“Комо” А Серияда шов-шув кўтармоқда: “Венеция”ни мағлуб этиб кучли тўртликка чиқди

·62·Спорт
“Комо” А Серияда шов-шув кўтармоқда: “Венеция”ни мағлуб этиб кучли тўртликка чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 10-турида «Комо» ўз майдонида «Венеция» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида кучли тўртликка кирди.
  • Учрашувдаги ягона голни 43-дақиқада пеналтидан Лукас да Куня киритди.
  • Мазкур муваффақиятдан сўнг 23 очкога эга бўлган «Комо»
  • 4-поғонага кўтарилди, атиги 3 очкоси бор «Венеция» эса 20-ўринда қолди. Ўйин давомида ҳакам футболчиларга жами 5 та сариқ карточка кўрсатди.

Италия А Сериясининг 10-тури доирасида мавсум кашфиётига айланиб бораётган «Комо» ўз майдонида лига аутсайдери «Венеция»ни қабул қилди. Кескин ва эҳтиросларга бой кечган баҳсда мезбонлар минимал — 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани расмийлаштиришди.

Мазкур муваффақият жамоани мусобақа жадвалида юқори чўққилар сари олиб чиқиб, Италия футболида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Ҳал қилувчи пенальти ва биринчи бўлимдаги ягона гол

Учрашув мезбонларнинг тўлиқ ташаббуси билан бошланди, бироқ ҳимояга ётган «Венеция»ни ёриб ўтиш осон кечмади:

  • 43-дақиқадаги пенальти: Биринчи бўлим якунланиши арафасида меҳмонлар ўз жарима майдончасида қоида бузди. Ҳакам томонидан белгиланган 11 метрлик жарима тўпини Лукас да Куня совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни очди — 1:0;

  • Муросасиз кураш ва сариқ карточкалар: Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоа ўйини анча кескинлашди. Бош ҳакам футболчиларга жами 5 марта сариқ карточка кўрсатишга мажбур бўлди, аммо ҳисоб бошқа ўзгармади.

«Комо» Чемпионлар лигаси зонасида, «Венеция» эса тубда

10-турдаги ушбу муваффақият ҳар икки клубнинг турнир жадвалидаги ҳолатига тубдан таъсир кўрсатди:

  • «Комо»: Ғалабадан кейин ўз очколари сонини 23 тага етказиб олган жамоа А Серия турнир жадвалида кучли тўртликка — 4-поғонага кўтарилди ва еврокубоклар учун курашда жиддий даъвогар эканини исботлади;

  • «Венеция»: Меҳмонларнинг омадсиз серияси давом этмоқда. Ўтказилган ўйинлардан сўнг атиги 3 очко тўплаган венецияликлар жадвалнинг энг сўнгги — 20-поғонасида қолмоқда.

Ўйин қайдномаси:

  • А Серия. 10-тур

  • «Комо» — «Венеция» 1:0

  • Гол: Лукас да Куня 43 (пен.).

  • Огоҳлантиришлар: Зом 39, 62, Жезус 41, Эно 62, Ҳелгасон 78.

Таркиблар:

  • «Комо»: Бутес, Рамон, Коуто (Смолчич, 82), Кемпф, Кайки, Да Куня (Какере, 73), Риччи (Перроне, 74), Пас (Либерали, 73), Батурина (Валле, 84), Милля, Дувикас.

  • «Венеция»: Станкович, Жезус, Морено, Халхал, Эно (Саградо, 62), Бузио (Перес, 55), Зом (Басиc, 62), Ҳелгасон (Раҳмани, 78), Маккокки, Адамс, Лаубербах (Ебоаҳ, 55).

Италия А СериясиКомоВенецияЛукас да Куня
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Комо — Венеция: таркиблар ва жонли матнКомо — Венеция: таркиблар ва жонли матнБугун 15:34Иккита автогол ва Проведелнинг сейвлари: «Интер» сафарда «Венеция»ни қандай енгди?Иккита автогол ва Проведелнинг сейвлари: «Интер» сафарда «Венеция»ни қандай енгди?29 октябр 15:04Венеция — Интер: таркиблар ва жонли матнВенеция — Интер: таркиблар ва жонли матн28 октябр 21:39Женоа — Венеция: таркиблар ва жонли матнЖеноа — Венеция: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:08Венеция — Наполи: таркиблар ва жонли матнВенеция — Наполи: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:10“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди28 октябр 06:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози