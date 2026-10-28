Венеция — Интер: таркиблар ва жонли матн

·28·Спорт
Венеция — Интер: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги ВенецияИнтер учрашуви 28 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Венеция бошланғич таркиби: 1. Станкович Ф., 45. Адамс А., 18. Эно А., 25. Халхал Р., 21. Хельгасон Т. Ж., 15. Жуан Жезус, 29. Лаубербах Л., 70. Маццокки П., 2. Морено М., 71. Перес К., 19. Зом С.

Венеция захирадагилари: 26. Башич Т., 17. Белла-Котчап А., 6. Бузио Г., 30. Дагассо М., 32. Дункан А., 8. Фанне Л., 77. Фернандес Т., 5. Хапс Р., 56. Лисман К., 96. Монтипо Л., 7. Ррахмани А., 20. Саградо Р., 3. Шинтьен Ж., 10. Йебоа Ж.

Венеция бош мураббийи: Никола Д.

Интер бошланғич таркиби: 49. Проведель И., 95. Бастони А., 31. Биссек Й., 14. Бонни А., 30. Карлос Аугусто, 32. Димарко Ф., 17. Диуф А., 5. Станкович А., 8. Сучич П., 9. Тюрам М., 7. Зелински П.

Интер захирадагилари: 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 46. Бовио Л., 20. Чалханоглу Х., 12. Ди Дженнаро Р., 94. Эспозито Ф., 51. Якирович Л., 53. Лавелли М., 1. Мартинес Ж., 22. Мхитарян Х., 48. Москони М., 99. Спенс Д.

Интер бош мураббийи: Киву К.

Жонли репортаж1-0 ЖОНЛИ
35
Анж-Йоан Бонни (Интер) томонидан узатилган тўпни Филип Станкович тўсиб қолди ва ҳужум барбод бўлди.
35
Анж-Йоан Бонни (Интер) жарима майдончасига узатилган тўпга етиб бориш учун бор кучини ишга солди, аммо тўпга ета олмади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Венеция дарвозасидан зарба белгиланди.
31VAR
Венеция учун байрам қисқа умр кўрди, чунки ВАР текширувидан сўнг ҳакам ўйиндан ташқари ҳолат қайд этилганини билдириб, голни бекор қилди!
30VAR
Тўхтанг! Бош ҳакам Лука Пайретто Венециянинг голини ВАР ёрдамида кўриб чиқишини билдирди. Эҳтимол, ҳужум бошланишида ўйиндан ташқари ҳолат бўлган-бўлмагани текширилмоқда.
291-0
Гол 1:0! Лион Лаубербах (Венеция) яқин масофадан дарвозани ишғол қилди, тўп унга қайтганидан сўнг қулай имкониятдан унумли фойдаланди.
29
Кике Перес (Венеция) жарима зарбасини амалга ошириш учун тўп олдига келди ва уни ўзи тепишга қарор қилди. У тўпни дарвозанинг пастки ўнг бурчагига йўллади, аммо Иван Проведел сакраб, тўпни қайтариб қолди.
28🟨
Лука Пайретто Алессандро Бастонини (Интер) қўполлиги учун сариқ карточка билан жазолади. Венеция жарима зарбаси тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Бу тўғридан-тўғри дарвозага зарба бериш учун жуда қулай вазият.
27
Акор Адамс (Венеция) яхши имкониятдан фойдалана олмади. Унинг атрофида бўш жой етарли эди ва у жарима майдончаси ташқарисидан чап пастки бурчакка кучли зарба йўллади, аммо дарвозабон ажойиб сейв намойиш этиб, тўпни қайтарди!
25
Интер бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлди, аммо ҳимоячи тўпни майдондан узоқлаштирди.
24
Пётр Зелински (Интер) гол уриш учун қулай имкониятдан фойдалана олмади. Жарима майдончаси ичига етказиб берилган аниқ узатма Пётр Зелинскини (Интер) топди, у боши билан зарба бериш учун сакради, аммо тўпни дарвоза тўсинидан анча юқорига йўллади. Интер бурчак зарбасини амалга оширади.
23
Петар Сучич (Интер) тўпни жарима майдончасига узатди ва Анж-Йоан Бонни уни ажойиб тарзда қабул қилиб олди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни ўз вақтида тўсиб қолишга муваффақ бўлди.
22
Антуан Эно (Венеция) жарима майдончасига тўпни узатишга уринди, аммо унинг ҳаракати тўсиб қўйилди.
19
Пётр Зелински (Интер) жарима майдончаси ичига кучли узатма берди, аммо тўп ҳеч кимга етиб бормади.
18
Энди Диуф (Интер) дарвоза томон олға интилмоқда, аммо ҳимоячи ўз вақтида қайтиб, тўпни олиб қўйди.
16
Петар Сучич (Интер) жарима майдончаси ичида йиқилди, аммо ҳакам дарҳол ўйинчиларнинг эътирозларини рад этди.
15
Интер футболчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар орқали узатмалар беришмоқда. Улар ҳимоядаги бўшлиқлар очилишини кутишяпти.
13
Венеция томонидан узоқ масофадан амалга оширилган жарима зарбаси ҳимоячилардан бири томонидан тўсиб қолинди.
12
Федерико Димарко (Интер) жарима зарбасидан тўпни ҳаволатиб узатди, аммо унинг ноаниқ узатмаси майдон ташқарисига чиқиб кетди. Тўп майдонни тарк этди ва Венеция дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
11
Кике Перес (Венеция) бундай хатти-ҳаракат қоидаларга зид эканини билиши керак эди. У курашда жуда эҳтиётсизлик қилди ва Лука Пайреттода ҳуштак чалишдан бошқа илож қолмади. Интер жарима зарбасини амалга оширади.
9
Лука Пайретто вазиятни яққол кўриб турибди ва Александр Станкович (Интер) томонидан қоидабузарлик содир этилганини қайд этди.
7
Акор Адамс (Венеция) катта имкониятдан фойдалана олмади! У узатмани қабул қилиш учун ўзига бўш жой яратди ва жарима майдончаси яқинидан йўллаган бош зарбаси чап устун ёнидан ўтиб кетди! Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Интер дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
5
Кике Перес (Венеция) яккахон юриш қилди, аммо рақиб ўйинчиси уни тўсиб қўйгани сабабли хавфли вазият ярата олмади.
3
Ҳимоя чизиғини ёриб ўтувчи пас жарима майдончаси ичига узатилди, Анж-Йоан Бонни (Интер) деярли тўпни қабул қилиб олаётган эди, аммо Филип Станкович чаққонлик қилиб, дарвоза чизиғидан чиқди ва тўпни эгаллаб олди.
2
Паскуале Маццокки (Венеция) дарвоза томон зарба берди, аммо унинг уриниши чап устундан анчагина четга ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Интер дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
1
Ўйин эндигина бошланди.
22:31
Ўйинчилар майдонда ва Венеция учрашувни бошлаб беради.
22:30
Бугунги ўйинни Лука Пайретто бошқариб боради.
22:30
Биз энди бошланғич таркибларни биламиз. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
22:30
Салом ва бўлажак баҳснинг дақиқама-дақиқа матнли трансляциясига хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеаларни имкон қадар аниқроқ етказишга ҳаракат қиламиз. Яхши дам олинг.
ВенецияИнтерИталия А Серияси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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