бўлиб, Париж уларнинг юзлабларини шахсан ўзи таклиф қилганини эслатди;
Вазирнинг журналистлардан гинаси: Барро ўз ташаббуси билан рўйхатга юзлаб одамлар киритилгани қолиб, ОАВ фақат Усмонов ҳақида сўроққа тутаётганидан нолиди.
ЕИ санкция сиёсати ва Алишер Усмонов иши бўйича Франция позицияси таққоси
Франция ташқи ишлар вазирлигининг расмий ёндашуви ва санкция параметрлари таснифи:
Таҳлил мезонлари ва йўналишлар
Амалдаги ЕИ стандарт санкция тизими
Франция илгари сураётган янги позиция
Алишер Усмоновга муносабат
Индивидуал чекловлар рўйхатида бўлган
Санкцияларни бекор қилиш таклифи (ҳамкорлар илтимоси билан)
Чекловларни узайтириш муддати
Ҳар 6 ойда янгиланиши шарт бўлган тартиб
Бир йўла уч йиллик (3 йил) муддатга узайтириш механизми
Рўйхат қамрови ва ҳажми
Қарийб 3 000 нафар жисмоний ва юридик шахс
«3 мингдан бири олинди, аммо юзлаб янгилари қўшилди»
Қарорнинг сиёсий мотиви
Россия сиёсий-иқтисодий элитасига босим
Стратегик манфаатлар ва халқаро ҳамкорларнинг дипломатик талаби
Франциянинг умумий роли
Санкция коалициясининг фаол иштирокчиси
Чекловларни институционал кучайтириш ташаббускори
Халқаро ва дипломатик экспертиза: Париж нега бу қадамни ташлади ва «ҳамкорлар» ким?
Европа сиёсати бўйича таҳлилчилар, халқаро юристлар ва иқтисодчиларнинг хулосалари:
«Халқаро ҳамкорлар омили — Марказий Осиё ва Ўзбекистон»: Жан-Ноэль Барро тилга олган «халқаро шериклар» ортида Марказий Осиё давлатлари, хусусан Ўзбекистоннинг дипломатик саъй-ҳаракатлари туриши мумкин; Алишер Усмонов Ўзбекистонда қатор йирик ижтимоий, инфратузилмавий ва саноат лойиҳаларини молиялаштириб келаётгани боис унинг номининг санкциялардан чиқарилиши минтақа иқтисодий манфаатларига тўлиқ мос келади;
Суд жараёнлари ва ҳуқуқий заифлик: Европа судларида кўплаб йирик тадбиркорларнинг санкцияларга қарши даъволари кўриб чиқилмоқда; Усмоновга нисбатан қўйилган айбловларнинг ҳуқуқий базаси заифлиги ва бизнесменнинг сиёсий қарорлар қабул қилишдан йироқлиги Париж ва Брюсселни муросага келишга ундаган бўлиши эҳтимолдан холи эмас;
Санкция тизимидаги прагматизм: Европа Иттифоқи уч йиллик янги механизмни жорий этиш орқали асосий нишонларга эътибор қаратмоқда; тижорий фаолияти хайрия ва ижтимоий соҳага қаратилган фигурантларни рўйхатдан чиқариш эса Брюсселнинг дипломатик мослашувчанлигини намойиш этиш усулидир.
Сизнингча, Европа давлатларининг Алишер Усмоновга нисбатан санкцияларни бекор қилишга тайёрлиги нимадан далолат беради: Европа дипломатиясидаги прагматизмми ёки халқаро ҳамкорларнинг кучли таъсири? Ушбу қарор Ўзбекистондаги йирик ижтимоий ва сармоявий лойиҳалар ривожига қандай туртки беради деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа сиёсатидаги энг шов-шувли мавзу таҳлилини барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…