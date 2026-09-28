Париж Алишер Усмоновдан санкцияни нега ечмоқчи? Франция ТИВ раҳбари сирни очди!

·5·Дунё
Париж Алишер Усмоновдан санкцияни нега ечмоқчи? Франция ТИВ раҳбари сирни очди!

Франция ҳукумати асли келиб чиқиши ўзбекистонлик бўлган таниқли тадбиркор Алишер Усмоновга нисбатан Европа Иттифоқи томонидан жорий этилган санкцияларни бекор қилиш таклифи билан чиқди. Франция Ташқи ишлар вазири Жан-Ноэль Барро France 2 телеканалининг Franc-jeu кўрсатувида ушбу қарор Парижнинг ўз шахсий ташаббуси эмас, балки «халқаро ҳамкорларнинг илтимоси»га биноан илгари сурилганини очиқлади. Ташқи ишлар вазирлиги раҳбарининг таъкидлашича, Усмоновдан чекловларнинг олиб ташланиши Москвага қарши умумий босимни сусайтирмайди ва «умумий вазиятга асло таъсир кўрсатмайди».

Дипломат ЕИнинг санкция сиёсати аксинча янада кучайтирилаётганини, хусусан, чекловларни ҳар олти ойда янгилаш амалиётидан воз кечилиб, бир йўла уч йиллик муддатга узайтириш таклиф этилганини эслатиб ўтди. Шунингдек, Барро санкция рўйхатидаги қарийб 3 минг шахс ва компания орасидан биргина инсоннинг чиқарилиши атрофида ҳаддан ташқари катта шов-шув кўтарилаётганидан норози эканини билдирди.

«Халқаро ҳамкорлар талаби, 3 йиллик режим ва 3 минг кишилик рўйхат»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси

Франция ТИВ раҳбари Жан-Ноэль Барронинг резонансли баёнотидан энг муҳим расмий далиллар:

  • «Халқаро ҳамкорлар илтимоси»: Барро Алишер Усмоновга нисбатан чекловларни олиб ташлаш таклифи хорижий ҳамкорлар талаби билан киритилганини таъкидлади;

  • «Умумий вазиятга таъсир қилмайди»: Француз дипломатияси раҳбари Усмоновнинг санкциялардан озод этилиши ЕИнинг Россияга қарши сиёсатини заифлаштирмаслигини айтди;

  • Санкциялар 3 йилга узайтирилади: Франция илгаригидек ҳар 6 ойда эмас, балки чекловларни тўғридан-тўғри уч йиллик муддатга жорий этишни таклиф қилмоқда;

  • 3 минглик рўйхат ва биргина номзод: ЕИ санкциялар рўйхатига қарийб 3 минг шахс ва ташкилот киритилган бўлиб, Париж уларнинг юзлабларини шахсан ўзи таклиф қилганини эслатди;

  • Вазирнинг журналистлардан гинаси: Барро ўз ташаббуси билан рўйхатга юзлаб одамлар киритилгани қолиб, ОАВ фақат Усмонов ҳақида сўроққа тутаётганидан нолиди.

ЕИ санкция сиёсати ва Алишер Усмонов иши бўйича Франция позицияси таққоси

Франция ташқи ишлар вазирлигининг расмий ёндашуви ва санкция параметрлари таснифи:

Таҳлил мезонлари ва йўналишлар

Амалдаги ЕИ стандарт санкция тизими

Франция илгари сураётган янги позиция

Алишер Усмоновга муносабат

Индивидуал чекловлар рўйхатида бўлган

Санкцияларни бекор қилиш таклифи (ҳамкорлар илтимоси билан)

Чекловларни узайтириш муддати

Ҳар 6 ойда янгиланиши шарт бўлган тартиб

Бир йўла уч йиллик (3 йил) муддатга узайтириш механизми

Рўйхат қамрови ва ҳажми

Қарийб 3 000 нафар жисмоний ва юридик шахс

«3 мингдан бири олинди, аммо юзлаб янгилари қўшилди»

Қарорнинг сиёсий мотиви

Россия сиёсий-иқтисодий элитасига босим

Стратегик манфаатлар ва халқаро ҳамкорларнинг дипломатик талаби

Франциянинг умумий роли

Санкция коалициясининг фаол иштирокчиси

Чекловларни институционал кучайтириш ташаббускори

Халқаро ва дипломатик экспертиза: Париж нега бу қадамни ташлади ва «ҳамкорлар» ким?

Европа сиёсати бўйича таҳлилчилар, халқаро юристлар ва иқтисодчиларнинг хулосалари:

  • «Халқаро ҳамкорлар омили — Марказий Осиё ва Ўзбекистон»: Жан-Ноэль Барро тилга олган «халқаро шериклар» ортида Марказий Осиё давлатлари, хусусан Ўзбекистоннинг дипломатик саъй-ҳаракатлари туриши мумкин; Алишер Усмонов Ўзбекистонда қатор йирик ижтимоий, инфратузилмавий ва саноат лойиҳаларини молиялаштириб келаётгани боис унинг номининг санкциялардан чиқарилиши минтақа иқтисодий манфаатларига тўлиқ мос келади;

  • Суд жараёнлари ва ҳуқуқий заифлик: Европа судларида кўплаб йирик тадбиркорларнинг санкцияларга қарши даъволари кўриб чиқилмоқда; Усмоновга нисбатан қўйилган айбловларнинг ҳуқуқий базаси заифлиги ва бизнесменнинг сиёсий қарорлар қабул қилишдан йироқлиги Париж ва Брюсселни муросага келишга ундаган бўлиши эҳтимолдан холи эмас;

  • Санкция тизимидаги прагматизм: Европа Иттифоқи уч йиллик янги механизмни жорий этиш орқали асосий нишонларга эътибор қаратмоқда; тижорий фаолияти хайрия ва ижтимоий соҳага қаратилган фигурантларни рўйхатдан чиқариш эса Брюсселнинг дипломатик мослашувчанлигини намойиш этиш усулидир.

Сизнингча, Европа давлатларининг Алишер Усмоновга нисбатан санкцияларни бекор қилишга тайёрлиги нимадан далолат беради: Европа дипломатиясидаги прагматизмми ёки халқаро ҳамкорларнинг кучли таъсири? Ушбу қарор Ўзбекистондаги йирик ижтимоий ва сармоявий лойиҳалар ривожига қандай туртки беради деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа сиёсатидаги энг шов-шувли мавзу таҳлилини барча билан баҳам кўринг!

Алишер УсмоновФранцияЕвропа Иттифоқисанкциялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очдиҲеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очди11 сентябр 20:30Россия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиРоссия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилди20 август 08:00Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...11 сентябр 18:31Уруш тугаш арафасида: Украина тўлиқ ва шартсиз ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини эълон қилдиУруш тугаш арафасида: Украина тўлиқ ва шартсиз ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини эълон қилди23 сентябр 22:23Никол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйдиНикол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйди17 сентябр 21:29Эрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилдиЭрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилди16 сентябр 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота