Женоа — Венеция: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Женоа — Венеция учрашуви 25 октябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Женоа бошланғич таркиби: 1. Бейлоу Ж., 77. Эллертссон М. Э., 92. Эль-Шаарави С., 10. Жуниор Мессиас, 2. Митай М., 18. Осмаич М., 5. Остигард Л., 34. Отоа С., 25. Траоре Х. Ж., 22. Васкес Ж. (капитан), 71. Виафе С.
Женоа бош мураббийи: Де Росси Д.
Венеция бошланғич таркиби: 1. Станкович Ф., 45. Адамс А., 26. Башич Т., 18. Эно А., 25. Халхал Р., 5. Хапс Р., 15. Жуан Жезус, 2. Морено М., 71. Перес К., 19. Зом С., 10. Йебоа Ж.
Венеция бош мураббийи: Никола Д.
Изоҳлар 0
…