Комо — Венеция: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Комо — Венеция учрашуви 1 ноябр, 16:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Комо бошланғич таркиби: 1. Бюте Ж., 20. Батурина М., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л., 9. Дувикас А., 16. Кайки, 2. Кемпф М. О., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 4. Рамон Ж., 21. Риччи С.
Комо бош мураббийи: Фабрегас С.
Венеция бошланғич таркиби: 1. Станкович Ф., 45. Адамс А., 6. Бузио Г., 18. Эно А., 25. Халхал Р., 21. Хельгасон Т. Ж., 15. Жуан Жезус, 29. Лаубербах Л., 70. Маццокки П., 2. Морено М., 19. Зом С.
Венеция бош мураббийи: Никола Д.
Жонли репортаж ЖОНЛИ
25
Луис Милья (Комо) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончаси ичига узатиб беради.
25
Филип Станкович ажойиб сейв намойиш этиб, Лукас Да Куньянинг (Комо) зарбасини қайтарди. Лукас жарима майдончаси ичида ўзига бўш жой яратиб, пастки ўнг бурчакка кучли зарба йўллаган эди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Комо бурчак зарбасига эга бўлди.
23
Мартин Батурина (Комо) катта имкониятни бой берди! У ажойиб паст узатмадан сўнг тўпни эгаллаб олди ва қулай масофадан зарба йўллади. Унинг ноаниқ зарбаси чап устундан анчагина узоқдан ўтиб кетди.
19
Мартин Батурина (Комо) узатмани қабул қилиб олди ва жарима майдончаси ташқарисидан зарба бериш учун қулай позицияга чиқди, аммо унинг уриниши тўсиб қолинди.
18
Комо - Венеция. Ҳисоб: 0-0. Тўпга эгалик қилиш нисбати 76:24.
15
Бурчакдан узатилган тўп Мартин Батуринанинг (Комо) оёғига келиб тушди ва унда зарба бериш имконияти пайдо бўлди. У тўпни дарвозага аниқ йўллай олмади, зарба дарвоза тўсинидан анча юқорилаб кетди.
14
Бурчак зарбаси. Комода имконият бўлади.
14
Анастасиос Дувикас (Комо) жарима майдончаси ичига узатилган ажойиб пасни қабул қилиб олди ва дарвозанинг ўнг томонига зарба берди, аммо рақиб ҳимоячиси тўпни қайтариб қолди. Ажойиб ҳимоя. Комо бурчак зарбаси ишлаб олди.
11
Лион Лаубербах (Венеция) томонидан содир этилган қоидабузарликни Мария Капути пайқаб қолди ва ҳуштагини чалишдан иккиланмади.
9
Комо томонидан ўрта масофадан амалга оширилган жарима зарбасидан сўнг узатилган тўпни ҳимоячилардан бири тўсиб қолди.
9
Симон Зом (Венеция) рақибига қарши сирпаниб ўйнаган ҳолда қоидани бузди. Комо жарима зарбасини амалга оширади.
7
Кайки (Комо) жарима майдончасига яхши кириб борди ва бурчак зарбасидан сўнг марказдан кучли бош билан зарба йўллади, аммо тўп дарвоза тўсинидан анча юқорилаб ўтиб кетди.
7
Ён чизиқ ҳаками тўғри қарор қабул қилди ва Комо бурчак зарбасини амалга оширади.
6
Ян Коуто (Комо) жарима майдончаси ичига ажойиб узатмани амалга оширди, аммо рақиб ўйинчиларидан бири тўпни тўсиб қолди. Комо бурчак зарбасини ишлаб олди.
5
Луис Милья (Комо) бурчак зарбасини қисқа пас билан ўйинга киритди.
5
Мартин Батурина (Комо) дарвоза томон олға интилмоқда, аммо ҳимоячи ўз вақтида қайтиб, тўпни олиб қўйди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Комо бурчак зарбасини амалга оширади.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, ўйиндан завқ олинг!
16:32
Ниҳоят ўйинчилар майдонга чиқиб келишди! Комо ўйинни бошлаб беради.
16:30
Бугунги ўйин бош ҳаками билан таништирамиз, у — Мария Капути.
16:30
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
16:30
Салом, жонли матнли шарҳларимизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва завқланинг.
Изоҳлар 0
…