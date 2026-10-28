Венеция — Интер: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги Венеция — Интер учрашуви 28 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Венеция бошланғич таркиби: 1. Станкович Ф., 45. Адамс А., 18. Эно А., 25. Халхал Р., 21. Хельгасон Т. Ж., 15. Жуан Жезус, 29. Лаубербах Л., 70. Маццокки П., 2. Морено М., 71. Перес К., 19. Зом С.

Венеция захирадагилари: 26. Башич Т., 17. Белла-Котчап А., 6. Бузио Г., 30. Дагассо М., 32. Дункан А., 8. Фанне Л., 77. Фернандес Т., 5. Хапс Р., 56. Лисман К., 96. Монтипо Л., 7. Ррахмани А., 20. Саградо Р., 3. Шинтьен Ж., 10. Йебоа Ж.

Венеция бош мураббийи: Никола Д.

Интер бошланғич таркиби: 49. Проведель И., 95. Бастони А., 31. Биссек Й., 14. Бонни А., 30. Карлос Аугусто, 32. Димарко Ф., 17. Диуф А., 5. Станкович А., 8. Сучич П., 9. Тюрам М., 7. Зелински П.

Интер захирадагилари: 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 46. Бовио Л., 20. Чалханоглу Х., 12. Ди Дженнаро Р., 94. Эспозито Ф., 51. Якирович Л., 53. Лавелли М., 1. Мартинес Ж., 22. Мхитарян Х., 48. Москони М., 99. Спенс Д.

Интер бош мураббийи: Киву К.