Комо — Венеция: таркиблар ва жонли матн

·45·Спорт
Комо — Венеция: таркиблар ва жонли матн

Италия А Серияси доирасидаги Комо — Венеция учрашуви 1 ноябр, 16:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Комо бошланғич таркиби: 1. Бюте Ж., 20. Батурина М., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л., 9. Дувикас А., 16. Кайки, 2. Кемпф М. О., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 4. Рамон Ж., 21. Риччи С.

Комо бош мураббийи: Фабрегас С.

Венеция бошланғич таркиби: 1. Станкович Ф., 45. Адамс А., 6. Бузио Г., 18. Эно А., 25. Халхал Р., 21. Хельгасон Т. Ж., 15. Жуан Жезус, 29. Лаубербах Л., 70. Маццокки П., 2. Морено М., 19. Зом С.

Венеция бош мураббийи: Никола Д.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
25
Луис Милья (Комо) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончаси ичига узатиб беради.
25
Филип Станкович ажойиб сейв намойиш этиб, Лукас Да Куньянинг (Комо) зарбасини қайтарди. Лукас жарима майдончаси ичида ўзига бўш жой яратиб, пастки ўнг бурчакка кучли зарба йўллаган эди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Комо бурчак зарбасига эга бўлди.
23
Мартин Батурина (Комо) катта имкониятни бой берди! У ажойиб паст узатмадан сўнг тўпни эгаллаб олди ва қулай масофадан зарба йўллади. Унинг ноаниқ зарбаси чап устундан анчагина узоқдан ўтиб кетди.
19
Мартин Батурина (Комо) узатмани қабул қилиб олди ва жарима майдончаси ташқарисидан зарба бериш учун қулай позицияга чиқди, аммо унинг уриниши тўсиб қолинди.
18
Комо - Венеция. Ҳисоб: 0-0. Тўпга эгалик қилиш нисбати 76:24.
15
Бурчакдан узатилган тўп Мартин Батуринанинг (Комо) оёғига келиб тушди ва унда зарба бериш имконияти пайдо бўлди. У тўпни дарвозага аниқ йўллай олмади, зарба дарвоза тўсинидан анча юқорилаб кетди.
14
Бурчак зарбаси. Комода имконият бўлади.
14
Анастасиос Дувикас (Комо) жарима майдончаси ичига узатилган ажойиб пасни қабул қилиб олди ва дарвозанинг ўнг томонига зарба берди, аммо рақиб ҳимоячиси тўпни қайтариб қолди. Ажойиб ҳимоя. Комо бурчак зарбаси ишлаб олди.
11
Лион Лаубербах (Венеция) томонидан содир этилган қоидабузарликни Мария Капути пайқаб қолди ва ҳуштагини чалишдан иккиланмади.
9
Комо томонидан ўрта масофадан амалга оширилган жарима зарбасидан сўнг узатилган тўпни ҳимоячилардан бири тўсиб қолди.
9
Симон Зом (Венеция) рақибига қарши сирпаниб ўйнаган ҳолда қоидани бузди. Комо жарима зарбасини амалга оширади.
7
Кайки (Комо) жарима майдончасига яхши кириб борди ва бурчак зарбасидан сўнг марказдан кучли бош билан зарба йўллади, аммо тўп дарвоза тўсинидан анча юқорилаб ўтиб кетди.
7
Ён чизиқ ҳаками тўғри қарор қабул қилди ва Комо бурчак зарбасини амалга оширади.
6
Ян Коуто (Комо) жарима майдончаси ичига ажойиб узатмани амалга оширди, аммо рақиб ўйинчиларидан бири тўпни тўсиб қолди. Комо бурчак зарбасини ишлаб олди.
5
Луис Милья (Комо) бурчак зарбасини қисқа пас билан ўйинга киритди.
5
Мартин Батурина (Комо) дарвоза томон олға интилмоқда, аммо ҳимоячи ўз вақтида қайтиб, тўпни олиб қўйди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Комо бурчак зарбасини амалга оширади.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, ўйиндан завқ олинг!
16:32
Ниҳоят ўйинчилар майдонга чиқиб келишди! Комо ўйинни бошлаб беради.
16:30
Бугунги ўйин бош ҳаками билан таништирамиз, у — Мария Капути.
16:30
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
16:30
Салом, жонли матнли шарҳларимизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва завқланинг.
КомоВенецияИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иккита автогол ва Проведелнинг сейвлари: «Интер» сафарда «Венеция»ни қандай енгди?Иккита автогол ва Проведелнинг сейвлари: «Интер» сафарда «Венеция»ни қандай енгди?29 октябр 15:04Венеция — Интер: таркиблар ва жонли матнВенеция — Интер: таркиблар ва жонли матн28 октябр 21:39Женоа — Венеция: таркиблар ва жонли матнЖеноа — Венеция: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:08Венеция — Наполи: таркиблар ва жонли матнВенеция — Наполи: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:10“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди28 октябр 06:59Торино — Комо: таркиблар ва жонли матнТорино — Комо: таркиблар ва жонли матн28 октябр 00:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози