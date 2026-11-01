“Комо” А Серияда шов-шув кўтармоқда: “Венеция”ни мағлуб этиб кучли тўртликка чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 10-турида «Комо» ўз майдонида «Венеция» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида кучли тўртликка кирди.
- Учрашувдаги ягона голни 43-дақиқада пеналтидан Лукас да Куня киритди.
- Мазкур муваффақиятдан сўнг 23 очкога эга бўлган «Комо»
- 4-поғонага кўтарилди, атиги 3 очкоси бор «Венеция» эса 20-ўринда қолди. Ўйин давомида ҳакам футболчиларга жами 5 та сариқ карточка кўрсатди.
Италия А Сериясининг 10-тури доирасида мавсум кашфиётига айланиб бораётган «Комо» ўз майдонида лига аутсайдери «Венеция»ни қабул қилди. Кескин ва эҳтиросларга бой кечган баҳсда мезбонлар минимал — 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани расмийлаштиришди.
Мазкур муваффақият жамоани мусобақа жадвалида юқори чўққилар сари олиб чиқиб, Италия футболида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Ҳал қилувчи пенальти ва биринчи бўлимдаги ягона гол
Учрашув мезбонларнинг тўлиқ ташаббуси билан бошланди, бироқ ҳимояга ётган «Венеция»ни ёриб ўтиш осон кечмади:
43-дақиқадаги пенальти: Биринчи бўлим якунланиши арафасида меҳмонлар ўз жарима майдончасида қоида бузди. Ҳакам томонидан белгиланган 11 метрлик жарима тўпини Лукас да Куня совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни очди — 1:0;
Муросасиз кураш ва сариқ карточкалар: Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоа ўйини анча кескинлашди. Бош ҳакам футболчиларга жами 5 марта сариқ карточка кўрсатишга мажбур бўлди, аммо ҳисоб бошқа ўзгармади.
«Комо» Чемпионлар лигаси зонасида, «Венеция» эса тубда
10-турдаги ушбу муваффақият ҳар икки клубнинг турнир жадвалидаги ҳолатига тубдан таъсир кўрсатди:
«Комо»: Ғалабадан кейин ўз очколари сонини 23 тага етказиб олган жамоа А Серия турнир жадвалида кучли тўртликка — 4-поғонага кўтарилди ва еврокубоклар учун курашда жиддий даъвогар эканини исботлади;
«Венеция»: Меҳмонларнинг омадсиз серияси давом этмоқда. Ўтказилган ўйинлардан сўнг атиги 3 очко тўплаган венецияликлар жадвалнинг энг сўнгги — 20-поғонасида қолмоқда.
Ўйин қайдномаси:
А Серия. 10-тур
«Комо» — «Венеция» 1:0
Гол: Лукас да Куня 43 (пен.).
Огоҳлантиришлар: Зом 39, 62, Жезус 41, Эно 62, Ҳелгасон 78.
Таркиблар:
«Комо»: Бутес, Рамон, Коуто (Смолчич, 82), Кемпф, Кайки, Да Куня (Какере, 73), Риччи (Перроне, 74), Пас (Либерали, 73), Батурина (Валле, 84), Милля, Дувикас.
«Венеция»: Станкович, Жезус, Морено, Халхал, Эно (Саградо, 62), Бузио (Перес, 55), Зом (Басиc, 62), Ҳелгасон (Раҳмани, 78), Маккокки, Адамс, Лаубербах (Ебоаҳ, 55).
Изоҳлар 0
…