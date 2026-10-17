Венеция — Наполи: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Венеция — Наполи учрашуви 17 октябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Венеция бошланғич таркиби: 1. Станкович Ф., 45. Адамс А., 26. Башич Т., 18. Эно А., 25. Халхал Р., 5. Хапс Р., 15. Жуан Жезус, 2. Морено М., 71. Перес К., 19. Зом С., 10. Йебоа Ж.
Венеция бош мураббийи: Никола Д.
Наполи бошланғич таркиби: 1. Мерет А., 5. Бадиашиль Б., 31. Бёкема С., 22. Ди Лоренцо Ж., 6. Гилмор Б., 23. Жоване, 68. Лоботка С., 20. Лукка Л., 8. Мактоминей С., 13. Ррахмани А., 37. Спинаццола Л.
Наполи бош мураббийи: Аллегри М.
Изоҳлар 0
…