Сассуоло бошланғич таркиби: 49. Мурич А., 10. Берарди Д., 9. Боуи К., 15. Чалета-Цар Д., 3. Дойг Дж., 21. Идзес Ж., 45. Лориенте А., 18. Матич Н., 55. Сулемана И., 42. Торстведт К., 6. Валюкевич С.

Сассуоло захирадагилари: 50. Бакола Д., 5. Канде Ф., 46. Чинкуэграно С., 25. Домингес Б., 94. Эспозито Се., 8. Гион А., 35. Липани Л., 33. Обрадор Р., 26. Оденталь К., 70. Пиэраньоло Э., 77. Пьерини Н., 12. Саталино Г., 80. Турати С., 20. Ван дер Бремпт И., 7. Вольпато К.

Сассуоло бош мураббийи: Д'Аверса Р.

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Наполи бошланғич таркиби: 32. Милинкович-Савич В., 99. Ангисса Ф., 31. Бёкема С., 6. Гилмор Б., 19. Хёйлунн Р., 70. Ланг Н., 8. Мактоминей С., 17. Оливера М., 21. Политано М., 13. Ррахмани А., 37. Спинаццола Л.

Наполи захирадагилари: 14. Контини Н., 7. Давид Нерес, 2. Фавасули К., 23. Жоване, 20. Лукка Л., 35. Мариануччи Л., 16. Марин Р., 12. Пульезе К.

Наполи бош мураббийи: Аллегри М.